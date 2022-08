Amazon Prime, Meta Quest, Galaxy, PS5 : l’augmentation des prix est sur toutes les bouches

Comme on pouvait s'y attendre, le marché de la tech fait face à une montée des prix. L'Europe est particulièrement touchée.

On pouvait le présager à la vue de la conjoncture économique, c’est désormais une réalité. Le marché de la tech doit faire face à une augmentation générale des prix en raison de plusieurs éléments. On peut mentionner l’inflation et l’augmentation du prix des matières premières. Pour nos marques préférées, il s’agit notamment d’une grande augmentation du prix de fabrication des puces chez TSMC et les autres fondeurs. La parité entre l’euro et le dollar américain est une autre raison de ce gonflement des tarifs.

En attendant la présentation d’appareils très attendus qui devraient définitivement inscrire cette augmentation de prix dans nos esprits, comme l’iPhone 14 ou les GeForce RTX 4000, des marques prennent les devants sur des produits déjà existants.

Amazon et Meta augmentent déjà leurs prix

Vous n’avez pas pu rater l’annonce de l’augmentation du prix de l’abonnement Amazon Prime à la fin du mois de juillet. Le service tout-en-un d’Amazon augmente de plus de 40 % sur le tarif annuel. Une augmentation très forte qui s’explique par un prix resté inchangé depuis très longtemps en Europe, mais aussi par un contexte plus complexe. Le prix du papier, et donc du carton, a explosé ce qui peut sans aucun doute expliquer cet ajustement du géant américain. La même augmentation du papier qui met en difficulté le média CanardPC en France. Concernant les abonnements, Twitter a également annoncé une augmentation du prix du service Twitter Blue, de 2,99 à 4,99 dollars par mois. Le service n’est pas encore disponible en France.

En France, Amazon n’est pas le seul à avoir déjà annoncé une augmentation de prix. Le Meta Quest 2, le casque de réalité virtuelle du géant Meta, augmente de 100 euros à partir du mois d’août. Là encore, c’est bien la conjoncture économique qui semble en être responsable, même si l’on peut aussi trouver d’autres raisons. La firme de Mark Zuckerberg est scrutée par les autorités sur ses pratiques vis-à-vis de la concurrence, notamment dans le domaine naissant de la VR. La marque n’a pas peut-être pas envie de dévoiler à quel point son casque était vendu à perte.

Vers une augmentation de la PS5 ?

Les consoles de jeux lancées en 2020 doivent continuer leurs vies pendant les années à venir. Dans ce nouveau contexte, on peut se demander si les fabricants vont augmenter les prix de leurs machines. C’est la question qui a été posée à Sony lors de la présentation des résultats financiers de son premier trimestre 2022 concernant la PS5.

Le directeur financier de la firme, Hiroki Totoki, a botté en touche : « Pour l’instant, je ne peux rien vous dire de précis sur les prix ». Une réponse qui laisse toujours entrouverte la possibilité d’une augmentation de prix. Il faut toutefois garder en tête que le marché des consoles est très compétitif. Augmenter le prix de la PS5 si Microsoft n’augmente pas le prix de sa Xbox pourrait être une décision très difficile stratégiquement pour Sony.

D’après les rumeurs, Intel se prépare également à une belle hausse de prix de ses processeurs Raptor Lake promis pour la fin de l’année 2022. Si cela se confirme, il faudra surveiller la position d’AMD avec ses processeurs Ryzen 7000. Samsung devrait aussi proposer une hausse générale des prix de sa nouvelle gamme Galaxy Z Fold, Z Flip et Galaxy Watch.

Évidemment pour cet article, nous nous sommes intéressés aux augmentations de prix dans la tech ou le jeu vidéo, mais tout le monde peut constater l’augmentation des prix généralisés : essence, nourriture, location de voiture, billets de train ou d’avion pour ne citer que ceux-là.

