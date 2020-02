Les meilleurs jeux de stratégie gratuits et payants sur smartphones Android

Nombreux sont les jeux de stratégie ou tactiques disponibles sur Android et l'App Store. Voici une petite sélection des meilleurs du genre, qu’ils soient payants ou gratuits. Ce sont nos jeux préférés du genre, particulièrement bien adaptés aux smartphones et aux tablettes.

Basés sur des mécaniques de jeux souvent lentes et bien adaptées à l’écran tactile, les jeux de stratégie se prêtent parfaitement à nos smartphones et nos tablettes. Ici, le genre est pris au sens large, et on a donc réunit un peu de tout dans cette sélection : du tour par tour, des jeux de tactique en temps réel et des jeux mélangeant gestion et stratégie.

Les meilleurs jeux de stratégie gratuits

The Battle of Polytopia

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Ce jeu se veut être une version simplifiée, et bien adaptée au mobile, des meilleurs jeux de stratégie comme Civilization ou Age of Empire. Vous contrôlez une nation qui devra étendre militairement son territoire tout en faisant progresser sa recherche. Les cartes sont générées aléatoirement, ce qui augmente grandement la rejouabilité du titre, et les graphismes alliés à la vue isométrique sont à croquer.

Battle of Polytopia est un jeu gratuit qui propose des paiements in-app.

The Battle of Polytopia Télécharger gratuitement

Plague Inc.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Plague Inc est un grand classique du jeu de gestion/stratégie. Pas question ici de jouer les gentils, le joueur prend le contrôle d’un virus et le but est de faire en sorte qu’aucun humain n’y échappe. Plague Inc demande donc de créer un virus capable de s’adapter aux nombreux remèdes que ces insupportables humains élaborent sans cesse, de viser des pays fragiles et stratégiques (les carrefours, par exemple) et tenter d’infiltrer les îles, généralement les plus isolées et dures à contaminer. Drôle, prenant et très addictif, Plague Inc. se paye en plus le luxe d’être gratuit au téléchargement sur Android.

Plague Inc. Télécharger gratuitement

Fire Emblem Heroes

L’un des jeux de Nintendo disponible sur Android, Fire Emblem Heroes est un T-RPG mettant la stratégie au cœur de son gameplay. On y retrouve un grand nombre des personnages emblématiques de la série dans une aventure scénarisée adaptée pour les mobiles. Il reprend le principe du pierre-feuille-ciseaux afin de faciliter les combats et offrir des sessions de jeu courtes. Le modèle économique, bien que free-to-play, n’est pas trop envahissant et si la chance est bien évidemment de la partie, on peut avancer sans trop de problèmes dans l’histoire sans avoir à mettre la main au portefeuille.

Fire Emblem Heroes Télécharger gratuitement

Hearthstone

Hearthstone est rapidement devenu un phénomène lors de son lancement. Le jeu de cartes de Blizzard reprend le principe de Magic l’Assemblée : deux joueurs s’affrontent sur un plateau à l’aide de cartes représentant des unités, des sorts, des héros ou des armes. Sur la forme, le jeu est inattaquable : beau, superbement animé, il est doté d’une interface exemplaire et d’une courbe de progression qui rend le jeu très rapidement addictif. Heartstone est essentiellement orienté vers le jeu en ligne, mais des extensions (parfois payantes) permettent de jouer contre des IA. Il se joue aussi bien sur smartphone que sur tablette. Une connexion Internet est toutefois obligatoire pour jouer.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Hearthstone Télécharger gratuitement

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Toujours dans le domaine des jeux de cartes, on ne pouvait pas ne pas mentionner Yu-Gi-Oh! Duel Links adapté du célèbre manga et dessin animé. Ce jeu gratuit ne vous forcera pas trop à mettre la main au portefeuille, et est d’ailleurs réputé pour son modèle économique respectable. Konami n’hésite en effet pas à distribuer gratuitement des cartes à chaque extension.

Le jeu vous propose de créer votre propre deck, mais aussi de participer à une campagne retraçant les événements du manga, avec les plus célèbres duels permettant évidemment d’affronter Kaiba avec Yami Yugi.

C’est l’heure du duel. À vous de jouer.

Yu-Gi-Oh! Duel Links Télécharger gratuitement

Clash Royale

Quand les développeurs de Clash of Clans décident de se mettre réellement au jeu de stratégie, cela donne Clash Royale. Mélange de STR et de Tower Defense, le but est ici de détruire la tour centrale adverse en invoquant des unités sur une petite carte. À cela s’ajoute une composante « jeu de cartes » à la Hearthstone, puisque chaque victoire débloque des coffres permettant d’avoir plus d’or et surtout de nouvelles unités et sorts que l’on peut ensuite invoquer durant les batailles. SuperCell a intégré en plus une composante sociale puisque le joueur peut rejoindre un clan pour trouver des cartes plus facilement. Clash of Clans est beau, franchement bien fait, rythmé et se montre particulièrement addictif. Une véritable réussite.

Clash Royale Télécharger gratuitement

Les meilleurs jeux de stratégie payants

Dans le cas où un jeu payant acheté sur le Google Play Store ne vous plairait pas, il est possible de vous faire rembourser dans les deux heures qui suivent l’achat.

The Banner Saga

Si le scénario et la narration sont pour vous des éléments importants dans un jeu, The Banner Saga est le client parfait. Dans celui-ci, le joueur doit diriger les survivants d’un village chassés par des démons de pierre. Affamés, pourchassés, acculés, ces villageois et combattants vont demander au joueur, après chaque combat, de faire des choix cornéliens. Faut-il sauver ce chariot plein de victuailles qui menace de tomber dans un ravin et sacrifier le puissant guerrier qui tente de le retenir ou l’abandonner, conserver son guerrier, mais entraîner une nouvelle famine dans ses rangs ? On n’exagère pas, c’est sûrement le choix le moins délicat dans ce jeu. The Banner Saga est dur, exigeant, éprouvant et particulièrement beau. Il est d’ailleurs conseillé de posséder un appareil avec un grand écran pour en profiter pleinement.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

The Banner Saga Télécharger pour 10,99 €

XCOM : Enemy Within

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Adaptation d’un jeu PC oblige, XCOM : Enemy Within se place à un tarif un peu plus élevé que la moyenne sur Android. Mais c’est le prix qu’il faut payer pour un jeu très complet, sans publicités ni paiements supplémentaires, et l’un des meilleurs titres du genre.

Vous contrôlez l’organisation X-Com, une alliance internationale qui doit repousser l’invasion extra-terrestre. Le jeu se distingue des autres par ses deux phases de gameplay. D’un côté la gestion de la base, où il faudra fabriquer de nouveaux équipements et faire progresser la recherche pour comprendre l’origine de l’invasion, et de l’autre un mode tactique au tour par tour où une escouade de soldats sera chargée d’une mission bien précise.

On recommande chaudement la découverte de ce jeu, si votre budget vous le permet.

Kingdom Rush Vengeance

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Parmi les sous-genres maitres de la stratégie, on ne peut pas passer à côté du Tower Defense. Kingdom Rush Vengeance est sans aucun doute le meilleur titre du genre, disponible sur smartphone et tablette.

Dans cet opus, vous incarnez cette fois le camp « adverse », les orcs pour affronter les humains, les elfes et les nains. Il faudra les empêcher de traverser la carte grâce à vos tours et vos soldats. L’essai du jeu est gratuit, avec des paiements in-app pour compléter l’expérience.

La référence du genre que l’on vous recommande chaudement.

Kingdom Rush Télécharger gratuitement

Hoplite

Vous êtes plus tactique que stratégie ? Vous n’avez pas peur de la difficulté ? Alors Hoplite devrait vous convenir. Dans Hoplite, on contrôle un Spartiate qui descend un à un tous les étages des Enfers afin d’y trouver un trésor. Chaque étage est prétexte à des combats au tour par tour contre des monstres, le tout se déroulant sur un plateau de jeu découpé en hexagones. Il faut donc prendre en compte le déplacement des ennemis, les capacités spéciales du héros et choisir à chaque fin de niveau une amélioration de ses capacités.

Petite subtilité supplémentaire, Hoplite est ce qu’on appelle un Rogue-like, c’est-à-dire que chaque mort est définitive et renvoie au tout début du jeu. Le titre est gratuit au téléchargement et ne contient aucune publicité, mais se limite aux premiers étages, l’équivalent de quelques heures de jeu. Pour aller plus loin, il faudra mettre la main à la poche, ce qui permettra d’aider le développeur, la création d’un jeu n’étant pas gratuite.

Hoplite Télécharger gratuitement

Braveland

En matière de jeux de stratégie, Heroes of Might and Magic a marqué son époque sur PC. C’est sans surprise que certains s’en inspirent pour développer des jeux mobiles : c’est le cas de Braveland. Le principe est sensiblement le même : vous contrôler un héros menant des armées, devant gérer son inventaire et sa puissance, le tout avec des graphismes très mignons. Les combats se déroulent sur un plateau au tour par tour où l’on fera avancer ses troupes. C’est une excellente entrée en la matière pour les nouveaux venus dans le monde de la stratégie.

Ce jeu payant est vendu régulièrement à tout petit prix et n’intègre pas de publicités.

Les autres meilleurs jeux sur Android

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce classement des meilleurs jeux de stratégie sur Android, il est possible qu’il se trouve dans nos autres sélections de jeux thématiques. N’hésitez pas à nous donner vos jeux favoris du genre en commentaire.