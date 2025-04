Des AAA en 4K sur une console portable ou un casque VR ? C’est maintenant possible avec GeForce Now

Annoncée en janvier dernier à l’occasion du CES, la dernière mise à jour de GeForce Now va faire plaisir aux joueurs nomades. Le service s’invite, en effet, sur une ribambelle d’appareils portables, Steam Deck et casques de VR en tête.

Source : Nvidia

Vous avez toujours rêvé de jouer à Assassin’s Creed : Shadows dans les transports ou d’aller chasser les bestioles de Monster Hunter : Wilds les pieds dans l’eau ? C’est désormais possible. Mieux, c’est possible sans faire de concession sur la qualité d’affichage et les performances. Une jolie prouesse que l’on doit à Nvidia qui vient tout juste d’annoncer la compatibilité de son service de streaming, GeForce Now, sur de nouveaux appareils.

Plus précisément, ce sont des appareils comme les consoles portables et les casques de VR qui rejoignent le roster déjà pléthorique des appareils compatibles avec le service de streaming de Nvidia. L’occasion pour les possesseurs de ces machines d’accéder à leurs jeux préférés (parmi les 2 100 que compte déjà le catalogue) pour en profiter quand bon leur semble dans la meilleure qualité possible.

Steam Deck, Meta Quest 3 et Cie : GeForce Now s’invite sur tous vos appareils portables

Parmi les (nombreuses) annonces effectuées par Nvidia durant le CES 2025, il en est une qui est passée assez inaperçue, mais qui devrait réjouir les joueurs de tous horizons. Le constructeur a, en effet, donné des nouvelles de GeForce Now, son service de cloud gaming. Au programme, l’ajout de jeux récents dans le catalogue de titres compatibles, et surtout, l’arrivée de GeForce Now sur le Steam Deck (et les autres machines du même acabit) et une poignée de casques de VR. Comme les Meta Quest 3 et 3S, l’Apple Vision Pro ou les modèles du constructeur Pico.

Les possesseurs de ces machines pourront ainsi profiter d’une expérience de jeu qui n’a rien à envier à celles de leurs homologues jouant sur PC. En choisissant l’offre GeForce Now Ultime, il est possible d’accéder à la puissance d’une configuration gaming de haut vol, et plus particulièrement, à la puissance d’une RTX 4080. Outre la puissance brute de ce GPU, cela permet notamment de bénéficier de toutes les dernières avancées logicielles de Nvidia comme le DLSS 3, Nvidia Reflex ou en encore le Cloud G-Sync ainsi que ray tracing ou la HDR10.

Avant de lancer GeForce Now sur le Steam Deck, Nvidia a pris le temps d’adapter son service aux caractéristiques de la machine. S’il est évidemment possible de jouer à tous vos jeux (compatibles) dans la meilleure qualité et en HDR directement sur le Steam Deck, le service fait aussi des merveilles une fois la console reliée à un écran externe. Il est ainsi possible de jouer :

au maximum en 1440p et jusqu’à 120 fps en HDR sur un moniteur ;

au maximum en 4K 60 fps sur un téléviseur.

Tous les plus gros jeux du moment dans le creux de la main

Pouvoir jouer sur son Steam Deck ou son casque de VR comme sur un gros PC gaming, c’est bien beau, mais encore faut-il avoir des jeux à se mettre sous la dent. Vu les dernières annonces de Nvidia, cela ne devrait pas être un problème. Si des titres emblématiques comme Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, Diablo IV, Forza Horizon 5 ou Starfield font déjà le bonheur des titulaires d’un compte GeForce Now, il ne s’agit que de quelques-uns des 2 100 titres compatibles avec le service. Un catalogue qui continue de s’étendre mois après mois, et qui s’apprête à accueillir la fine fleur des sorties de cette fin d’année.

Oblivion Remastered est disponible sur GeForce Now // Source : Nvidia

Ces derniers mois, le service a ainsi accueilli la plupart des titres qui ont fait parler d’eux, que ce soit les derniers Assassin’s Creed et Monster Hunter, ou bien Avowed, le dernier RPG créé par Obsidian ainsi que Kingdom Come Deliverance 2. Plus récemment, GeForce Now a aussi dévoilé la compatibilité d’Oblivion Remastered et celle de Clair-Obscur : Expédition 33, un RPG français aussi beau que surprenant, deux titres phares de ce printemps disponibles dès leur sortie sur le Game Pass de Microsoft. Une avalanche de nouveautés qui ne va pas s’arrêter là puisque Nvidia à d’ores et déjà annoncé l’arrivée de Doom : The Dark Ages à sa sortie.

Prix, fonctionnalités et performances : tout savoir sur les différents abonnements GeForce Now

Vous possédez un Steam Deck (ou équivalent) et souhaitez jouer à Oblivion Remastered, Monster Hunter : Wilds ou tout autre titre du même acabit dessus ? La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffit de prendre un abonnement GeForce Now (et de posséder le jeu auquel vous désirez jouer sur Steam ou via le Game Pass). Un abonnement oui, mais lequel ?

GeForce Now est désormais compatible avec le Steam Deck et le Meat Quest 3 // Source : Nvidia

