Gamer, pourquoi je suis très excité par les nouveautés à venir en janvier

Le mois de janvier 2025 s’annonce super riche en nouveautés, notamment quand on est joueur de jeu vidéo. Il y a de quoi se réjouir et être excité devant les annonces prévues.

J’ai hâte d’être en 2025. Non pas pour découvrir, s’il n’est pas repoussé, GTA 6, mais bien pour les nouveautés qui devraient s’enchainer dès le début de l’année.

En effet, l’année s’annonce particulièrement riche pour les joueurs de jeux vidéo, et cela va se voir dès le mois de janvier 2025. AMD et Nvidia préparent des nouveautés excitantes, et les constructeurs n’ont jamais été autant en compétition pour trouver les bonnes idées pour vous convaincre.

Lenovo x AMD x Valve : le nouveau roi du portable ?

La nouveauté que j’attend le plus dans les semaines à venir est la Lenovo Legion Go S. Et pour cause, la nouvelle console PC portable a déjà fait l’objet de plusieurs fuites conséquentes.

On sait qu’elle devrait approcher son design de l’excellente ROG Ally d’Asus, en laissant de côté un maximum de gimmicks, pour proposer un rapport performance/prix qui s’annonce très intéressant.

Les rumeurs parlent d’un tarif sous la barre des 800 euros pour une console qui proposerait sur le papier une nouvelle génération de performances grâce à la nouvelle puce AMD Ryzen Z2.

Cerise sur le gâteau, la Lenovo Legion Go S serait proposé avec deux systèmes aux choix, le classique Windows 11 idéal pour s’associer au PC Game Pass, ou le plus optimisé SteamOS. En effet, la console de Lenovo serait l’une des premières à devenir une déclinaison du Steam Deck et son OS très optimisé pour ce genre de machines.

Un design maitrisé, un os optimisé, des performances nouvelle génération et un prix contenu. Si l’on en croit les rumeurs, la console de Lenovo a tout pour devenir la référence du marché.

Les cartes graphiques (que l’on ne pourra pas se payer)

Excité, je le suis aussi par ce que Nvidia pourra bien proposer avec sa nouvelle génération de cartes graphiques à architecture Blackwell, les GeForce RTX 5000.

Évidemment, je ne compte pas réellement me payer l’un des premiers modèles. Nvidia va probablement commencer la génération par la GeForce RTX 5090 que l’on imagine facilement passer la barre outrageuse des 2000 euros.

Il n’empêche, Nvidia est devenu l’entreprise numéro 1 dans le monde en bourse, et enchaine les excellentes générations de cartes graphiques depuis au moins les GTX 900. On est forcément curieux de voir ce que la marque peut proposer de neuf.

J’attends donc avec impatience les innovations que va annoncer Nvidia, notamment du côté du DLSS. La marque a peut-être aussi dans sa besace, d’autres usages de l’IA, à l’image de l’excellent RTX Broadcast.

Les nouveautés d’AMD

AMD sera également présent au CES 2025 pour présenter des nouveautés. Le lancement des APU AMD Strix Halo a notamment fait l’objet de fuites.

Il s’agit d’une nouvelle génération de puces pour PC réunissant processeur et puce graphique très performante, avec en sus de la mémoire unifiée très rapide.

La puce réunirait jusqu’à 16 cœurs AMD Zen 5 complet pour le CPU et jusqu’à 40 compute units RDNA 3.5 pour le GPU. Cela va permettre la conception d’ultraportables plus simple capable de faire tourner des jeux vidéo gourmands. Pour toute une famille de produits, plus besoin d’ajouter une GeForce RTX dédiée à côté du processeur central. Une stratégie qui pourrait s’avérer payante pour AMD.

Et Nintendo ?

Cerise sur le gâteau, 2025 sera aussi l’année de lancement d’une nouvelle génération de console chez Nintendo. D’après le président de la marque, la communication débutera avant la fin de l’année fiscale de l’entreprise, donc avant mars 2025. On devrait rapidement avoir des nouvelles de cette « Switch 2 ».

Source : SwitchUp

Certains bruits de couloir évoquent même une première annonce dès le mois de janvier. Difficile de se prononcer, mais quoi qu’il en soit on saura très bientôt ce que Nintendo nous prépare pour sa nouvelle console. Cela veut aussi dire toute une nouvelle génération de jeux. Les fans attendent Pokémon Legends Z-A, Metroid Prime 4 un nouveau Mario Kart (le premier en dix ans), et un nouveau Super Mario en 3D.