iPhone 14 / iPhone 14 Pro : design, encoche, date de sortie, prix, puce… tout ce qu’on sait

Que disent les analystes, les fuites et les rumeurs sur les iPhone 14 ? Date de sortie, prix, nombre de tailles, design, encoche… on fait le point sur tous les bruits de couloirs qui entourent les futurs smartphones d’Apple.

Scoop Frandroid : Apple va sortir une nouvelle génération d’iPhone en 2021 ! Comment ? Ce n’est pas vraiment une surprise ? Tant pis, faisons tout de même un point sur tout ce que l’on sait à date sur les iPhone 14, de leur design à leur date de sortie en passant par le prix et le design… possiblement sans encoche ?

iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max

Adieu l’iPhone mini ? Cela fait deux ans que les rumeurs laissent penser qu’Apple abandonnerait le format « mini » qui n’intéresse pas assez de monde pour être viable économiquement. Mais cela ne veut pas dire que l’iPhone 14 aurait droit à moins de modèles pour autant. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple préparerait toujours 4 smartphones, avec une déclinaison Max de ses deux gammes tarifaires.

On aurait ainsi l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, mais aussi l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max. Les iPhone, c’est un peu comme les Papous : il y a les Papous papas, et les Papous pas papas, les Papous à poux et les Papous pas à poux, et alors ça donne des Papous papas à poux, des Papous papas pas à poux, des Papous pas papas à poux….

Bref… plaisanteries mises à part, Apple proposerait donc deux gammes d’iPhone : les iPhone 14 et 14 Pro, chacune déclinée en 6,1 et 6,7 pouces. Cela permettrait notamment aux adeptes de grands écrans d’avoir une porte d’entrée plus abordable dans l’univers Apple.

Quelle date de sortie pour les iPhone 14 et 14 Pro ?

Pour le moment, rien n’a été annoncé concernant la date de sortie des iPhone 14 et iPhone 14 Pro, il faudra pour cela attendre au plus tôt les derniers jours d’août. On peut néanmoins envisager qu’Apple suive son calendrier habituel et lance ses nouveaux smartphones la 2e ou 3e semaine de septembre. La marque ayant pour habitude de faire ses présentations de produits le mardi, on peut tabler sur le 13 septembre, le 20 septembre semblant un peu tard (éventuellement keynote le mercredi 7 septembre). Car les précommandes sont généralement ouvertes le vendredi qui suit la conférence pour une disponibilité à la vente une semaine plus tard. Une keynote le 20 septembre repousserait le calendrier… au 30 septembre en Apple Store, dernier jour de l’exercice fiscal.

Ce n’est cependant qu’une estimation purement théorique et personne, pas même Apple, n’est à l’abri d’un problème d’approvisionnement ou de conception qui retarderait significativement ses plans.

Le prix des iPhone 14 (Max) et 14 Pro (Max) ?

Aujourd’hui, il faut compter 809 euros pour un iPhone 13 mini, 909 euros pour un iPhone 13, 1159 euros pour un iPhone 13 Pro et 1259 euros pour un iPhone 13 Pro Max. On pourrait donc tabler sur des tarifs similaires pour 2022, mais le changement de gamme pourrait chambouler les habitudes.

Ming-Chi Kuo prédit notamment que l’iPhone 14 Max serait lancé à moins de 900 dollars. À titre de comparaison, l’iPhone 13 est actuellement à 800 dollars. En extrapolant à l’aide d’une simple règle de trois, on obtient 900 ou 910 euros pour l’iPhone 14, 1000 ou 1010 euros pour l’iPhone 14 Max, et possiblement des prix inchangés pour les déclinaisons Pro, voire légèrement gonflés pour refléter la montée en gamme.

Deux iPhone 14 sans encoche ?

S’il est un point qui ne fait pas consensus, c’est le design des iPhone 14, et notamment la présence ou non de la désormais iconique encoche. Avant même la sortie de l’iPhone 13, les rumeurs se multipliaient à ce sujet, ce qui s’est soldé par une légère réduction de taille de l’encoche sur la génération actuelle. Et selon plusieurs sources, l’iPhone 14 pourrait être le premier depuis l’iPhone X, qui a initié le nouveau design, à ne pas avoir d’encoche. Ou plus précisément, l’iPhone 14 Pro, puisque les deux modèles « de base » verraient toujours le haut de leur écran autant rogné.

Car oui, 2022 marquerait une réelle rupture entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, y compris au niveau du design. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, les iPhone 14 et 14 Pro proposeraient un tout nouveau design, mais plusieurs sources indiquent que les iPhone 14 Pro troqueraient l’encoche pour une bulle.

Sur ce point, tout le monde n’est pas entièrement d’accord. Certains évoquent une bulle oblongue, d’autre une bulle arrondie couplée à des capteurs Face ID sous l’écran… il ne serait pas étonnant qu’Apple teste actuellement plusieurs solutions, mais qu’aucune d’entre elles ne soit pour le moment figée dans le marbre, ou que les leakers en mal de reconnaissance affabulent en extrapolant la fuite d’origine.

Fiche technique des iPhone 14

Pour ce qui est des avancées techniques et des rumeurs sur les composants, il est encore un peu tôt pour se prononcer. Certains points sont cependant évoqués, comme l’Apple A16 par exemple. Cette nouvelle génération de puce pourrait se cantonner à une finesse de gravure de 5 nm, comme l’A15 Bionic de l’iPhone 13, alors qu’on espérait la voir passer à 3 nm. La faute à TSMC qui aurait des difficultés à proposer une telle finesse.

Pour l’écran, l’arrivée du 120 Hz sur l’iPhone 14 fait débat. Alors que la technologie ProMotion est réservée aux déclinaisons « Pro » de l’iPhone 13, la question se pose pour les iPhone 14 standards. Selon l’analyste que l’on interroge, la réponse est différente.

La photo des iPhone 14

C’est sur la photo que les iPhone 14 gagneraient le plus en compétence. Il se murmure que toute la gamme profiterait d’un capteur de 48 Mégapixels sur le grand-angle au lieu des 12 Mpx actuels. Cela permettrait notamment à l’iPhone de filmer en 8K. Les deux autres capteurs resteraient quant à eux à 12 Mégapixels.

Pour le passage à un zoom périscopique en revanche, il faudrait attendre l’iPhone 15… ce n’est pas pour tout de suite donc.

Bien évidemment, tout ce qui est dit dans ce dossier est amené à évoluer d’ici la sortie des iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Rendez-vous en septembre (si tout va bien) pour les détails officiels !

