Vous venez de recevoir ou de vous offrir un smartphone ou une tablette Android ? Il est maintenant l’heure de le remplir et de choisir les meilleures applications à installer. Voici une sélection des applications Android indispensables à télécharger pour commencer comme un chef.

Le Google Play Store (et ses alternatives) regorge d’applications en tout genre, pour le meilleur et pour le pire. Il est parfois difficile de s’y retrouver dans cette marée de contenu, surtout lorsque l’on achète un nouveau smartphone ou que l’on vient d’un autre écosystème.

Voici donc une sélection des meilleures applications indispensables à avoir sur Android.

Pour changer cette atroce interface…

Les constructeurs modifient généralement l’interface d’Android. L’opération peut être réussie, mais parfois, il arrive que cela vienne ralentir l’expérience utilisateur. Heureusement, sur Android, on peut tout faire, et notamment changer le « launcher ».

Depuis que Google Now Launcher n’est plus disponible, Nova Launcher est LA référence dans le domaine. Pour une expérience différente, mais efficace, le Microsoft Launcher pourrait vous plaire. Et si vous voulez vous rapprocher des Google Pixel, l’APK de leur launcher est également disponible en dehors du Play Store.

Nova Launcher Télécharger gratuitement Pour donner un coup de jeune à son téléphone ou échapper à la lourde surcouche de son fabricant rien de mieux qu’un launcher alternatif et... 3 raisons de télécharger cette application Une interface proche d’android stock

Personnalisation poussée

Compatible avec les packs d'icônes

Microsoft Launcher Télécharger gratuitement Pour les fans de Microsoft ou ceux qui cherchent une interface simple, Microsoft Launcher offre une expérience smartphone épurée et connectée... 3 raisons de télécharger cette application Une interface épurée et personnalisable

Un flux d'actualité qui vous ressemble

Echangez des photos et fichiers avec votre PC

Pour les podcasts…

Ensuite, passons aux loisirs. Entre la musique, les podcasts, la vidéo… Vous n’allez vraiment pas vous ennuyer. Pour la gestion des podcasts, le meilleur du genre pour ceux qui ne veulent pas trop débourser est sans conteste Podcast Addict, à la fois complet, intuitif et surtout gratuit. Pocket Casts est quant à lui payant, mais esthétiquement plus sympa. Également, Podcast Republic propose une alternative gratuite avec un design épuré, une compatibilité Chromecast et un max de fonctionnalités.

Podcast Addict Télécharger gratuitement Application de podcast la plus populaire du Play Store, Podcast Addict est en plus développée indépendamment par un Français à l’écoute de... 3 raisons de télécharger cette application Suivez tous les podcasts dans une app

Un développeur à l’écoute de la communauté

Une application ultra personnalisable

Pocket Casts Télécharger pour 3,99 € Pocket Casts est une des applications référence pour écouter des podcasts sur Android. Avec plus de 200 000 émissions, Pocket Casts vous... 3 raisons de télécharger cette application Design travaillé inspiré du Material Design

Une curation de contenus

La synchronisation de son compte sur plusieurs plateformes

Podcast Republic - Podcast and Radio Télécharger gratuitement Vous êtes fan de Salut Techie ou de Club Internet et vous cherchez une bonne application Android pour écouter vos podcasts préférés ? Podcast... 3 raisons de télécharger cette application Compatibilité avec des apps tierces comme Tasker

Synchronisation entre les appareils

Égaliseur intégré

D’ailleurs, si vous recherchez du contenu à écouter, n’hésitez pas à rajouter Salut Techie à votre liste de podcasts préférés.

Pour la musique…

Pour la musique, nous vous conseillons vraiment d’essayer Google Play Musique, généralement préinstallé sur la plupart des smartphones Android. Pour plusieurs raisons : vous avez entre un et trois mois d’abonnement offerts, ce qui est loin d’être négligeable, vous pouvez ajouter tous vos fichiers musicaux (MP3, etc.) et les retrouver sur les serveurs de Google, et enfin parce que vous pourrez profiter de YouTube Premium pour quelques euros de plus et que cela vous permettra de supprimer les publicités du service.

Si vous cherchez un lecteur musical simple pour votre smartphone, vous pourrez vous tourner vers Phonograph Music Player, une alternative gratuite et open source, ou Vinyl Music Player.

Pour afficher les paroles de vos musiques préférées, le mieux est encore de passer par QuickLyric, le champion du secteur développé en Belgique.

Et puis, on recommandera Spotify bien sûr, ou l’application de votre service de streaming musical préféré (Deezer, Apple Music, Qobuz, etc.).

Google Play Musique Télécharger gratuitement Google Play Musique est le service de streaming musial de Google, comme tous ses concurrents il vous donne accès à un catalogue de millions de... 3 raisons de télécharger cette application 40 millions de titres à écouter en illimité

Des recommandations et playlist personnalisées

Accès à YouTube Musique

QuickLyric - Paroles Télécharger gratuitement QuickLyric est une application permettant d'afficher les paroles de la chanson en cours de lecture sur votre smartphone. Compatible avec la plupart... 3 raisons de télécharger cette application Vos paroles de chanson très facilement

Compatible avec un grand nombre d'applications

Un mode karaoké en fenêtre flottante

Vinyl Music Player Télécharger gratuitement Vinyl Music Player est un lecteur musical dérivé de l'excellent Phonograph et tout aussi open source. Cette application propose de nombreuses... 3 raisons de télécharger cette application Interface Material Design

Riche en fonctions

Totalement gratuit et open source

Spotify Télécharger gratuitement Parmi les précurseurs du streaming musical Spotify, service d’origine suédoise, en est aujourd’hui le principal acteur. Dorénavant... 3 raisons de télécharger cette application Un catalogue de 30 millions de titres

Téléchargez et écoutez votre musique hors connexion

Profitez de recommandations et de playlists personnalisées

Pour les vidéos…

Voici les deux lecteurs de vidéo que nous pouvons vous conseiller les yeux fermés, ce sont VLC et XPlayer qui lisent tous les formats possibles ou presque. Le premier est une référence aussi bien sur ordinateur que son smartphone, tandis que le second offre une interface ultra agréable — notamment grâce à son thème sombre très élégant. XPlayer est d’ailleurs disponible en version Premium pour se débarrasser des publicités, mais celles-ci sont déjà très discrètes sur la déclinaison gratuite.

VLC Télécharger gratuitement VLC media player est le lecteur vidéo et audio gratuit et open source le plus répandu, idéal pour jouer tout format et remplacer le lecteur... 3 raisons de télécharger cette application Support de tous les formats audio et vidéo

Gratuit et open source

Compatible avec les sous-titres

Lecteur Vidéo Tous Formats - XPlayer Télécharger gratuitement XPlayer est un excellent lecteur qui se porte garant de la confidentialité de vos vidéos. en proposant notamment de protéger certains de vos... 3 raisons de télécharger cette application Supporte tous les formats

Superbe thème sombre

Pubs non intrusives sur la version gratuite

Pour les vidéos à la demande (SVoD)…

On vous pointera du doigt plus naturellement les services de vidéos à la demande disposant du plus de contenus originaux. Et entre Netflix et ses grandes séries comme La Casa de Papel ou Mind Hunter, et Amazon avec Boys ou Good Omen, il y a de quoi faire. Pour consommer français et retrouver les séries HBO (Game of Thrones, Euphoria…), on se tournera vers le service OCS d’Orange.

Netflix Télécharger gratuitement Idéal pour occuper ses dimanches à binge watcher des saisons entières de séries exclusives. Netflix est arrivé en France en 2014 et est devenu... 3 raisons de télécharger cette application Un large catalogue de films et séries dont de nombreuses exclusivités

Des recommandations personnalisées en fonction de vos goûts

Jusque à 5 profils pour toute la famille

OCS Télécharger gratuitement Avec l’application OCS retrouvez vos programmes en direct ou en replay, profitez d’une large sélection exclusive de films et séries à... 3 raisons de télécharger cette application Les séries HBO en direct des USA

Des films et séries récents et exclusifs

Disponible partout, même hors connexion

Amazon Prime Video Télécharger gratuitement Peu le savent mais à l'image de Netflix, Amazon propose sa propre plateforme de vidéo illimitée. Ce service est moins fourni que la référence... 3 raisons de télécharger cette application Des films et séries illimités compris dans l'abonnement Amazon Prime

Regardez en streaming ou télécharger vos vidéos

Utilisez X-Ray pour en apprendre plus sur les acteurs et séries

Pour les photos…

Prendre des photos, les éditer, les envoyer… Ce n’est pas toujours très simple avec les apps de base d’Android. Avec Snapseed, il vous sera possible de réaliser des retouches précises et variées. Prisma est aussi l’une de nos applis photo favorites : elle va transformer votre photographie dans le style d’un tableau célèbre. Enfin, Google Photos sera le meilleur pour les petites retouches quotidiennes et la sauvegarde en ligne de vos clichés.

Snapseed Télécharger gratuitement Snapseed est un logiciel de retouche photo proposant des dizaines d’effets et paramètres, pour donner une qualité professionnelle à vos photos... 3 raisons de télécharger cette application Retouchez vos photos simplement avec 29 effets

Enregistres des présélections

Utilisez les courbes pour des modifications précises

Prisma Télécharger gratuitement Utilisez Prisma pour transformer chacune de vos photos en une véritable œuvre d’art. Choisissez parmi 250 filtres inspirés du style de... 3 raisons de télécharger cette application Transformez vos photos en peinture de maitres

250 filtres à essayer

Partagez vos photos et gagnez des likes

Google Photos Télécharger gratuitement Google Photos est le service de stockage de photos de Google, il permet de stocker ses photographies de façon illimitée jusqu'à 16 mégapixels... 3 raisons de télécharger cette application Service très complet de stockage de photos et vidéos en ligne

Stockage illimité jusqu'à 16 mégapixels et 1080p

IA qui identifie les objets, environnements et personnes

Pour les jeux…

Il existe des tonnes de bons jeux sur Android et nous avons rédigé plusieurs guides thématiques pour vous aider dans vos choix. Voici une toute petite sélection de titres à découvrir sur votre nouveau smartphone. À noter que Fortnite est réservé à une liste restreinte d’appareils et n’est pas disponible sur le Play Store. Nous vous expliquons cependant comment l’installer.

Card Thief Télécharger gratuitement Card Thief est un jeu de cartes où vous interprétez un voleur dont le vil dessein est de subtiliser les coffrets pleins de bijoux reposant dans... 3 raisons de télécharger cette application Un gameplay addictif

Des dessins soignés

Un jeu qui se renouvelle bien

Match Land Télécharger gratuitement Match Land est un RPG fantasy un peu étrange dans lequel vous devrez partir en quête d’ingrédients afin d’alimenter les nombreuses boutiques... 3 raisons de télécharger cette application Entrez dans un univers fantasy mignon et décalé

Des combats au tour par tour mélant style RPG et puzzle game

Des dizaines de héros à débloquer

Monument Valley 2 Télécharger pour 5,49 € Après le succès du premier épisode, plusieurs fois primé, Monument Valley revient toujours aussi poétique et envoûtant. Découvrez une... 3 raisons de télécharger cette application Un style toujours onirique et artistique

Des énigmes encore plus subtiles et soignées

Une bande son toujours aussi envoutante

Fortnite Télécharger gratuitement Fortnite est le jeu battle royale le plus populaire au monde ! Dans Fortnite 100 joueurs s’affrontent à mort dans une vaste île remplie de... 3 raisons de télécharger cette application Participez à des affrontements épiques à 100 joueurs

Jouez au jeu le plus populaire de 2018

Trouvez les meilleures armes et construisez des fortifications

Pour les news…

Pour emporter ses news partout, il existe un tas de solutions sur Android. Le Monde, et plus particulièrement son application La Matinale, est sûrement ce qu’il se fait de mieux actuellement pour se tenir au courant de l’actualité tous les matins. Pour ceux qui veulent enregistrer des articles afin de les lire dans des endroits sans réseaux (dans le métro par exemple), Pocket me semble l’une des plus complètes. L’application FrAndroid, bien sûr. Enfin, le client Feedly est très complet, c’est une des applications les plus adaptées pour suivre des flux RSS.

Pocket Télécharger gratuitement Parmi les centaines d’articles qui nous passent devant les yeux chaque jour, il y en a de dizaines que l’on décide de lire plus tard avant de... 3 raisons de télécharger cette application Sauvegardez des articles pour ne pas les rater

Lisez hors connexion et sur tous vos appareils

Des suggestions d’articles intéressants

La Matinale du Monde Télécharger gratuitement Découvrez tous les matins une sélection des meilleurs articles et enquêtes du journal Le Monde pour commencer la journée bien informé. La... 3 raisons de télécharger cette application Les meilleurs articles du Monde chaque matin

Swipez pour choisir ce qui vous intéresse

Lisez toute la journée même hors connexion

FrAndroid Télécharger gratuitement L’application officielle de FrAndroid ! Vous y retrouvez tous nos contenus et toute l’actualité sur Android et les nouvelles... 3 raisons de télécharger cette application Toute l’actualité Android en une app

Des notifications push pour ne rien rater

Accès aux vidéos FrAndroid

Feedly Télécharger gratuitement Vous ne savez jamais quel site d’actualité suivre et vous vous perdez parmi vos dizaines d’applications dédiées aux informations ? Feedly... 3 raisons de télécharger cette application Toute l’info dans une application

Découvrez les meilleurs articles du web

Partagez le contenu sur vos réseaux

Google Actualités Télécharger gratuitement Téléchargez Google News pour suivre l’actualité à tous les niveaux, prés de chez vous, dans votre pays et dans le monde entier. Chaque... 3 raisons de télécharger cette application Suivez l'actualité, locale, nationale et mondiale

Chaque jour 5 articles sélectionnés pour vous

Abonnez vous à vos journaux favoris

Pour votre liste de choses à faire…

La vie, ça peut se résumer à une liste des choses à faire. Heureusement, les fameuses « To Do List » sont là pour nous aider, et comme le mobile est toujours à portée de main, il est important de pouvoir y créer de belles listes. Nous vous recommandons ANY.DO ainsi que TickTick.

Any.do Télécharger gratuitement Avec Any.do, augmentez votre productivité en téléchargeant une application to do primée pour son design et ses fonctionnalités. Andy.do... 3 raisons de télécharger cette application Créez des rappels simplement pour ne rien oublier et mieux vous organiser

Synchroniser vos calendriers pour retrouver toutes vos taches sur Any.do

Créez es listes de groupe pour travailler à plusieurs

TickTick - Liste de Tâches Télécharger gratuitement Dans une journée, nous avons tous des tâches à accomplir. Il peut parfois être difficile de toutes les suivre et de les enchaîner parfaitement... 3 raisons de télécharger cette application La synchronisation sur tous vos appareils

L'interface propre et fonctionnelle

Un système de classement et de rappels efficace

Pour prendre des notes…

Nous n’avons pas tous un Galaxy Note ou une Shield Tablet pour prendre des notes avec un stylet. Mais, nous pouvons tous profiter des centaines d’applications de prise de notes du Google Play. J’en ai testé des dizaines, et je reviens toujours à deux apps, Google Keep et Evernote. Des incontournables.

Google Keep Télécharger gratuitement Keep est le service de prise de notes de Google, celui-ci propose une solution complète et ultra simple à prendre en main pour simplifier votre... 3 raisons de télécharger cette application L'application de note de Google, synchronisée avec tous vos service

Créez tous types de notes, listes et mémos audio

Collaborez avec vos amis pour organiser des événements

Microsoft OneNote Télécharger gratuitement Avec Microsoft OneNote créez autant de notes que vous voulez, triez-les et synchronisez le tout entre vos appareils pour améliorer votre... 3 raisons de télécharger cette application Prenez des notez et organisez les en plusieurs carnets

Ecrivez au clavier, au doigt ou au stylet

Un logiciel complet pour toute votre prise de notes

Pour gérer vos fichiers…

Eh oui, sur Android, les gestionnaires de fichiers permettent de faire tout plein de choses : copier, coller, couper, extraire… Tous les outils sont à portée de main. Pléthore d’applications propose d’organiser vos documents de manière simple et efficace. On pense à l’application très sobrement baptisée Gestionnaire de fichiers (pourquoi faire compliquer après tout ?). Solid Explorer est également un très bon choix.

Files by Google Télécharger gratuitement Pour tous ceux qui aiment avoir un smartphone bien rangé ou qui expérimentent des problèmes liés à leur espace de stockage, Files by Google... 3 raisons de télécharger cette application Une application pour optimiser le stockage de votre téléphone

Explorez tous les fichiers de votre smartphone

échangez des fichiers sans passer par internet

Solid Explorer File Manager Télécharger gratuitement Solied Explorer est pour beaucoup le meilleur explorateur de fichiers actuellement disponible sur Android. Il propose de nombreuses fonctions de... 3 raisons de télécharger cette application Gestion de fichiers en local et dans le cloud

Une apparence personnalisable

Des modules additionnels en option

Pour éditer vos documents…

Word, Excel, PowerPoint… il existe des outils complets pour éditer tous vos documents sur Android. Google Docs ou encore OfficeSuite vous permettront de tout éditer, même les PDF. À noter que la suite Office officielle de Microsoft est disponible sur le Play Store et s’avère très efficace. Il faut toutefois disposer d’un compte Office 365 pour en profiter pleinement.

Google Docs Télécharger gratuitement L’application Docs vous permet d’accéder au logiciel de traitement de texte de Google depuis votre smartphone ou votre tablette. Plus... 3 raisons de télécharger cette application Utilisez docs pour écrire simplement et retrouver votre travail partout

Partagez vos documents et collaborez en direct

Utilisez un logiciel qui va a l'essentiel pour travailler sereinement

Microsoft Word Télécharger gratuitement Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou même particulier, Microsoft Word est certainement votre logiciel de référence pour la... 3 raisons de télécharger cette application Ouvrez et éditez des documents Word

Le traitement de texte le plus complet en version mobile

Partagez facilement tous vos documents

OfficeSuite + PDF Editor Télécharger gratuitement La suite Microsoft Office n'est pas aux goûts de tout le monde, particulièrement son abonnement, mais nous sommes tous amenés à devoir lire et... 3 raisons de télécharger cette application Affichez et modifiez tous les documents Office et PDF

Interface claire avec de nombreuses options

Services cloud, correcteur orthographique et toujours plus d'outils

Pour stocker ses fichiers en ligne (dans le cloud)…

Gérer ses fichiers en ligne, c’est encore mieux pour y accéder d’où on veut. Les deux grands clients pour cela sont Dropbox et Google Drive. OneDrive est également une solide alternative qui fonctionne avec un compte Microsoft. À noter que votre opérateur peut également vous fournir un espace de stockage en ligne, avec une application dédiée.

Dropbox Télécharger gratuitement Avec Dropbox, envoyez vos fichiers sur internet et accédez-y depuis tous vos appareils, que vous soyez au travail, chez vous ou en... 3 raisons de télécharger cette application Accédez à vos fichiers partout et tout le temps

Envoyez simplement des fichiers volumineux

Numérisez os documents papier importants

Google Drive Télécharger gratuitement Drive est la solution de stockage en ligne de Google, elle vous permet d’enregistrer tous vos fichiers de façon sécurisée sur... 3 raisons de télécharger cette application Stockez vos fichiers de façon sécurisée sur internet

Accédez à vos documents partout et partagez les

Profitez de 15 Go de stockage gratuits

Microsoft OneDrive Télécharger gratuitement OneDrive est l’espace de stockage cloud de Microsoft, il vous permet d’enregistrer vos documents sur internet pour y accéder depuis tous vos... 3 raisons de télécharger cette application Un espace de stockage sur internet accessible partout

Compatible avec Office 365, idéal pour la productivité

Téléchargez simplement vos fichiers importants

Pour améliorer votre clavier…

Sur Android, on peut tout changer, même le clavier. Il existe de très bons claviers alternatifs qui peuvent vraiment améliorer votre frappe. Les deux plus populaires du moment ne sont autre que Swiftkey, l’un des plus anciens, et Gboard développé par Google directement comme clavier par défaut pour Android.

Gboard : clavier Google Télécharger gratuitement Changez le clavier de votre smartphone et optez pour la solution officielle de Google. Gboard combine à peu près tout ce que les autres claviers... 3 raisons de télécharger cette application Les services google intégrés

Thèmes de personnalisation

GIF et emojis

SwiftKey Télécharger gratuitement Swiftkey est un clavier alternatif pour Android et iOS proposant une saisie prédictive efficace et une quantité d’options intéressantes. Le... 3 raisons de télécharger cette application Un clavier efficace et personnalisable

Tapez plus rapidement avec Flow

Correction de 5 langues en simultané

Pour vos SMS…

Sur Android, vous pouvez également utiliser un client SMS alternatif à celui installé par défaut. Le plus basique, mais efficace, n’est autre qu’Android Messages, la solution attitrée de Google, d’autant qu’elle enregistre vos messages sur votre compte Google. Pour profiter de plus d’options encore, Pulse ou Textra sont d’excellentes alternatives.

Android Messages Télécharger gratuitement Vous jalousez les possesseurs d’iPhone qui peuvent jouir du plaisir d’utiliser les iMessages et répondre à leurs SMS depuis leur... 3 raisons de télécharger cette application Compatible RCS

Recevez et répondez à vos messages sur votre ordinateur

Une interface épurée et colorée

Pulse SMS (Phone/Tablet/Web) Télécharger gratuitement D'aucuns considèrent que Pulse est le meilleur client SMS sur Android. Et pour cause, il a beaucoup de qualités à mettre en avant. On salue... 3 raisons de télécharger cette application Interface claire et soignée

Synchronisation facile entre les appareils

Ultra personnalisable

Textra SMS et MMS Télécharger gratuitement Textra SMS est une des applications de SMS (et MMS) que nous vous avions sélectionné pour sa qualité dans notre dossier dédié. Si vous en avez... 3 raisons de télécharger cette application Client de SMS et MMS très complet

Personnalisation de l'interface et des notifications

Bloqueur et programmation de SMS & MMS

Pour protéger votre appareil…

Dans la catégorie « Sécurité », nous n’allons surtout pas vous conseiller un antivirus. En appliquant de simples règles et en surveillant les applications que vous installez sur votre smartphone, vous n’en avez pas besoin. Par contre, l’app Localiser mon appareil vous permettra de le suivre (en cas de vol). Pour gérer vos mots de passe : 1Password et LastPass. Et si jamais vous vous faites voler votre téléphone (personne ne vous le souhaite), nous avons écrit un dossier sur les premières démarches à effectuer pour localiser votre smartphone ou effacer ses données à distance.

Google Localiser mon appareil Télécharger gratuitement Localiser mon appareil, est une application de Google qui vous permet de retrouver simplement vos appareils Android, montres connectées, tablettes... 3 raisons de télécharger cette application Consultez la position de tous vos appareils Android en direct

Faite sonner votre téléphone pour le retrouver en cas d'égarement

Utilisez de nombreuses fonctions si vous avez perdu l'un de vos appareils

1Password Télécharger gratuitement Vous vous perdez souvent entre vos nombreux mots de passe et vous n’en pouvez plus de remplir sans cesse des formulaires de connexion ?... 3 raisons de télécharger cette application Retrouvez tous vos mots de passe dans une application

Connectez vous à tous les services internet automatiquement

Ajoutez toutes vos informations importantes

Bitwarden - Gestionnaire de mot de passe Télécharger gratuitement La gestion des mots de passe est l'un des éléments les plus importants d'une bonne hygiène informatique. Bitwarden est là pour vous faciliter... 3 raisons de télécharger cette application Connexion simplifiée aux services grâce au remplissage automatique

Interface très simple à prendre en main

Gratuit et vos données restent privées

Pour voyager…

En plus du populaire Google Maps, il existe trois applications que nous vous conseillons chaudement pour vos escapades. La première est CityMapper, qui permet d’accéder au meilleur des transports en commun dans plusieurs villes autour du monde. Waze vous permet de voyager sans avoir l’impression d’être seul et d’être averti des dangers sur la route. Here Maps est la référence en ce qui concerne l’accès à des cartes sans accès au réseau. Enfin, une appli un peu différente cette fois, Google Trips, qui permet de gérer tout ce qu’il faut pour optimiser son voyage.

Citymapper Télécharger gratuitement Retrouvez tous les transports urbains de Paris, Lyon, Bruxelles mais aussi 30 autres villes en une seule application. Accédez au réseau de... 3 raisons de télécharger cette application Une seule application pour tous les transports et toutes les villes

Informations de trafic en temps réel

Affichage des sorties de métro et du placement idéal dans les rames

Waze Télécharger gratuitement L’application ultime pour les conducteurs ! Waze est le GPS communautaire de référence. Plus qu’un simple Google Maps bis, le service,... 3 raisons de télécharger cette application Être alerté des bouchons, accidents & radars

Calcul en direct du meilleur itinéraire

Trouvez un parking et de l’essence moins cher

HERE WeGo Télécharger gratuitement HERE WeGo, est une application de cartographie et navigation concurrente du célèbre service Google Maps. Anciennement propriété de Nokia,... 3 raisons de télécharger cette application Une application de cartographie complète alternative à Google Maps

Trouvez des itinéraires avec tous les moyens de transport

Téléchargez les cartes hors connexion

Pour connecter votre ordinateur et votre Android…

Il est possible de créer de vrais liens entre vos ordinateurs (PC, Mac ou ce que vous voulez) et votre smartphone Android. Pour quoi faire ? Accéder à votre téléphone à distance, écrire vos SMS au clavier, transférer facilement des fichiers… La solution proposée par Microsoft — Votre Assisstant Mobile — mérite votre attention. À l’inverse, vous pourrez accéder à votre PC depuis votre Android, avec Bureau à distance Chrome.

Votre Assistant Mobile Télécharger gratuitement Votre Assistant Mobile est l'application compagnon officiel de Windows 10 pour Android. Elle permet d'assurer la synchronisation des photos et des... 3 raisons de télécharger cette application La synchronisation des SMS avec Windows 10

La liste de toutes les applications Microsoft

Totalement gratuite

Bureau à distance Chrome Télécharger gratuitement L'application Bureau à distance Chrome sert à contrôler votre ordinateur depuis votre smartphone Android. Pour cela, vous devez simplement vous... 3 raisons de télécharger cette application Accédez à votre ordinateur depuis votre smartphone

Pratique pour dépanner

Fonctionne avec plusieurs ordinateurs

Pour gérer votre argent…

Nous n’allons pas faire l’apologie des apps de nos banques françaises préférées. Voici quelques outils pour faire sa compta personnelle depuis son mobile. Linxo et Bankin’ vous permettent de gérer votre argent à distance, efficacement. Consulter son compte bancaire tous les jours, ça peut faire peur, mais on s’y fait. Tricount, quant à lui, vous aidera à tenir de bons comptes entre amis.

Linxo Télécharger gratuitement Si vous avez du mal a gérer votre budget ou que vous aimez avoir le contrôle et un accès simple à vos informations bancaires, Linxo est une... 3 raisons de télécharger cette application Simplifiez la gestion de toutes vos banques avec Linxo

Consulltez des graphiques sur toutes vos dépenses

Recevez une notification à chaque transaction

Bankin' Télécharger gratuitement Avec Bankin, découvrez une manière plus simple de gérer votre argent avec tout ce dont vous avez besoin en une seule application. Bankin vous... 3 raisons de télécharger cette application Accédez à tous vos comptes en une seule application

Consultez des graphiques sur vos dépenses pour savoir ou va votre argent

Recevez des notifications et suivez toutes vos transactions

Tricount Télécharger gratuitement Lors d’un voyage entre amis ou dans une coloc il n’est pas toujours aisé de tenir les comptes sans frustrer personne, Tricount vous propose de... 3 raisons de télécharger cette application Gérez vos dépenses de groupe

Calculez ce que vos amis vous doivent

Adieu la paperasse et bonjour les moments détendus

Pour la météo…

Accéder à la météo de n’importe où, le rêve. Météo France ou Carrot feront très bien le travail pour les prévisions les plus simples, tandis que Météociel ira bien plus en profondeur dans les informations données.

Météo France Télécharger gratuitement L’application Météo France vous permet de consulter les meilleures prévisions météorologiques pour la France, en métropole et outre mer,... 3 raisons de télécharger cette application Les prévisions météo les plus précises pour la France

Suivez la pluie à 5 minute prêt pour ne jamais vous mouiller

Recevez des alertes pour vous protéger lors d'intempéries violentes

Carrot Télécharger gratuitement Carrot est une application météo vraiment différente et inattendue, loin de ses austères concurrentes, Carrot est drôle, colorée et... 3 raisons de télécharger cette application Une application météo impertinente et bavarde

Une interface minimaliste à personnaliser

Un service premium pour remonter dans le temps

Météociel Télécharger gratuitement Météociel est une application qui permet de suivre en temps réel les actualités météorologiques, ce qui fait la particularité de cette... 3 raisons de télécharger cette application Très pratique avec des données précises

Des cartes utiles comme la carte de pression

100 % gratuit

Pour automatiser tout un tas de choses…

Vous pouvez automatiser toutes les tâches que vous voulez. Vous ne voyez pas ? Envoyer un SMS automatiquement lorsque vous rentrez à la maison, activer le WiFi dès lors que vous arrivez dans l’open-space, uploader vos photos sur Dropbox et Google Drive en même temps ou encore poster automatiquement vos photos Instagram sur Twitter… Tasker et IFTTT vous permettent de faire des milliers de choses utiles et inutiles. À réserver aux gens patients et qui n’ont pas peur d’expérimenter.

IFTTT Télécharger gratuitement IFTTT est l'acronyme de If This, Then That, qui résume l'esprit de l'app. En français, si ceci, alors cela, est une application d'automatisation.... 3 raisons de télécharger cette application Une application d'automatisation très populaire

Simplifie la vie quand l'on effectue des tâches répétitives sur son smartphone

Compatible avec de nombreuses apps et services

Tasker Télécharger pour 2,99 € Tasker est une application qui vous permet d’automatiser de nombreuses tâches sur votre smartphone et de totalement prendre le contrôle de... 3 raisons de télécharger cette application Automatisez de nombreuses fonctions de votre smartphone

Un outil avancé simple à prendre en main

Rendez votre smartphone plus intelligent

Pour les widgets…

Les widgets Android nous ont longtemps été enviés par les utilisateurs d’iOS. Il en existe des milliers, pour vous simplifier la vie et accéder plus facilement à des fonctionnalités clés d’applications directement sur le launcher. Ceux que nous utilisons et que nous vous conseillons vivement : Beautiful Widgets (qui propose aussi une version payante). Pour créer vous-même vos widgets, regardez du côté de KWGT. Qu’est-ce qu’un widget et comment s’en servir ? Découvrez notre tutoriel dédié.

Beautiful Widgets Free (version gratuite) Télécharger gratuitement L'application Beautiful Widgets Free est extrêmement fournie et permet de personnaliser ses widgets avec de très nombreux thèmes différents.... 3 raisons de télécharger cette application Personnalisez votre écran d'accueil

Une grande bibliothèque de thèmes

Gratuit

KWGT Kustom Widget Maker Télécharger gratuitement Android permet de nombreuses personnalisations de son interface et du système. Certaines passent uniquement par l'installation d'une application,... 3 raisons de télécharger cette application Des possibilités infinies

Des widgets vraiment personnalisés

Une interface WYSIWYG

Pour tout et rien…

Et en vrac, pour terminer. Google Traduction qui permet désormais de traduire à la volée des dialogues, mais aussi utiliser l’appareil photo pour traduire des panneaux d’affichage à la volée. Quant à Alarmy, c’est un excellent réveil grâce auquel vous êtes sûr de ne pas avoir de panne d’oreiller. Si vous avez beaucoup de boites mail, vous devriez également vous pencher sur Blue Mail. Dernière application pratique : Wikipedia. Parce qu’il y aura toujours une réponse à l’une de vos questions.

Google Traduction Télécharger gratuitement 你好! besoin de dire bonjour en Mandarin, ou de traduire n’importe quel contenu sur internet, à haute voix ou dans la rue ? Google traduction... 3 raisons de télécharger cette application Traduisez des textes dans 103 langues différentes

Photographiez du texte dans la rue et Google le traduit

Utilisable partout même sans internet

Alarmy Télécharger gratuitement Vous dormez comme une tombe et vous avez du mal à vous lever le matin? Alarmy est un réveil ignoble et vicieux qui va enfin vous forcer à sortir... 3 raisons de télécharger cette application Un réveil violent pour vous forcer à sortir du lit

Choisissez l'action que vous voulez effectuer pour arrêter l'alarme

Un briefing matinal pour bien commencer la journée

Blue Mail - Email Courriel & Agenda Télécharger gratuitement Si vous cherchez une alternative à Gmail, vous devriez vous intéresser à Blue Mail, un client mail à la fois joli et efficace. Avec son... 3 raisons de télécharger cette application L'une des meilleures alternatives à Gmail

Bonne gestion des spams

Gère facilement le multicompte

Wikipédia Télécharger gratuitement Avec l’application Wikipedia, accédez à la connaissance encore plus simplement. Parcourez les 32 millions d’articles de la plus grande... 3 raisons de télécharger cette application Parcourez la plus grande encyclopédie du monde

Sauvegardez vos articles et lisez sans connexion

Découvrez chaque jour du contenu

Notre sélection concerne des apps que nous utilisons régulièrement sur nos Android et que nous voulions vous conseiller, comme on le ferait à nos proches. De votre côté, avez-vous des recommandations d’apps ?