Vous cherchez de bons jeux pour passer le temps dans les transports en commun ou dans les toilettes, mais la subtilité n'est pas votre premier atout ? Vous cherchez des jeux, qu'ils soient gratuits ou payants, pour vous défouler ? Alors voici notre sélection des meilleurs jeux d'action et de tir (en FPS ou en TPS) disponibles sur le Google Play Store d'Android (sauf une exception).

Les jeux de tir, qu’ils soient à la première personne (FPS) ou à la troisième personne (TPS), sont très populaires sur consoles et PC. Le genre a bien évidemment été porté sur nos smartphones et les écrans tactiles se sont montrés d’incroyables compagnons pour une visée de précision. Que vous aimiez les jeux de guerre, les battle royale, le boum boum pan pan, les gros pistolets, ou tout simplement que vous cherchez un jeu pour passer le temps, voici notre sélection des meilleurs FPS et des meilleurs TPS sur Android et iPhone. Et comme on sait que le prix est souvent un critère primordial lors du choix, nous avons séparé ces jeux en deux catégories : les jeux de tir gratuits et les jeux de tir payants.

Les meilleurs jeux de tir gratuits sur Android

Call of Duty Mobile

La licence de FPS la plus connue au monde est de retour sur nos smartphones avec Call of Duty Mobile. Le jeu reprend dans les grandes lignes l’univers réaliste des opus sur PC et consoles tout en y ajoutant des mécaniques plus récentes que l’on retrouve par exemple dans Fortnite avec un mode Battle Royale ou encore un Battle Pass qui permet de récupérer de nombreux bonus supplémentaires.

CoD Mobile est particulièrement acclamé par la critique pour son gameplay très fidèle à celui de la série et son système de monétisation très propre, loin de ce que certains free-to-play sur mobiles ont l’habitude d’adopter.

Call of Duty : Mobile

Les nombreux modes de jeu (dont Battle Royale)

Facile à prendre en main

Fortnite Battle Royale

On commence tout de suite cette sélection par l’exception : Fortnite Battle Royale. Le jeu a rencontré un immense succès depuis qu’il a conquis le monde du mobile. Ce titre propose de vous battre contre d’autres joueurs dans une gigantesque arène qui rétrécit progressivement tout en cherchant des armes et des protections pour survivre le plus longtemps possible.

Fortnite doit sa popularité à son côté bon enfant et cartoon et à son gameplay un peu particulier puisque tout en dézinguant vos ennemis à coup de fusil à pompe, vous serez également amené à construire des fortifications plus ou moins élaborées pour vous mettre à l’abri.

Fortnite est une exception dans ce guide puisqu’il est le seul jeu ici à ne pas être disponible sur le Play Store. Mais ne vous faites pas de souci, on vous explique dans notre tutoriel dédié comment en profiter sur Android et quelle est la configuration requise.

Fortnite

Jouez au jeu le plus populaire de 2018

Trouvez les meilleures armes et construisez des fortifications

PUBG Mobile

Il s’agit là du plus sérieux concurrent à Fortnite puisque le principe est très similaire. Sur PUBG Mobile, vous êtes livré à vous-même dans une grande arène qui rétrécit au fur et à mesure que le temps passe. Vous devrez survivre le plus longtemps possible en trouvant vos armes et armures ici et là.

À la différence de Fortnite, le ton est un peu plus « sérieux » sur PUBG, avec un univers aux graphismes plus réalistes et donc peut-être plus immersifs pour certains. Si vous voulez savoir que choisir entre PUBG et Fortnite, suivez le guide !

PUBG

De nombreux modes de jeux

Des accessoires et tenues pour personnaliser son avatar

Modern Combat 5: Blackout

Difficile de lister les jeux de tir et d’action sur Android sans évoquer Modern Combat 5, le FPS moderne de Gameloft. Souvent comparé à la licence Call of Duty, Modern Combat plonge le joueur au beau milieu d’une guerre actuelle. Ce cinquième opus répond aux nombreux reproches qui étaient adressés aux précédents épisodes, à commencer par la durée des niveaux, réduite afin de mieux s’adapter au format mobile et aux courtes sessions de jeu. Il dispose en outre d’un mode multijoueur qui ravira les fans de jeu en ligne.

Modern Combat 5: eSports FPS

Immersif et nerveux

9 classes différentes à choisir

Dead Effect 2

Dead Effect se voulait à la base un mélange de Dead Space et Mass Effect. Un mélange ambitieux et plutôt pas trop mal réussi sur mobiles. Le deuxième opus, Dead Effect 2, reprend ce qui a fait le succès du premier volet et y apporte quelques nouveautés graphiques toujours plus gores, de nouveaux équipements, des pouvoirs et une nouvelle histoire. Précisons toutefois qu’un appareil costaud est recommandé pour jouer convenablement à ce titre.

Dead Effect 2

Beaucoup de personnalisations

Choisissez la personnalité de votre personnage

Into the Dead 2

Survivre et sauver votre famille ! Voilà les seules choses qui vous obsèdent dans ce monde infesté de zombies. Into the Dead 2 se compose de 60 niveaux disséminés dans 7 chapitres. Courez à travers les hordes de morts-vivants en les zigouillant avec des armes à feu ou votre poignard. Vous pouvez aussi les abattre depuis des positions militaires ou depuis le toit de certains véhicules. Pas le temps de s’ennuyer quand on pense toujours à sauver sa peau.

Into the Dead 2

Alternez entre le pistolet et le couteau

60 niveaux pleins d'action

Dead Trigger 2

Après Shadowgun et le premier Dead Trigger, MadFinger Games a signé un troisième excellent jeu avec Dead Trigger 2. Comme bien souvent dans cette sélection, le but du jeu est avant tout de cribler de balles une armée de zombies à l’aide d’un arsenal divers et varié allant du petit pistolet à la mitrailleuse lourde en passant par les armes blanches. Il faut avouer que l’histoire est plutôt secondaire, mais l’important ici est de se défouler, et ça marche !

DEAD TRIGGER 2 - FPS de survie zombie

Un gros arsenal d'armes

Des boss pas si évidents à battre

Guns of Boom

Guns of Boom est un jeu parfait pour tous ceux qui aiment la compétition sans trop se prendre au sérieux. L’onomatopée dans l’intitulé de ce titre donne bien le ton. On est là pour se bastonner en PVP à coup de flingues en tout genre dans univers très coloré qui semble emprunter plusieurs codes issus des comics. On se marre bien et malgré les achats in app, il est possible d’aller assez loin dans le jeu sans dépenser le moindre sou ni faire trop de concessions.

Guns of Boom - Online Shooter

Plein d'armes à débloquer

Battez-vous contre d'autres joueurs

Les meilleurs jeux de tir payants sur Android

Oddworld: Stranger’s Wrath

Adaptation d’un jeu PS Vita sorti en 2012, Oddworld: Strager’s Wrath est un mélange de TPS et de FPS dans l’univers d’Oddworld. Vous y incarnez l’Étranger, un chasseur de primes venu nettoyer Mudo de tous ses malfrats à grand coup d’arbalète à insectes (oui, on n’a jamais dit que ça devait être logique). Notez qu’une manette et un terminal costaud sont conseillés pour une expérience de jeu agréable.

Oddworld: New 'n' Tasty

Découvrez un univers glauque et impitoyable

Aidez Abe à sauver son espèce de l'abattoir

Hitman Sniper

L’Agent 47 reprend du service sur mobiles et doit à nouveau remplir ses contrats en assassinats des cibles bien précises. Oubliez les phases d’infiltration, de changement de costume ou de réflexion pour savoir comment contourner un garde, Hitman Sniper se concentre sur une seule phase : le tir. Loin sur votre montagne, le nez dans le viseur de votre fusil, vous devrez éliminer votre cible au bon moment et vous enfuir sans vous faire repérer.

Hitman Sniper

150 missions à réaliser

Un mode bonus contre des zombie

