Si vous recherchez les meilleurs jeux sur Android sans débourser le moindre centime, voici une sélection de jeux gratuits qui vous permettront de passer le temps à moindre frais.

Dossier mis à jour en juin 2019

Les jeux gratuits ne manquent pas sur Android et sur le Play Store. Mais ils sont aujourd’hui tellement nombreux qu’il est bien difficile de trouver des titres de qualité capables de rester plus de quelques minutes sur la mémoire de son smartphone Android. Voici donc une petite sélection de jeux gratuits anciens ou nouveaux, de genres et de thèmes différents. Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive, mais vous pouvez bien sûr proposer vos jeux préférés dans les commentaires afin que nous puissions les rajouter ici.

Les jeux de gestion

Les Sims Mobile

Les Sims et les smartphones, c’est une longue histoire. La licence de gestion phare d’Electronic Arts est revenue avec une nouvelle copie en 2018 : Les Sims Mobile. Ce nouvel opus reprend les principes de base de la licence : le joueur crée un humain avatar dont il faudra gérer la vie, l’habitat, le travail et les relations sociales.

Toujours en free to play, avec des achats in-app, Les Sims Mobile a été bien mieux reçu que les épisodes précédents grâce à un contenu plus généreux sans passer à la caisse.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : simulation de vie — gestion

: simulation de vie — gestion Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

Les Sims Télécharger gratuitement Envie de vous marier, élever des enfants, construire une maison et vivre une vraie vie parallèle ? L’incontournable jeu de simulation de vie... 3 raisons de télécharger cette application Créez des sims à votre image

Bâtissez des maisons splendides

Vivez une vraie vie virtuelle

Animal Crossing Pocket Camp

Animal Crossing est une licence bien connue de Nintendo et à l’instar de Super Mario ou Fire Emblem, celle-ci s’est également exportée sur mobile et s’appelle Animal Crossing Pocket Camp. Le but du jeu est de créer et de gérer son camping dans un univers composé d’animaux rigolos.

Ce titre fait évidemment la part belle à la simulation de vie et vous devez soigner votre amitié avec les personnages qui visitent votre camp en réalisant les quêtes qu’ils vous soumettent. Le jeu vous incite aussi à rencontrer avec d’autres joueurs en faisant un tour dans vos campings respectifs et vous échangeant des matériaux.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : simulation de vie — gestion

: simulation de vie — gestion Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : non

: non Achats in-app : oui

Animal Crossing: Pocket Camp Télécharger gratuitement Après plusieurs épisodes sur les consoles Nintendo les animaux mignons, mais un peu étranges d’Animal Crossing débarquent sur mobile. Cette... 3 raisons de télécharger cette application Personnaliser son camping de A à Z

Des activités nombreuses et variées

Des dizaines d’Animaux à découvrir

RollerCoaster Tycoon Touch

RollerCoaster Tycoon Touch est la version mobile de RollerCoaster Tycoon sorti à l’origine sur PC. Bien adapté au mobile, RollerCoaster Tycoon Touch a mis de côté les tableaux presque illisibles des autres titres disponibles sur le Play Store. Le mode éditeur permet aux habitués comme aux nouveaux de prendre du plaisir.

Attention tout de même, il s’agit d’un free-to-play donc vous pouvez, au choix, faire preuve de patience et utiliser la monnaie virtuelle pour débloquer les attractions, soit dépenser de l’argent réel.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : gestion

: gestion Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

RollerCoaster Tycoon Touch Télécharger gratuitement Après le portage de plusieurs épisodes vers les mobiles, la célèbre licence de jeux de gestion de parc d’attractions revient avec un épisode... 3 raisons de télécharger cette application Créez un splendide parc d'attraction en 3D

Ajoutez des attractions et construisez vos propres montagnes russes

Relevez des défis et affrontez vos amis

Fallout Shelter

Sorti en 2015, Fallout Shelter devait être à la base une petite application destinée à faire la promotion du jeu console et PC Fallout 4. C’est toutefois un jeu de gestion d’abri antinucléaire très soigné dans lequel le joueur doit gérer une population souterraine de survivants, les faire cohabiter, travailler et en envoyer quelques-uns en expédition à l’extérieur.

C’est joli, intelligent et l’esthétique plaira forcément aux fans de la série de jeu de rôle post-apocalyptique.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

En savoir plus : Fallout Shelter enfin disponible sur le Google Play Store

Genre : Jeu de gestion en milieu post-apo

: Jeu de gestion en milieu post-apo Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : non

: non Achats in-app : oui

Fallout Shelter Télécharger gratuitement Quoi de plus réjouissant que de devenir administrateur d’un abri anti atomique rempli de réfugiés dans un monde ravagé par une guerre... 3 raisons de télécharger cette application Gérez et améliorez un abri anti nucléaire

Rencontrez des centaines de réfugiés

Explorez la surface dévastée

SimCity Buildt

SimCity est le jeu de référence en termes de gestion de ville. Sur cette adaptation mobile, vous pourrez construire votre ville sous toutes les coutures : routes, immeubles, commerces, etc. Devenez un maire exemplaire d’une grande mégalopole au fil des améliorations que vous offrirez à votre ville.

Attention le jeu est en free-to-play et il faudra dépenser de l’argent pour certains services comme accélérer les travaux etc.

Genre : Gestion

: Gestion Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : non

: non Achats in-app : oui

SimCity BuildIt Télécharger gratuitement Idéal pour assouvir votre côté mégalomane en devenant maire d’une mégapole, SimCity est le principal jeu du genre sur mobile. Construisez... 3 raisons de télécharger cette application Construisez votre ville idéale

Personnalisez là avec des monument célèbes

Échangez avec vos amis et des joueurs du monde entier

Le top du genre

Android propose bien d’autres jeux. Notre dossier consacré aux jeux de gestion élargit la sélection de titres gratuits proposés ici.

Le Top du genre : Notre sélection des meilleurs jeux de gestion sous Android

Les jeux d’adresse

Ballz

Le jeu de casse-briques est l’un des concepts les plus vieux de l’univers vidéoludique et pourtant, il arrive fréquemment que quelqu’un arrive à le réinventer en y ajoutant de simples petites touches, du simple power-up game breaker au gameplay révolutionnaire.

Ballz entre plutôt dans la seconde catégorie puisqu’ici il n’est pas question d’empêcher les balles de retomber au sol, mais juste de casser des briques nécessitant un certain nombre de coups avant d’éclater tout en récolter de nouvelles balles qui rendront le tour suivant plus simple. À essayer d’urgence.

Genre : casse-briques

: casse-briques Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

Ballz Télécharger gratuitement Alors que le casse brique est l’un des jeux les plus vieux et les plus joués, il refait encore une apparition sur nos smartphones dans une... 3 raisons de télécharger cette application Redécouvrez le légendaire jeu de casse briques

Explosez des briques avec des dizaines de balles

Un jeu simple mais addictif

Sky Chasers

Dans Sky Chasers, le joueur doit aider une pilote à venir d’un point à l’autre d’un niveau à l’aide d’un petit vaisseau propulsé par deux réacteurs. En appuyant sur la partie gauche de l’écran, on active le réacteur gauche et en appuyant sur la partie droite, le réacteur droit.

La maniabilité est instinctive, les graphismes en pixel-art sont particulièrement mignons et le jeu dispose d’une difficulté très progressive le rendant très accessible. Un petit bijou gratuit qui ne propose qu’un unique achat in-app afin de faire disparaître la publicité.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

En savoir plus : Sky Chasers : il n’a jamais été aussi agréable de piloter un jetpack

Genre : Jeux d’adresse — plateforme

: Jeux d’adresse — plateforme Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

Sky Chasers Télécharger gratuitement Devenez un as du pilotage de boîte en carton et guidez Max à travers le superbe univers de Sky Chasers. Sky Chasers dénote en premier lieu... 3 raisons de télécharger cette application Pilotez une boite en carton a travers des dizaines de niveaux

Profitez des superbes graphismes pixel art

Débloquez de nombreux propulseurs différents

Duet

Dans Duet, le joueur contrôle deux petites boules qui tournent dans un sens ou dans l’autre autour d’un axe invisible. Le but ? Parvenir d’un bout à l’autre de la dizaine de niveau que compte le jeu sans en éclater une seule sur les différentes plateformes mouvantes ou immobiles qui se dressent sur son chemin. Un jeu d’adresse dont le principe se comprend en quelques secondes, mais qui fait très rapidement chauffer les neurones avec certains passages parfois difficiles.

En savoir plus : Duet : un jeu où la synchronisation est reine

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : Jeux d’adresse — Réflexion

: Jeux d’adresse — Réflexion Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

Duet Télécharger gratuitement Duet est un jeu d'adresse jouant sur le principe d'interdépendance pour vous proposer un challenge inédit et relevé. Dans chaque niveau vous... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu de précision ou vous devez protéger deux balles

Des niveaux complexes étant à rude épreuve vos talents

Un univers minimaliste à la bande son apaisante

Les jeux de plateforme et runners

Once Upon a Tower

Pourquoi avoir besoin d’un prince quand on a un marteau ? Dans Once Upon a Tower, on incarne une princesse prisonnière dans un donjon dont le prince charmant, venu pour la sauver a été dévoré. Il faut donc utiliser le marteau pour détruire le son et tuer les ennemis pour arriver en bas de niveaux tout en évitant les pièges !

Le jeu est très dynamique et est clairement l’un des meilleurs jeux de plateforme sur Android. Ainsi, le jeu possède un système d’achats in-app qui n’est en aucun cas envahissant puis qu’il ne sert qu’à éviter de perdre un niveau si vous mourrez. Il vous proposera alors d’utiliser un cœur qu’il faudra soit acheter, soit récupérer en regardant une publicité.

Genre : Jeu de plateforme

: Jeu de plateforme Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

Once Upon a Tower Télécharger gratuitement Alors que la plupart des princesses attendent patiemment d’être sauvées de leur haute tour par un prix chevalier, celle de Once Upon a Tower,... 3 raisons de télécharger cette application Jouez une princesse abandonnée qui n'a pas peur de se débrouiller seule

Creuser vers le bas de votre tour et évitez ennemis et obstacles

Un jeu complètement gratuit

Alto’s Odyssey

Après avoir perdu ses lamas en pleine montagne, Alto part désormais à l’aventure dans de nombreux autres univers. Le jeu est toujours un runner vous mettant sur des skis pour arpenter de nombreux paysages cette fois-ci plus idylliques et colorés puisque non soumis à l’univers du premier épisode. Il s’agit toujours d’un jeu de très grande qualité et une expérience à faire sur Android, d’autant que le jeu y est gratuit et supporté par des publicités.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

En savoir plus : Alto's Odyssey : le runner est enfin disponible sur Android

Genre : Runner de ski

: Runner de ski Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

Alto's Odyssey Télécharger gratuitement Après un premier épisode se déroulant dans les montagnes alpines, Alto revient cette fois-ci pour surfer sur les dunes et traverser un... 3 raisons de télécharger cette application Un désert infini et somptueux à découvrir

Un gameplay simple pour surfer sur les dunes

Réalisez des combos et débloquez des personnages

Crossy Road

Lui aussi est devenu très rapidement un classique des jeux mobile. Un petit poulet au bord de la route se décide à la traverser, vous le controlez et il faut faire attention aux voitures qui n’ont que fait de ce pauvre galliforme. Si vous préférez, vous pouvez même incarner un canard, un dauphin ou une licorne.

Genre : Arcade — Runner

: Arcade — Runner Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

Rayman Adventures

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus pêchu ou de plus coloré, Rayman Adventures devrait parfaitement remplir cet office. Pas de surprise ici, il s’agit d’un runner — jeu de plateforme dans lequel on incarne une fois de plus Rayman à la recherche cette fois-ci des œufs anciens. Plateforme, exploration, runner, il y en a pour tous les goûts et les graphismes sont de surcroît de toute beauté.

En savoir plus : Rayman Adventures : un nouvel opus dans la veine de Jungle et Fiesta Run

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : Runner sans bras — Plateforme

: Runner sans bras — Plateforme Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : non

: non Achats in-app : oui

Rayman Adventures Télécharger gratuitement Après des épisodes PC, console et mobile à l’esthétique majestueuse et au gameplay pêchu, Rayman revient encore cette fois-ci en version... 3 raisons de télécharger cette application Des graphismes cartoon uniques

Une expérience de jeu 2D dynamique

De nombreux secrets à découvrir

Punch Quest

Si vous aimez les runners dynamiques, Punch Quest vous plongera dans l’exploration de donjons aux commandes d’un aventurier badass capable de chevaucher des dinosaures. Pour venir à bout des squelettes, trolls, mages et autres goules qui infestent les lieux, vos deux meilleures armes seront vos poings.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : Runner — Boum boum dans un donjon

: Runner — Boum boum dans un donjon Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : non

: non Achats in-app : oui (largement dispensables)

Punch Quest Télécharger gratuitement Punch Quest est un runner game dans lequel vous n’utiliserez pas que vos jambes, vos poings seront à l’honneur et vous les utiliserez pour... 3 raisons de télécharger cette application Un runner game dans lequel vous devez utiliser vos poings

Des graphismes rétro rappelant la Super Nintendo

Des dizaines de personnage set un dinosaure géant

Les jeux de réflexion

Hungry Cat Picross

Votre truc à vous, c’est plus les jeux calmes qui demandent de la réflexion ? Alors Hungry Cat Picross est exactement ce qu’il vous faut. Il s’agit d’un Picross, un jeu dans lequel le joueur doit noircir des cases dans une grille à l’aide d’indications chiffrées afin de faire ressortir des dessins. Les développeurs sont toutefois allés encore plus loin ici puisqu’il y a plusieurs couleurs à remplir dans chacune des grilles. Le principe est malin, la réalisation est aux petits oignons et la durée de vie monstrueuse. Le genre de jeu qui se transforme rapidement en drogue dure, d’autant que de nouvelles grilles sont ajoutées tous les mardis.

Genre : Jeu de réflexion et logique — drogue dure

: Jeu de réflexion et logique — drogue dure Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

Hungry Cat Picross Purrfect Edition Télécharger gratuitement Hungry Cat Picross est, sans surprises, un jeu de picross ou vous serez accompagné par d’adorables chatons. Le principe du picross est simple,... 3 raisons de télécharger cette application Réalisez de superbes coloriages dans ce jeu de réflexion

Plus de 1000 grilles à compléter

Personnaliser le chaton qui vous accompagne lors de vos parties

Match Land

Match Land propose une intrigue un peu loufoque où vous devez composer une équipe de héros dans un univers fantasy afin de collecter des ingrédients qui alimenteront vos boutiques gastronomiques. Hum… Pour se familiariser avec cet univers, il vaut mieux jouer un petit peu, sinon on ne comprend pas grand-chose.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Ce jeu est un Match 3 dans lequel il faut déplacer habilement des tuiles pour en aligner au moins trois identiques à la verticale ou à l’horizontale. En enchaînant les bons coups — sans dépasser le temps imparti — on accumule de la puissance qui servira à abattre les créatures qui se transformeront en ingrédients. Match Land devient vite addictif avec ses graphismes mignons et sa bande-son entraînante. Vous êtes prévenus !

Genre : Match 3

: Match 3 Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : oui, uniquement si on veut débloquer des bonus sans les payer

: oui, uniquement si on veut débloquer des bonus sans les payer Achats in-app : oui

Match Land Télécharger gratuitement Match Land est un RPG fantasy un peu étrange dans lequel vous devrez partir en quête d’ingrédients afin d’alimenter les nombreuses boutiques... 3 raisons de télécharger cette application Entrez dans un univers fantasy mignon et décalé

Des combats au tour par tour mélant style RPG et puzzle game

Des dizaines de héros à débloquer

2048

Il a fait sensation il y a quelques années en passant de petit nouveau à phénomène de jeu mobile international. L’engouement s’est calmé depuis, mais 2048 reste un jeu qui mérite sa place sur un smartphone. Son système de tuiles à additionner pour avoir le plus gros score possible est clairement addictif !

Et ce n’est pas notre rédacteur Geoffroy qui va nous dire le contraire !

Genre : Puzzle — Réflexion

: Puzzle — Réflexion Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : non

: non Achats in-app : non

2048 Télécharger gratuitement Énorme carton lors de sa sortie en 2014, 2048 a été publié sous licence libre par le développeur italien Gabriele Cirulli, avant d’être... 3 raisons de télécharger cette application La version officielle de 2048

Un jeu simple et addictif

Parfait pour s'occuper un petit moment

Le top du genre

Pour découvrir encore plus choix, vous pouvez découvrir notre dossier dédié aux meilleurs jeux de réflexion pour Android.

Le Top du genre : Les meilleurs jeux de réflexion gratuits et payants sur Android

Les jeux d’action et de tir

Fortnite Battle Royale

Après une première sortie sur iOS, Fortnite Battle Royale est désormais disponible sur Android… sur les téléphones Samsung en priorité, et en bêta fermée à inscription pour les autres. Le titre d’Epic Games réclame une configuration musclée pour tourner, mais c’est bien normal : il s’agit-là du véritable jeu, et non une adaptation mobile. Vous pourrez donc utiliser votre compte pour continuer de tenter le top 1 et améliorer votre niveau même en déplacement.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Attention cependant : Fortnite n’est pas disponible sur le Play Store, mais en téléchargement direct sur le site officiel d’Epic Games. Nous vous expliquons comment l’installer dans un article dédié.

Genre : TPS — Battle Royale

: TPS — Battle Royale Connexion à internet obligatoire : oui

: oui Publicité : non

: non Achats in-app : oui

Fortnite Télécharger gratuitement Fortnite est le jeu battle royale le plus populaire au monde ! Dans Fortnite 100 joueurs s’affrontent à mort dans une vaste île remplie de... 3 raisons de télécharger cette application Participez à des affrontements épiques à 100 joueurs

Jouez au jeu le plus populaire de 2018

Trouvez les meilleures armes et construisez des fortifications

PUBG Mobile

Le célèbre Playerunknown’s Battlegrounds a débarqué sur mobile au début de l’année 2018 après avoir conquis le PC tout au long de l’année 2017. Le concept est simple : vous êtes parachuté sur une carte géante avec 99 autres joueurs.

Avec le temps, la taille de la carte se réduit à cause de la propagation d’un gaz mortel, à vous de rester dans une zone sûr et de vous armer pour espérer devenir le dernier survivant de la partie.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : Battle Royal — Tir à la troisième personne

: Battle Royal — Tir à la troisième personne Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : non

: non Achats in-app : oui

PUBG Télécharger gratuitement Le jeu qui a propulsé sur le devant de la scène le genre battle royale se décline en version mobile ! PUBG est donc un battle royale dans lequel... 3 raisons de télécharger cette application Participez à des combats épiques à 100 joueurs

De nombreux modes de jeux

Des accessoires et tenues pour personnaliser son avatar

Vainglory

Si vous aimez les MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) comme LoL, vous connaissez peut-être déjà Vainglory, la référence du genre sur smartphones et tablettes. Tout comme son homologue sur PC, Vainglory consiste à créer une équipe et à détruire la base adverse dans des combats en 3 vs 3, chaque héros ayant ses propres caractéristiques et coups spéciaux. Pour plus de fun, il est conseillé de jouer avec des amis.

En savoir plus : Vainglory est le premier jeu Vulkan sous Android

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : MOBA — castagne entre amis

: MOBA — castagne entre amis Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : non

: non Achats in-app : oui

Vainglory Télécharger gratuitement Vainglory est un MOBA, genre ultra populaire dans lequel deux équipes de 5 s'affrontent dans une arène avec pour but de détruire le cristal... 3 raisons de télécharger cette application Jouez sur mobile à un MOBA complet

Choisissez parmi 37 champions et de nombreux modes

Invoquez des dragons et utilisez vos pouvoirs

Arena of Valor

Arena of Valor a connu un immense succès. Le jeu de Tencent réuni des dizaines de millions de joueurs chaque jour. Ces derniers s’affrontent dans des combats épiques à 5 contre 5 mêlant des personnages de fantasy des superhéros de DC Comics (Superman, Wonder Woman, etc). Au total, vous pouvez débloquer jusqu’à 40 héros différents. Le jeu vous incite à élaborer des stratégies avec vos alliés afin d’explorer l’arène dans ses moindres détails pour prendre vos ennemis en embuscade et vous emparer de leurs positions.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : MOBA — castagne entre amis

: MOBA — castagne entre amis Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : non

: non Achats in-app : oui

Arena of Valor Télécharger gratuitement Développé par Tencent Games Arena of Valor est l’adaptation d’un jeu de combat en arène (Moba) qui est un énorme succès en chine. Les... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu en arène avec des parties rapides adaptées au mobile

Jouez en ligne avec des joueurs du monde entier

Incarnez 40 héros dont Batman, Wonder Woman et Superman

Dragon Ball Legends

La licence Dragon Ball a déjà connu un beau succès sur mobile avec Dokkan Battle. Cependant, elle est tout de même plus adaptée à un genre particulier : celui du jeu de combat. Avec Dragon Ball Legends, la série renoue avec celui-ci pour un gameplay bien plus dynamique qui vous demandera d’enchaîner les attaques normales et les attaques spéciales tout en esquivant votre adversaire.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Clou du spectacle : le mode histoire du jeu met en scène un nouveau personnage créé directement par le maître Akira Toriyama !

Genre : jeu de combat

: jeu de combat Connexion à internet obligatoire : oui

: oui Publicité : non

: non Achats in-app : oui

Bragon Ball legends Télécharger gratuitement Dragon Ball legends est un jeu d’action et de combat spécialement conçu pour le smartphone, il se joue à une seule main et garantie des... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu de combat épique dans l'univers Dragon Ball

Affrontez des joueurs en ligne

Réalisez des Cobos et réduisez vos ennemis en cendres

Stranger Things : The Game

Comme la série Netflix du même nom, Stranger Things : The Game rend hommage aux jeux vidéo des années 80. Ce jeu reprend des mécaniques du point & click, mais aussi des beat them all, pour créer une expérience d’action aventure.

Développé pour faire la promotion de la saison 2 de la série TV, le jeu est complètement gratuit et offre une bonne expérience d’une dizaine d’heures.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : Action-aventure à l’ancienne

: Action-aventure à l’ancienne Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : non

: non Achats in-app : non

Stranger Things Télécharger gratuitement Transportez-vous dans l’univers de la série SF à succès dans un jeu d’action aventureuse rétro inspiré par les productions des... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu d'action aventure rétro et dynamique

Retrouvez l'univers de la série Stranger Things

Un jeu totalement gratuit et sans publicité

Le top du genre

Nous avons aussi un dossier consacré aux meilleurs jeux d’action et de tir sur Android.

Le Top du genre : Les meilleurs jeux d'action et de tir (FPS et TPS) sur Android

Les jeux de stratégie

Antiyoy

Derrière ses graphismes simplistes, Antiyoy cache un jeu de stratégie au tour par tour complexe et profond. Les règles sont simples à assimiler : vous disposez de villageois, de lanciers, de fermes et de tours de défense. Vous devez étendre votre territoire à l’aide de vos colons afin de gagner davantage d’argent et recruter de nouvelles unités pour enfin partir à l’attaque de vos adversaires.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Vous pouvez jouer en mode campagne, via des niveaux personnalisés ou en affrontant vos amis (jusqu’à 7 joueurs) sur un seul et même appareil.

Genre : gestion/stratégie minimaliste

: gestion/stratégie minimaliste Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : non

: non Achats in-app : non

Antiyoy Télécharger gratuitement Antiyoy est un jeu de stratégie au tour par tour des plus simples à comprendre. Sur un tableau de jeu aux cases hexagonales, vous déplacer vos... 3 raisons de télécharger cette application Plusieurs modes de jeu

Des parties jusqu'à 7 joueurs

Pas besoin d'avoir un smartphone surpuissant

Shin Megami Tensei Liberation Dx2

Shin Megami Tensei est l’une des séries de RPG les plus anciennes et respectées du Japon, bien qu’elle soit un peu plus confidentielle en Europe. On connaît dans nos terres surtout la série Persona, qui en est un spin-off. Ici, vous pourrez vous engager dans des combats au tour par tour aux côtés de nombreux monstres tirés des légendes et mythes du monde, que vous pouvez intégrer à votre équipe à grande force de négociation. Une fois en poche, vous pourrez les fusionner pour améliorer leur compétence et empocher des monstres toujours plus puissants.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Plus encore, vous pourrez même vous battre entre amis avec votre équipe en ligne ! Attention cependant : il vous faudra maîtriser l’anglais.

Genre : stratégie tour par tour Connexion à internet obligatoire : oui Publicité : non Achats in-app : oui



Shin Megami Tensei D×2 Télécharger gratuitement Shin Megami Tensei, est un monument du jeu vidéo japonais, une série extrêmement populaire dans son pays d’origine mais totalement ignorée en... 3 raisons de télécharger cette application Découvrez une des plus grandes séries de RPG japonais

Capturez des centaines de démons et entrainez les

Jouez au mode histoire ou affrontez des joueurs en ligne

The Battle of Polytopia

Anglophobes s’abstenir ! The Battle of Polytopia est un jeu de stratégie/gestion au tour par tour en pixel-art entièrement en anglais.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Choisissez votre tribu (chacune ayant des compétences différentes), développez de nouvelles technologies et partez explorer le monde, récolter des ressources, coloniser de nouvelles peuplades et combattre les plus hostiles. Le tout en 30 tours.

Genre : stratégie

: stratégie Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : non

: non Achats in-app : oui (pour acheter de nouvelles tribus)

The Battle of Polytopia Télécharger gratuitement The Battle of Polytopia est un jeu de stratégie au tour par tour, le jeu s’apparente à une version mobile et rudimentaire du célèbre... 3 raisons de télécharger cette application Choissisez votre tribu et partez à l'aventure

Des parties en 30 tours pour partir à la conquête du monde

Faites de votre tribu la plus grande des civilisations

Total War Battles : Kingdom

Battles Kingdom est le tout premier jeu Android basé sur la célèbre franchise de gestion et tactique Total War. Le titre se veut tout aussi complet que son homologue sur PC. Vous devez faire preuve de stratégie bien entendu, mais aussi de diplomatie. Pour cet épisode, la période historique choisie est le Moyen-Âge, et plus précisément juste avant l’an mille.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Le but est d’arranger son château fort et bâtir un empire grâce à l’exploration, les ressources et l’invasion. Petit plus, mais pas des moindres, le jeu est cross plateforme, vous pouvez donc affronter vos amis pécéistes.

Genre : gestion/stratégie

: gestion/stratégie Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

Total War Battles: Kingdom Télécharger gratuitement La série Total War est la référence des jeux de stratégie guerrière en temps réel, en effet dans ces jeux vous contrôlez d’immenses... 3 raisons de télécharger cette application Levez des impressionnantes armées et combattez vos ennemis

Construisez votre citée et faites prospérer votre royaume

Jouez en ligne contre des joueurs smartphones et PC

Fire Emblem Heroes

Premier jeu Nintendo a être sorti sous Android, Fire Emblem Heroes reprend l’une des plus grandes licences — mais encore confidentielle en Occident — de son catalogue pour proposer un free-to-play aux petits oignons.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Nous retrouvons tout le travail soigné d’un Fire Emblem classique, mais avec un gameplay plus léger qui s’adapte plus facilement à des sessions courtes sur smartphone. Idéal pour ceux qui souhaitent, sans trop de difficulté, découvrir la série tout comme pour les fans qui pourront retrouver leurs héros favoris.

Genre : tactique

: tactique Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

Fire Emblem Heroes Télécharger gratuitement Après plus de 25 ans sur les consoles Nintendo, découvrez le premier épisode de la saga de RPG stratégiques disponible sur smartphones et... 3 raisons de télécharger cette application Jouez au premier Fire Emblem sur smartphone et tablettes

Recrutez des dizaines de héros et faite les progresser

Participez à des batailles tactiques et exigeantes

Clash Royale

Vous cherchez un jeu en ligne qui soit facilement accessible et qui ressemble à ce que vous connaissez ? Alors Clash Royale est exactement ce qu’il vous faut. Mélange de Tower Defense, de jeux de cartes à collectionner et de jeux de stratégie en temps réel, Clash Royale est aussi facile à apprendre que difficile à maîtriser.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Un classique sur smartphone qui possède un bon nombre d’achats in app, mais ces derniers ne sont pas nécessaires avant d’y avoir passé un certain temps.

En savoir plus : Le nouveau jeu des créateurs de Clash of Clans est disponible sur Android

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : Stratégie – collection de cartes – Tower Defense

: Stratégie – collection de cartes – Tower Defense Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : non

: non Achats in-app : oui

Clash Royale Télécharger gratuitement Retrouvez les héros de Clash of Clans et participez à des duels en ligne dans un nouvel univers médiéval. Gagnez et collectionnez des... 3 raisons de télécharger cette application Retrouvez l'univers du jeu Clash of Clans

Combattez dans de ombreuses arènes

Coopérez en combat avec vos amis

Hearthstone

HearthStone c’est ni plus ni moins que la référence du jeu de cartes en ligne depuis sa sortie sur PC en 2014, puis sur Android en 2015. Le but est ici de constituer des decks de 30 cartes et d’affronter d’autres joueurs en ligne. Grâce à un tutoriel d’une très grande clarté et une interface exemplaire, le jeu est très facile à prendre en main. Mais il cache une profondeur insoupçonnable au premier abord qui lui confère une durée de vie quasi infinie.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Attention toutefois, du fait de son ancienneté, le jeu incite beaucoup les joueurs à passer à la caisse.

Genre : Stratégie — Jeu de cartes

: Stratégie — Jeu de cartes Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : non

: non Achats in-app : oui

Hearthstone Télécharger gratuitement Vous aimez les cartes, mais vous en avez marre de la bataille ou du bridge, Heartstone est un jeu de cartes dans lequel vous vivrez des... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu de carte dans un univers fantastique et héroïque

Constituez votre jeu parmi plus de 100 cartes

Jouez des duels intenses et stratégiques

Le top du genre

Si vous êtes fan des jeux de stratégie et que cette sélection ne vous suffit pas, n’hésitez pas à consulter notre dossier des meilleurs jeux de stratégie pour Android. Si vous êtes plutôt JCC, jetez un œil à notre sélection de jeux de cartes à collectionner.

Le Top du genre : Les meilleurs jeux de stratégie sur smartphones et tablettes...

Les meilleurs jeux de course

Asphalt 9 Legends

Asphalt 9 Legends prend enfin la suite de la série, alors qu’Asphalt 8 était sorti il y a bien 5 ans de cela. Et il le fait avec brio !

Avec 80 véhicules disponibles et plus de 100 courses jouables, le jeu de course de Gameloft a mis les petits plats dans les grands en offrant des graphismes dignes des plus gros titres consoles pour nos smartphones.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : vroum vroum

: vroum vroum Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : oui

: oui Achats in-app : oui

Asphalt 9: Legend Télécharger gratuitement Après Asphalt 8 sorti en 2013 et quelques divers spin-off la série revient enfin avec son 9ème opus. Rien ne change vraiment, Asphalt est... 3 raisons de télécharger cette application Le jeu de course arcade de référence sur smartphone

Des dizaines de courses et de voitures à tester

Des graphismes parmi les plus beaux sur mobile

Data Wing

Data Wing est un jeu très particulier puisqu’il s’agit d’un jeu de course narratif. Les graphismes sont très simples (vous contrôlez un triangle sur un circuit formé par deux lignes), mais le fond est bien plus profond qu’il n’en a l’air lors des premières minutes de jeu. La première prise en main est un peu rude, mais le titre vaut vraiment d’y jeter un coup d’œil.

[ytpub:s_6joc2WEbU)

Non seulement le gameplay est très exigeant, mais le fond est très bien écrit.

Genre : Course avec une histoire

: Course avec une histoire Connexion à Internet obligatoire : non

: non Publicité : non

: non Achats in-app : non

Data Wing Télécharger gratuitement Data Wing est un jeu de course arcade et rétro qui propose un gameplay unique et précis, cerise sur le gâteau, le jeu est totalement gratuit,... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu de course péchu et totalement gratuit

Des graphisme et une bande son rétro et dynamiques

40 courses et une aventure scénarisée

Les jeux en réalité augmentée

Pokémon GO

Chasser des Pokémon dans la vie réelle, c’est impossible ? Pas quand on dispose d’un smartphone et de Pokémon Go. Le principe est globalement le même qu’Ingress, à savoir se promener dans la rue, dans la campagne ou sur le bord des plages et d’attendre que des Pokémon se manifestent pour les attraper.

Le plus beau là-dedans, c’est que la nature de ces derniers dépend du lieu où l’on se trouve. Les Pokémon de type eau sont ainsi plus présents près des cours d’eau ou des plages.

Enfin, il est possible d’affronter d’autres dresseurs, par le biais d’arènes, dans lesquelles s’affrontent des équipes de dresseurs, mais également de challenger ses amis.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Genre : Attrapez-les tous — réalité augmentée

: Attrapez-les tous — réalité augmentée Connexion à Internet obligatoire : oui

: oui Publicité : non

: non Achats in-app : oui

Pokémon GO Télécharger gratuitement Le jeu pour vivre l’aventure Pokémon au quotidien et pourchasser Pikachu, Salamèche, Bulbizarre et autres créatures ! Véritable phénomène... 3 raisons de télécharger cette application Des centaines de Pokémon à capturer

Une expérience en réalité augmenté à vivre au quotidien

Affrontez vos amis et de nombreux dresseurs du monde entier

Encore plus !

Si notre sélection vous semble trop restrictive, sachez que nous publions une sélection plus large des meilleurs jeux Android sortis chaque mois, ou par catégorie de jeux. Voici les liens pour y accéder.