Nvidia GeForce RTX 4090 et 4080 : les tarifs sont salés en France

Nvidia a profité du discours d'ouverture de la GTC 2022 pour dévoiler les nouvelles Nvidia GeForce RTX 4090 et 4080. On connaît désormais les tarifs en France des cartes graphiques de référence.

La grande conférence GeForce Beyond de Nvidia a été le théâtre de plusieurs annonces. On retient surtout la présentation de la nouvelle architecture Ada Lovelace sur laquelle se basent les dernières cartes graphiques du géant vert, les GeForce RTX 4090 et 4080.

Avec la GeForce RTX 4090 et deux variantes de la RTX 4080, Nvidia a présenté les premières cartes graphiques de la génération Ada Lovelace. Et, même si nous n’avons pas encore testé ces nouvelles cartes, les informations de Nvidia à elles seules sont impressionnantes et indiquent des augmentations massives des performances par rapport à la génération précédente Ampere.

Comme prévu, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a donné des chiffres impressionnants dans le discours d’ouverture de la conférence GTC. Tout dabord, le nouveau GPU AD102, qui utilise le nouveau processus 4N de TSMC et se compose de 76 milliards de transistors. Le prédécesseur, AD102, de la génération Ampere n’en avait même pas la moitié.

Cela entraîne une augmentation massive des performances. Les jeux compatibles RTX avec Ada Lovelace fonctionneraient jusqu’à deux fois plus rapidement que sur la génération actuelle de GeForce RTX 3000.

En ray tracing, Nvidia évoque même des performances jusqu’à quatre fois plus importantes. Dans le même temps, l’efficacité énergétique devrait également être deux fois plus élevée. Les chiffres exacts n’ont pas été communiqués, mais un graphique montre 450 watts, ce qui pourrait être la consommation de la GeForce RTX 4090.

L’autre grande nouveauté, c’est l’arrivée de DLSS 3. Présentée par Nvidia comme « la prochaine révolution de la technologie graphique neuronale Deep Learning Super Sampling de la société pour les jeux ».

Les tarifs en France

Nvidia va donc commercialiser trois cartes graphiques. Le produit phare sera la GeForce RTX 4090, elle coûtera 1 599 dollars HT aux États-Unis, et 1 949 euros TTC en France. Avec une disponible dès le 12 octobre. Évidemment, les cartes graphiques personnalisées par les partenaires devraient afficher un tarif encore plus élevé.

La GeForce RTX 4080 sera disponible en deux variantes différentes, une avec 16 Go de VRAM (GDDR6X) et une avec 12 Go. La version 16 Go est annoncée à 1 199 dollars HT, 1 469 euros TTC en France, tandis que le modèle 12 Go est à 899 dollars HT, et 1 099 euros TTC en France. Comme pour la RTX 4090, ce sont les tarifs de référence, chaque partenaire pourra fixer le prix de ses produits comme bon lui semble.

Une augmentation de prix liée à la parité euro-dollar

Comme on pouvait s’y attendre, Nvidia augmenté le tarif de ses cartes graphiques. Néanmoins, l’augmentation est la même aux Etats-Unis et en Europe, contrairement aux derniers iPhone d’Apple. Nvidia a appliqué la parité euro-dollar, à laquelle on ajoute les taxes locales. Pour rappel, la parité euro-dollar veut dire que, pour un euro, on ne peut plus acheter qu’un dollar. Et, c’est une première depuis 2002.

La hausse des tarifs dans la tech fait couler beaucoup d’encre. La conjoncture nous rattrape et il va falloir revoir notre grille de prix.

