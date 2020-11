Google Play Store : comment demander un remboursement

Vous venez d'acheter un jeu ou une application sur le Google Play Store, mais vous n'êtes pas satisfait ? Pas de panique, il existe un moyen de vous faire rembourser et nous vous expliquons ici comment faire.

Un très grand nombre d’applications sont gratuites sur le Google Play Store. Ainsi, si l’une d’entre elles ne vous satisfait pas après avoir été téléchargée, il suffit de la désinstaller et cela devient de l’histoire ancienne.

Toutefois, pour les applications et jeux nécessitant une certaine somme d’argent pour être installés, la question du remboursement se pose forcément en cas d’insatisfaction. C’est pourquoi nous vous expliquons ici comment obtenir un remboursement sur le Google Play Store au travers d’un tutoriel très simple.

Conditions de remboursements du Google Play Store

Après avoir acheté une application ou un jeu sur le Play Store, vous bénéficiez d’un délai de deux heures seulement après la transaction pendant lequel vous pouvez réclamer un remboursement intégral (48 heures en dehors des pays de l’Espace économique européen et du Royaume-Uni). Au-delà de ce temps imparti, vous ne pourrez être remboursé que si l’app ou le jeu en question présente un défaut ou ne correspond pas à ce qui est écrit dans sa description sur le magasin en ligne de Google.

Des conditions similaires s’appliquent pour les services numériques (services de stockage sur Google Play par exemple), mais le délai de rétractation ici s’étend à 14 jours.

2 heures pour les applications et jeux, 7 jours pour les livres et films.

Sur Google Play Livres, les mêmes règles sont appliquées à la différence près que la grande majorité des œuvres disponibles sur la plateforme peuvent être remboursées dans les sept jours qui suivent l’achat. Pour Play Films, il existe encore une autre subtilité. Vous profitez toujours du même délai d’une semaine pour le remboursement, mais seulement si vous n’avez pas commencé à regarder le film ou la série que vous voulez retourner.

Comment obtenir un remboursement sur le Google Play Store

Que vous soyez sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, il vous faudra passer par un navigateur web pour réclamer un remboursement via le Google Play Store. Il est impossible de le faire via l’application de la plateforme. Voici le lien à suivre. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page d’accueil du Google Play Store et appuyer sur l’onglet « Compte » dans le menu latéral à gauche et cliquer sur l’onglet « Historique des commandes ».

Cette page se présente sous la forme de liste regroupant tous vos achats. Cherchez l’application pour laquelle vous voulez vous faire rembourser puis cliquer sur le bouton « Demandez un remboursement » qui s’affiche à droite. Sur smartphone, ce bouton s’affiche sous le nom de l’application.

Après avoir cliqué sur ce bouton, une fenêtre va s’afficher à l’écran et vous devrez renseigner la cause de votre demande de remboursement (« J’ai acheté cet article involontairement », « Cet article ne m’intéresse plus »…).

Le Play Store vous demande de décrire votre souci plus en détail. Écrivez dans le champ de saisi prévu à cet effet avant de cliquer sur Envoyer.

Attention : si vous rachetez une application que vous vous étiez fait rembourser, vous n’aurez plus l’occasion de vous faire rembourser une seconde fois.

Sachez que Google vous suggère également de prendre contact directement avec le développeur de l’application ou du jeu. Pour trouver ses coordonnées, il faut aller sur la fiche de l’app en question sur le Play Store et chercher la section « Informations complémentaires ».

Pour en apprendre plus sur les conditions de remboursements applicables aux pays membres de l’Espace économique européen (et au Royauùe-Uni) ainsi que sur les délais de remboursement, cliquez ici.

Ce qu’il faut retenir

Comment demander un remboursement sur le Google Play Store ?