Le Xiaomi 12T Pro en a-t-il assez dans le ventre pour se faire une place parmi les autres modèles haut de gamme concurrents ? Pour séduire son monde, il se dote d’un capteur photo principal de 200 mégapixels et d’une charge ultra rapide à 120 W. Le tout, en étant animé de la puce la plus puissante qui soit. Malgré cela, son prix, certes élevé, reste modéré dans ce segment du marché. Voilà pour la présentation sommaire. Il est temps désormais d’aller dans le détail avec un test complet.

Xiaomi 12T Pro Fiche technique

Modèle Xiaomi 12T Pro Version de l'OS Android 12 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 6.67 pouces Définition 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 446 ppp Technologie AMOLED SoC Snapdragon 8+ Gen 1 Puce Graphique (GPU) Adreno 730 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 20 Mpx Enregistrement vidéo 8K @24 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5000 mAh DAS 0.997 Dimensions 75,9 x 163,1 x 8,6 mm Poids 205 grammes Couleurs Noir, Argent, Bleu Indice de réparabilité ? 7,6/10 Prix 799 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un 12T Pro prêté par Xiaomi.

Xiaomi 12T Pro Un design raffiné, mais pas trop !

Raffiné. Le Xiaomi 12T Pro est raffiné. Du moins, c’est l’impression qu’il donne dès le premier regard. Il séduit surtout avec son dos au traitement mat du plus bel effet et les arrondis maîtrisés sur les bords latéraux et les coins. Le smartphone ne cherche cependant pas à s’écarter des sentiers battus. En façade notamment, avec son écran plat et le petit poinçon centré, on est en terrain connu.

Le bloc photo rectangulaire à l’arrière ressemble énormément à celui du Xiaomi 12 Pro avec, pour seule différence, la mise en avant plus importante de la caméra principale. Celle-ci est par ailleurs plus protubérante que les autres modules.

La prise en main dans l’ensemble est vraiment agréable sur ce Xiaomi 12T Pro. Les 205 grammes de ce beau bébé ne se font pas oublier, mais ils ne gêneront pas l’utilisation quotidienne. Du reste, l’appareil est assez grand avec 163,1 mm de haut. C’est bon à savoir.

Il ne faut pas omettre les points négatifs. À cet égard, deux me viennent directement en tête : le contour noir assez épais autour de l’écran et les rayures apparues trop rapidement sur le dos. Ces deux éléments sont assez frustrants sur un smartphone à 800 euros. On relativisera en soulignant que les bordures un peu larges ne sont pas rédhibitoires et qu’elles ont le mérité d’être homogène, en évitant le côté menton géant. De plus, les égratignures peuvent être évitées avec une coque protectrice.

On regrette simplement que les finitions de ce Xiaomi 12T Pro ne soient pas un tantinet plus peaufinées pour maintenir l’aspect raffiné jusqu’au bout.

Sachez sinon que tous les boutons physiques sont situés sur la gauche. Le lecteur d’empreintes, pour sa part, est positionné sous l’écran tandis que deux grilles de haut-parleurs sont visibles, une sur la tranche supérieure, l’autre en bas.

Pas de prise jack 3,5 mm au programme. La face avant est recouverte d’un verre Gorilla Glass 5, mais le Xiaomi 12T Pro n’a pas droit à une certification IP qui aurait garanti sa résistance à l’eau, voire son étanchéité.

Xiaomi 12T Pro Beau travail sur l’écran

Le Xiaomi 12T Pro a droit à un écran Amoled de 6,67 pouces. Ratio 20:9, taux de rafraîchissement adaptatif allant de 30 à 120 Hz, échantillonnage tactile à 480 Hz et définition de 2712 x 1220 pixels. De bien belles choses sur le papier en somme, dans la veine de ce que l’on attend sur le haut de gamme.

Dans la pratique, on profite d’un contraste impeccable et d’une luminosité maximale qui ne déçoit pas du tout puisqu’elle culmine à 910 cd/m² selon nos mesures. Il faudra vraiment que le soleil tape de plein feu sur votre crâne pour vous faire plisser des yeux.

Concernant les couleurs, sachez que l’immense majorité des utilisateurs pourront pleinement se satisfaire du mode « Intense » paramétré par défaut. Ce dernier adapte les tonalités en fonction du contenu affiché. En revanche, si vous êtes en quête de rendus fidèles, vous pouvez opter pour « Couleur orginal [sic] ».

À l’inverse, pour toujours en prendre plein les mirettes, tournez-vous vers l’option « Saturé ». C’est d’ailleurs avec celle-ci que nous avons réalisé nos mesures, à l’aide d’une sonde et du logiciel CalMan de Portrait Displays. Nous voulions en effet savoir de quoi l’écran était capable quand il se donnait à fond.

Nous ne sommes pas déçus par la pluralité des couleurs affichées. Le Xiaomi 12T Pro sait couvrir 153 % du sRGB et 102 % du DCI-P3. Vous pouvez donc profiter d’une foultitude de tons, vos yeux apprécieront. En mode saturé, l’accent n’est pas mis sur la fidélité. Et pourtant, en SDR, la dalle réussit à ne pas trop s’éloigner de la réalité. On observe ainsi à Delta E moyen sur le DCI-P3 à 3,31. Plus cet indice se rapproche de 3, mieux c’est. Il y a donc de quoi se réjouir.

Sans surprise, sur les contenus HDR, cette fidélité vole en éclat. Le Delta E moyen sur DCI-P3 passe alors à 6,4. Les couleurs seront belles, très belles, mais pas réalistes. Rappelons que nous avons utilisé le mode saturé. Il s’agit donc d’un comportement tout à fait attendu. Plutôt une bonne nouvelle donc pour le Xiaomi 12T Pro.

Avec ces réglages, la température moyenne se situe aux environs de 7360 K. Cela trahit une dominance assez forte de bleu (6500 K étant l’idéal visé pour un équilibre parfait avec le rouge). Là encore, aucune mauvaise surprise pour un mode saturé. Si ces quelques bémols vous embêtent, rappelez-vous : l’option « Intense » est sans doute faite pour vous.

Xiaomi 12T Pro Logiciel : quelques frustrations sur MIUI

À force de sortir d’innombrables appareils, Xiaomi nous a bien habitués à son interface maison. Nous avons déjà testé MIUI 13 (avec Android 12). C’est cette expérience logicielle qui est à la baguette évidemment sur le 12T Pro. Pour rappel, elle se démarque des autres par son centre de contrôle librement inspiré d’iOS et qui met en avant le contrôle des objets connectés de la maison via une sorte de widgets de Google Home.

Xiaomi propose toujours énormément d’options en tous genres qui permettent d’aller très loin dans la personnalisation du téléphone… Mais MIUI 13 rate certaines fonctions des plus basiques. Où est donc l’esprit Material You et la fonction Monet qui permet d’adapter les couleurs du système en fonction du fond d’écran ? On a pourtant pu voir cette option reprise sur d’autres interfaces telles que One UI (Samsung) ou ColorOS (Oppo) sans que cela vienne altérer leur ADN.

En outre, il y a sur ce Xiaomi 12T Pro, BEAUCOUP d’applications tierces préinstallées et cela crée même des redondances. Par défaut, vous aurez ainsi trois navigateurs puisqu’Opera vient s’ajouter à Chrome et au navigateur Mi. Le fait de pousser ainsi des apps tierces permet au constructeur de contenir le prix de son smartphone. Il n’empêche que l’on parle ici d’un appareil à 800 euros : difficile de tolérer cela sur du haut de gamme.

Fort heureusement, il est possible de désinstaller ces apps superflues. Tout comme il est possible de désactiver l’agaçant antivirus qui se déclenche à chaque téléchargement d’applications même quand elles proviennent du Play Store.

Vous n’aurez pas de souci sur vos films et séries en SVoD. Le Xiaomi 12T Pro profite de Widevine L1 est par conséquent il peut jouir d’une qualité HD sur ces plateformes. Concernant les mises à jour de sécurité, notre modèle profite du patch de septembre au moment où nous publions ce test. C’est un léger retard acceptable.

Xiaomi 12T Pro Audio : des haut-parleurs qui font du bien

Le Xiaomi est capable d’une bonne restitution du son grâce à ses deux haut-parleurs stéréo plutôt bien équilibrés et assez puissants. N’attendez pas des miracles non plus : les basses restent forcément un peu en retrait pour vraiment faire plaisir aux audiophiles.

Au casque ou avec des écouteurs, vous pourrez faire un tour dans le menu des effets sonores où se trouvent l’option Dolby Atmos et l’égaliseur qui permettra d’affiner l’expérience d’écoute selon vos préférences.

Xiaomi 12T Pro Photo : 200 Mpx de saturation

Le Xiaomi 12T Pro souffle le chaud et le froid sur la photo. Il a en effet le mérite d’embarquer un capteur principal de 200 mégapixels (f/1,69), mais fait l’impasse sur un vrai téléobjectif. Il se contente en effet d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (120 degrés, f/2,2) et d’un triste capteur dédié à la macro de 2 mégapixels (f/2,4).

L’intégration d’un capteur de 200 mégapixels méritait-il de sacrifier le téléobjectif sur un smartphone à 800 euros ? Nous pouvons déjà vous répondre par la négative, mais il faut nuancer en rappelant que d’autres téléphones à des prix équivalents font un compromis similaire.

La déception passée, nous pouvons désormais nous concentrer sur la qualité photo intrinsèque de ce Xiaomi 12T Pro.

Capteur photo principal

Comme toujours, nous commençons par les photos prises dans de bonnes conditions. Il n’y a rien à redire sur la précision des détails, la netteté. La dynamique, cependant, pourrait être un peu plus pêchue. Dans certaines zones ombragées, le téléphone n’y voit pas toujours très clair.

Autorisons-nous un mot aussi sur le traitement colorimétrique. Au diable, les couleurs fidèles ! Les algorithmes de la marque chinoise montrent souvent qu’ils trouvent la vraie vie trop fade. On le voit particulièrement sur le cliché ci-dessous où l’herbe devient EXTRÊMEMENT fluo. Si beaucoup de personnes apprécient des couleurs un peu saturées pour des photos plus belles, Xiaomi pousse le curseur parfois vraiment trop loin. C’est flatteur, mais l’artifice manque régulièrement de subtilité.

Pour ce qui est des photos en faible luminosité, les prises de vue par défaut suffisent la plupart du temps à obtenir des résultats très corrects et bien éclairés. Le Xiaomi 12T Pro active par défaut le mode nuit. Et je vous recommanderais de lui faire confiance, car il s’en sort assez bien pour apporter de la clarté aux scènes. Il ne fait pas de miracles, mais les rendus sont satisfaisants. En outre, de nuit, le smartphone tend à moins saturer les couleurs.

Sachez cependant qu’en faisant un tour dans les paramètres de l’appareil photo, vous pourrez désactiver le mode nuit automatique.

Mode 200 mégapixels

Avec un tel capteur principal, on a forcément envie de tester le mode 200 mégapixels. Avec cette fonction, le téléphone ne va pas fusionner les pixels en post-traitement. Au lieu de ça, il va produire une image plus grande (et plus lourde) et plus nette, à condition de réaliser le cliché dans de bonnes conditions lumineuses.

Pour ce test, j’ai confronté le mode 200 Mpx du Xiaomi 12T Pro, au mode 108 Mpx du Samsung Galaxy S22 Ultra. Je vous propose ci-après de les comparer dans trois situations. Tout d’abord, tentons de lire un panneau de loin.

200 Mpx - Xiaomi 12T Pro 108 Mpx - Galaxy S22 Ultra

On arrive mieux à lire la mention « Livraisons strictement interdites » sur la photo produite par le 12T Pro. Aussi, il y a moins de bruit que sur l’image du S22 Ultra. Le mode 200 Mpx montre ici qu’il offre un gain de performances par rapport à du 108 Mpx.

Observons maintenant les bas-reliefs de la Porte Saint-Denis à Paris.

200 Mpx - Xiaomi 12T Pro 108 Mpx - Galaxy S22 Ultra

Samsung fait ici le choix de lisser grandement les détails quand les algorithmes de Xiaomi décident, au contraire, de donner un coup de boost à la netteté. Les textures ressortent mieux ainsi. Encore une victoire du 200 Mpx. Mais attention à l’exercice suivant.

200 Mpx - Xiaomi 12T Pro 108 Mpx - Galaxy S22 Ultra

Sur cette photo d’une route congestionnée, le Xiaomi 12T Pro en fait des tonnes avec le renforcement des microcontrastes. Les arbres semblent sortir d’un tableau, les contours des voitures sont trop marqués et il y a même des aberrations colorimétriques. En face, le Samsung Galaxy S22 Ultra est plus modéré dans son traitement et fait, ici, le bon choix.

On notera d’ailleurs que le 12T Pro de Xiaomi se comporte étrangement dans cette situation. Avec une photo à 200 mégapixels, pourquoi s’embêter à forcer autant la netteté avec les microcontrastes ? Les constructeurs prétendent régulièrement que l’on peut imprimer ce genre de photos grand format sans avoir à réfléchir à deux fois. Or, ce genre de détails se verraient grandement.

Il n’empêche que dans la majorité des cas, le mode 200 mégapixels prouve qu’il peut bel et bien aller plus loin que le 108 Mpx.

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle n’est pas mauvais en soi, mais il est un peu en retrait. D’une part, la cohérence colorimétrique n’est que rarement au rendez-vous (et avec ce mode vous obtiendrez des photos encore plus saturées). D’autre part, les clichés perdent vite en netteté dès que l’on s’éloigne du centre.

Ne vous attendez pas au moindre miracle sur les scènes de nuit. On ne voit rien.

Portrait et macro

Le mode portrait du Xiaomi 12T Pro réussit à être précis et agréable aux yeux sur son effet bokeh.

Attention cela dit au rendu des couleurs. La barbe de mon collègue Titouan (2e photo dans la galerie ci-dessous) apparaît bien plus rousse qu’elle ne l’est dans la vraie vie.

En ce qui concerne le mode macro, il reste, comme attendu, très gadget. Si on peut lui reconnaître une capacité plus élevée que la moyenne à pouvoir prendre des photos nettes des objets, les résultats restent bien trop mal définis pour être exploités convenablement.

Selfie

À l’avant, le capteur de 20 Mpx (f/2,24) s’en sort très bien pour retranscrire les détails de votre visage. Vérifiez juste bien que toutes les options « beauté » qui lissent la peau soient désactivées.

Attention aussi à ne pas trop vous fier au retour écran que vous apercevrez au moment de prendre la photo. Sur les contre-jours, le rendu semble toujours désastreux, mais le traitement opéré dans la foulée permet de rattraper tout cela.

Vidéo

Pour la vidéo, vous pouvez filmer jusqu’en 8K à 24 images par seconde. L’intérêt de la 8K sur smartphone étant encore très anecdotique, j’ai préféré vous montrer à quoi ressembler de la 4K à 60 fps sur le Xiaomi 12T Pro.

Si vous voulez filmer avec le capteur frontal, vous pourrez aller jusqu’à 60 fps en 1080p.

Xiaomi 12T Pro Performances au top !

Avec un Snapdragon 8+ Gen 1 en son sein, le Xiaomi 12T Pro peut se targuer d’être une belle bête de compétition en termes de puissances brutes. Les jeux 3D les plus gourmands ne poseront pas de souci sur ce smartphone. En attestent les bons résultats de benchmarks ci-dessous : il fait aussi bien dans l’ensemble que l’Asus Zenfone 9 qui nous avait particulièrement impressionnés de ce point de vue (il embarque la même puce de Qualcomm).

Modèle Xiaomi 12T Pro Google Pixel 7 Pro Asus Zenfone 9 Samsung Galaxy S22 Ultra AnTuTu 9 1065890 N/C 1085542 934653 AnTuTu CPU 252711 N/C 255974 226613 AnTuTu GPU 461568 N/C 468392 404136 AnTuTu MEM 175314 N/C 181036 154007 AnTuTu UX 176297 N/C 180140 142592 PC Mark 3.0 12878 11317 16292 13216 3DMark Wild Life N/C 6012 N/C 7676 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 36 FPS N/C 46 FPS 3DMark Wild Life Extreme 2813 1822 2776 N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 16.80 FPS 10.90 FPS 16.6 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 54 / 52 FPS 48 / 13 FPS 67 / 51 FPS 29 / 32 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 70 / 103 FPS 53 / 57 FPS 89 / 103 FPS 32 / 60 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 273 FPS N/C 119 / 258 FPS 85 / 136 FPS Geekbench 5 Single-core 1308 990 N/C 1240 Geekbench 5 Multi-core 4337 2669 N/C 3896 Geekbench 5 Compute N/C 4601 N/C 9103 Lecture / écriture séquentielle 1842 / 1738 Mo/s 1328 / 236 Mo/s 1955 / 1453 Mo/s 1920 / 1307 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 84162 / 113531 IOPS 40972 / 52167 IOPS 94123 / 125455 IOPS 66203 / 68887 IOPS Voir plus de benchmarks

Sur Fortnite, vous pouvez très facilement jouer à 60 fps avec les réglages graphiques ajustés sur le mode Épique. C’est fluide et agréable. Même pendant le saut en parachute en début de partie, pourtant sujet habituellement à des ralentissements, se déroule presque sans accroc. Sinon, il vous faudra vraiment des mouvements frénétiques de la caméra pour que la baisse du nombre d’images affichées par seconde se remarque vraiment à l’œil.

En outre, le Xiaomi 12T Pro propose même d’aller jusqu’à 90 Hz sur le jeu d’Epic, mais cela ne vaut pas le coup, vous serez limité à une qualité faible des graphismes. Enfin, concernant la chauffe, on soulignera que le smartphone tiédit significativement pendant l’effort sans gêner plus que de raison. Pour vraiment faire monter la température, j’ai dû sortir l’artillerie lourde : un draineur de batterie avec toutes les options activées (flash, CPU et GPU très sollicités, Wi-Fi, Bluetooth, luminosité au max sans mise en veille et GPS).

Xiaomi 12T Pro Autonomie : merci la charge 120 W

Le Xiaomi 12T Pro se dote d’une batterie de 5000 mAh. Première constatation : elle est très douée pour garder de précieux pourcentages lorsque le smartphone est inactif. En effet, je n’ai pas eu la possibilité de démarrer mon test immédiatement après l’annonce du smartphone. Ce dernier avait été paramétré, connecté à Internet et déjà utilisé quelques heures, mais il a dû rester sur mon bureau pendant environ trois jours et demi. Or, quand j’ai enfin pu me pencher sérieusement dessus, il n’avait perdu qu’une quantité très négligeable d’énergie.

Sinon, au quotidien, le Xiaomi 12T Pro saura endurer les journées où il est activement utilisé sans non plus se montrer sans faille. C’est notamment sur la prise de photo, de vidéo ou pendant les jeux que le niveau de batterie peut descendre de manière drastique. Ce n’est pas systématique, mais c’est à surveiller à chaque fois. Sur une partie de Fortnite en 60 fps et Épique, le smartphone perdra approximativement 7 % de batterie en 15 minutes. Rien de vraiment anormal, mais comprenez que ça peut descendre très vite.

Pendant notre protocole de test personnalisé ViSer, sachez que le Xiaomi 12T Pro a tenu durant 12 heures et 29 minutes avec le mode 120 Hz adaptatif activé par défaut. C’est un résultat qui ne fera tomber personne sur son séant, mais c’est parfaitement honorable. Vous n’aurez pas un champion de l’endurance entre les mains, mais vous n’aurez pas non plus le recharger tous les quatre matins.

La charge, parlons-en justement ! Il m’a fallu environ 25 minutes pour passer de 10 à 100 %. C’est donc un peu plus que les 19 minutes annoncées par la marque pour une charge complète, mais c’est tout de même très rapide. L’adaptateur 120 W fournit avec le téléphone n’a rien d’un paresseux. Cependant, si cela est quand même trop lent pour vous (certaines personnes sont vraiment pressées), il existe une option dans les paramètres de sécurité proposant d’augmenter la vitesse de charge. En contrepartie, le Xiaomi 12T Pro prévient qu’il est plus susceptible d’avoir un coup de chaud.

Xiaomi 12T Pro Réseau et communication

Pendant les appels, le Xiaomi 12T Pro ne pose aucun problème particulier. La personne à l’autre bout du fil distinguera bien votre voix qui ne sera pas dénaturée par la très légère compression. Si vous êtes dans un environnement sonore, votre interlocuteur pourra distinguer un bruit de fond, mais celui-ci reste assez atténué pour ne jamais couvrir vos paroles.

En outre, je n’ai jamais rencontré de souci sur la 4G, que ce soit en région parisienne où j’habite, pendant une petite escapade en Isère ou lors d’un déplacement à Munich avec les données en itinérance. Sachez aussi que le Xiaomi 12T Pro est compatible avec le réseau 5G.

Enfin, rien à signaler sur la géolocalisation.

Xiaomi 12T Pro Prix et date de sortie

Le Xiaomi 12T Pro est disponible en France depuis le 13 octobre. Il s’affiche au prix officiel de 799 euros et se décline en trois coloris : noir, bleu clair et argent.