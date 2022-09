RTX Remix : oubliez les GeForce RTX 4000, la vraie innovation de Nvidia est là

Nvidia a dévoilé sa technologie RTX Remix en même temps que les GeForce RTX 4000. Un outil très prometteur qui mérite un coup de projecteur, en ray tracing bien sûr.

Nvidia a dévoilé cette semaine avec beaucoup de bruit ses nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 4000, et elles ne sont pas données. Mais, depuis plusieurs années, Nvidia mobilise beaucoup d’efforts derrière des projets logiciels mettant en application leurs innovations techniques. On se focalise souvent sur ses cartes graphiques, mais c’est bien ces nouveautés logicielles qui mériteraient notre attention.

C’est le cas de RTX Remix, une technologie présentée par Nvidia lors de sa conférence. Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec les ingénieurs responsables de cette idée prometteuse. Et si les joueurs pouvaient facilement et gratuitement créer des remasterisation de jeux vidéo populaires ?

Comment ça marche ?

Avec RTX Remix, Nvidia propose de vous aider à remasteriser facilement un jeu en améliorant ses textures et en ajoutant du ray tracing.

Pour cela, Remix va en fait vous proposer de jouer au jeu vidéo que vous souhaitez remasteriser sur votre PC, pour intercepter les appels à la carte graphique (draw calls) et ainsi « filmer » ce qu’elle voit. Pour que cela fonctionne, le jeu doit tourner sur DirectX8 ou 9. On parle donc de jeux développé dans les années 90 ou au début des années 2000. Cela permet à Nvidia d’outrepasser le code source et le moteur utilisé par le jeu. RTX Remix va ainsi capturer la géométrie de la scène, les textures utilisées, la lumière et le placement des caméras.

Dans l’idée, on n’est plus si loin de Google Street View qui photographie les rues, ou de la photogrammétrie qui convertit un ensemble de photos dans des environnements en 3D.

Avec toutes ces données, Nvidia peut proposer une scène complète en USD (Universal Scene Decription), un format 3D ouvert. À partir de là, les joueurs moddeurs peuvent utiliser l’outil de leur choix (3DS Max, Blender, Maya, Unreal Engine) ou celui de Nvidia pour moderniser le jeu.

Pour moderniser les environnements et permettre au ray tracing de fonctionner au mieux de ses capacités, Nvidia propose un processus basé sur de l’IA. En effet, pour des jeux anciens, les murs et textures d’une salle étaient très simples, avec juste une image apposée à une forme élémentaire. Pour le ray tracing, le moteur a besoin de connaitre la matière de la surface pour en déterminer le taux de réflexion de la lumière.

AI Super Resolution, le nom donné par Nvidia à cette fonction, permet de passer les textures d’un jeu en 4K. l’IA Physically Based Materials peut alors scanner l’environnement et comprendre la nature de chaque matière automatiquement.

Comme toujours avec l’IA, Nvidia nous a confié qu’il pouvait y avoir des ratés. Un humain devra repasser derrière pour vérifier le travail accompli, mais le gain de temps sera tout de même très important.

Nous ne l’avons pas mentionné, mais les moddeurs devraient également pouvoir ajouter facilement le support de Nvidia Reflex et du DLSS au jeu.

Un mod universel : quid d’AMD et Intel ?

Une fois le travail terminé par l’équipe de modding, Nvidia propose de faire un export d’un exécutable (.exe) à ajouter au dossier du jeu. Il intègre un moteur de rendu Vulkan en 64-bits et remplace le moteur d’origine du jeu. La bonne nouvelle, c’est que n’importe quel GPU capable de gérer VulkanRT devrait pouvoir bénéficier de ces mods en principe. Cela inclus les cartes graphiques AMD Radeon et les futures Intel Arc. En revanche, l’utilisation de l’outil Nvidia RTX Remix pour développer le mod demande une carte graphique Nvidia RTX.

Le ray tracing est essentiel pour la création du mod et le fonctionnement de Nvidia Reflex, mais il devrait être possible de le désactiver au moment de jouer au jeu. On pourrait ainsi bénéficier de la remasterisation 4K sans nécessairement utiliser le ray tracing.

Une machine à remaster pour les studios ?

Avec RTX Remix, Nvidia vise avant tout la communauté des modders. Celle-là même qui propose des centaines de mods pour Skyrim, Morrowind, Half-life et beaucoup d’autres jeux. Celle-là également qui a donné naissance à des titres cultes comme Counter-Strike (un mod pour Half-Life), DotA (un mod de Warcraft 3) ou PUBG (un mod pour Arma 3).

Pour autant, on peut se poser la question de l’utilisation de RTX Remix par les créateurs de jeux vidéo, et le rapport de RTX Remix avec la propriété intellectuelle des éditeurs et développeurs. Si un jeu n’autorise pas les mods, une personne peut-elle vraiment réutiliser les textures et modèles 3D des développeurs à travers l’outil de Nvidia ?

Pour les ingénieurs de la firme, le travail a été fait en amont pour prendre la température des partenaires. Si un développeur devait s’opposer à l’utilisation de RTX Remix, Nvidia ferait son possible pour limiter l’utilisation de son outil. À la décharge de Nvidia, les moddeurs n’ont pas attendu RTX Remix pour modifier les jeux sous copyright.

Concernant l’utilisation par des studios, cela ne semble pas à l’ordre du jour pour Nvidia qui souhaite faire de RTX Remix un outil gratuit et le mettre dans les mains des joueurs. L’équipe de RTX Remix s’attend toutefois à intéresser certains développeurs et souhaite ouvrir ce dialogue. Au-delà de l’outil de remasterisation, c’est notamment le moteur de rendu qui pourrait interesser les développeurs. Sans toucher au code source, parfois perdu par les studios quand il s’agit de vieux jeux, Nvidia est capable de moderniser l’exécution d’un jeu : Vulkan au lieu de DirectX 9, passe au 64 bits et ajout du ray tracing notamment.

Une technologie prometteuse

Tant qu’elle n’a pas été adoptée par les moddeurs, difficile de se faire une idée définitive sur RTX Remix. Pour le moment, on est au stade de la promesse. Nvidia a tout de même dévoilé Portal RTX développé avec RTX Remix.

Nous avons interrogé les ingénieurs sur la sortie de ce mod pour Portal prévu en novembre. Ce projet aurait nécessité l’effort d’une vingtaine de développeurs pendant un temps indéterminé. On est donc sur la taille d’une belle équipe de moddeurs, mais pas une taille irréaliste. L’équipe de travail sur le mod Black Mesa pour Half-Life a débuté avec 13 personnes.

Reste également à découvrir comment les développeurs vont réagir face à l’éventualité de voir des remasters gratuits être réalisés par des amateurs. Comme avec GeForce Now, qui permet d’éviter de repayer ses jeux, Nvidia n’est-il pas en train de les mettre face au joueurs, et devant la privation d’une source de revenu ou de négociation avec des éditeurs ?

Le projet n’étant pas open source, il faut également déterminer quelle est la pérennité d’un mod réalisé avec RTX Remix. Si Nvidia finit par abandonner le support de cette technologie dans plusieurs années, que deviendront les différents mods et le runtime (le moteur intégré à l’exécutable) proposé.

Reste que, sur la papier, RTX Remix pourrait changer l’expérience des joueurs à l’avenir d’une façon bien plus profonde que le simple lancement des GeForce RTX 4000. Le modding a encore un bel avenir.

