Les Nvidia RTX 5000 proposeront un « rendu neuronal » pour révolutionner le rendu 3D des jeux, selon ce partenaire

Une récente fuite sur les prochains GPU Nvidia promet une petite « révolution » avec l’arrivée du « rendu neuronal », une mystérieuse technologie qui sera annoncée en janvier prochain par la firme.

Nvidia GeForce RTX 4090 // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Les prochaines cartes graphiques de Nvidia font désormais l’objet de fuites quasiment tous les jours depuis deux semaines. Les GeForce RTX 5000 seront dévoilées au CES de Las Vegas le 6 janvier 2025 et on en sait déjà beaucoup sur ces prochains GPU.

Certaines fuites viennent notamment des partenaires de Nvidia qui disséminent des informations sur cette nouvelle gamme au sein de leurs sites internet en amont du CES. C’était le cas hier de Zotac avec un listing quasi complet des RTX 5000, et c’est désormais au tour d’Inno3D de lâcher quelques informations.

Pour aller plus loin

Nvidia GeForce RTX 5090 : le constructeur Zotac lâche le morceau avant l’heure

GeForce RTX 5000 : un « rendu neuronal » au programme ?

Dans un article d’actualité sur son site web, Inno3D a détaillé le programme de ses annonces pour le CES de Las Vegas. Le constructeur a notamment évoqué, sans trop de détails, les fonctionnalités IA attendues côté Nvidia pour le salon. Si cette liste a été depuis supprimée par Inno3D, elle a été immortalisée par nos confrères de chez The Verge.

Au programme, on peut donc s’attendre à une « technologie DLSS avancée » promettant « une meilleure qualité d’images et une plus haute fréquence d’images par seconde » ainsi qu’un « ray tracing amélioré« . Jusque-là, rien de surprenant.

Inno3D / The Verge

Mais le listing mentionne alors des capacités de « rendu neuronal » qui promettent de « révolutionner la manière dont les graphismes sont traités et affichés« . Ce neural rendering est un serpent de mer chez Nvidia depuis plus d’un an, alors qu’une telle technologie a été à la fois évoquée par Bryan Catanzaro (responsable DLSS) et le CEO de Nvidia, Jensen Huan.

Le sujet a été abordé sous différents angles par Nvidia. Celui des développeurs, qui pourraient alors exploiter l’IA générative afin de gagner du temps lors de l’étape de rendu graphique. Jensen Huan évoquait en septembre dernier l’usage de l’IA pour générer des objets et textures de haute qualité pour les jeux, comme il est déjà possible de le faire avec son outil RTX Remix.

Nvidia a tout un pan de sa recherche dédié au rendu neuronal. En juillet dernier, la firme avait dévoilé une technologie permettant de reproduire en 3D un objet réel dans ses moindres détails pour un temps de calcul minimal. Mais ici, on parle encore d’outils à disposition des développeurs lors de la création de leurs assets graphiques.

Comment Nvidia compte-t-il intégrer une telle technologie côté joueurs ? Celle-ci visera-t-elle à améliorer la qualité graphique de nos jeux de manière universelle ? On peut s’attendre à ce que le rendu graphique s’appuie en partie sur les cœurs Tensors lorsque cette fonctionnalité sera activée, mais nous restons sur le terrain de la pure spéculation. Réponse le 7 janvier 2025 au petit matin heure française pour les annonces de Nvidia.