Des jeux encore plus beaux : on a un aperçu de ce que pourrait proposer Nvidia pour le DLSS 4

Les prochaines cartes graphiques Nvidia ne sont pas attendues avant l'année prochaine au plus tard et la firme pourrait bien en profiter pour annoncer la nouvelle version de sa technologie DLSS. Au delà des performances, cette nouvelle version pourrait bien s'attaquer à la qualité de vos jeux.

Nvidia prépare sa prochaine offensive sur le marché des cartes graphiques pour le grand public. L’entreprise la plus valorisée au monde mise désormais tout sur l’IA, y compris pour ses GPU de la gamme RTX depuis la gamme Ada (RTX 2000) avec l’arrivée du DLSS pour augmenter les performances de centaines de jeux.

Depuis, le Deep Learning Super Sampling a fait du chemin depuis, intégrant désormais la génération d’images avec les cartes RTX 4000 et améliore désormais la qualité (et parfois les performances) des jeux en ray tracing grâce à la ray reconstruction.

Mais que nous réserve Nvidia pour la prochaine version du DLSS qui devrait être présentée en même temps que Blackwell, sa prochaine génération de GPU prévue pour début 2025 au plus tard ? Jensen Huang a évoqué le sujet lors d’une séquence de questions réponses lors du récent Computex à Taiwan.

L’IA générative, la prochaine étape du DLSS ?

Cette table ronde a été relayée par la newsletter More Than Moore, elle aborde de domaines aussi variés que les défis de l’approvisionnement en mémoire, un éventuel partenariat avec Intel ou encore l’arrivée des PC IA. À la question de savoir s’il était possible d’appliquer des IA multimodales pour générer des images dans les jeux, Jensen en a profité pour évoquer le futur de DLSS :

À l’avenir, nous pourrons même générer des textures et des objets, et les objets pourront être en basse qualité et nous pourrons les rendre plus beaux.

Cette déclaration, elle fait suite à celle de Bryan Catanzaro, grand manitou du DLSS chez Nvidia, qui évoquait chez Digital Foundry l’année dernière la possibilité pour les développeurs d’utiliser l’IA générative dans l’étape de rendu graphique. De quoi décharger les coeurs Shaders au profit des coeurs Tensor.

En réalité, Nvidia teste déjà cette technologie dans son offre RTX Remix, qui permet de remasteriser d’anciens jeux avec des effets de ray tracing, mais aussi l’ajout de nouveaux objets haute fidélité. Dans sa dernière version, l’utilisation de l’outil ComfyUI permet d’améliorer sensiblement la qualité des textures grâce à l’IA générative.

Le remplacement d’objet se fait cependant toujours manuellement par les artistes de ces mods, on imagine donc que Nvidia a dans les cartons une technologie permettant de le faire en partie grâce à l’IA.

Si on peut s’attendre à des améliorations de performances toujours plus grandes dans cette prochaine version, avec d’avantage d’images générées par IA, mais aussi un algorithme plus efficace, Nvidia a visiblement des plans à long terme pour le DLSS, mais pas que. On vous parlait récemment de la démo bluffante de Nvidia Ace, mais aussi de la preuve de concept G-Assist.