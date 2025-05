GeForce Now : le cloud gaming de Nvidia a désormais son application sur Steam Deck et ça change tout

GeForce Now a enfin son application native sur le Steam Deck de Valve. Une évolution naturelle pour le service de cloud gaming de Nvidia qui prend tout son sens sur une console portable.

Le Steam Deck est la machine qui a lancé tout un marché, celui des consoles PC portables. Sortie en 2022, et rafraîchie en 2023 avec une version Oled, la console souffre cependant d’une architecture technique insuffisante pour faire tourner confortablement les jeux les plus gourmands.

Il faut alors se rabattre sur la solution du jeu en streaming, soit via le Jeu à distance officiel proposé par Steam (Steam Remote Play), soit via des services tiers.

C’est le cas de GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, qui est compatible avec la console portable de Valve. Mais jusqu’à maintenant, le service se reposait encore l’installation du navigateur Google Chrome paramétré spécialement pour GeForce Now.

Nvidia vient de lancer officiellement son application native pour Steam Deck, attendue depuis son annonce au CES de Las Vegas en décembre dernier. Nous avons pu la tester avant sa sortie et on vous dit ce que ça change pour vous.

GeForce Now : les avantages de l’application native

Maintenant que GeForce Now est accessible via une application dédiée sur Steam Deck, le service gagne en fonctionnalité mais aussi en performances.

Meilleure définition : l’application ne se repose plus sur Chrome et peut donc afficher une bien meilleure définition. Vous pourrez ainsi jouer en 1440p à 120 FPS via un écran de PC ou bien 4K 60 FPS sur un téléviseur.

l’application ne se repose plus sur Chrome et peut donc afficher une bien meilleure définition. Vous pourrez ainsi jouer en 1440p à 120 FPS via un écran de PC ou bien 4K 60 FPS sur un téléviseur. Support du HDR : c’était l’une des grandes lacunes de l’implémentation précédente, elle est désormais comblée. Il sera possible de streamer des jeux en HDR sur les supports compatibles, qu’il s’agisse du Steam Deck version Oled ou d’un écran externe compatible (moniteur, téléviseur).

c’était l’une des grandes lacunes de l’implémentation précédente, elle est désormais comblée. Il sera possible de streamer des jeux en HDR sur les supports compatibles, qu’il s’agisse du Steam Deck version Oled ou d’un écran externe compatible (moniteur, téléviseur). Une meilleure latence : passer à l’application native permet d’effacer la latence du jeu à la manette via Chrome. Les inputs du Steam Deck sont dont pris en compte dès que possible et ne se basent plus sur le taux d’interrogation (polling rate) du navigateur. À noter que la situation est sur le point de s’améliorer sensiblement du côté de Chrome.

Nos impressions Steam Deck en main

L’installation de l’application native GeForce Now sur le Steam Deck s’effectue de la même manière que le script déjà existant. Il suffit de se rendre sur le site de Nvidia depuis votre Steam Deck en mode bureau avant de télécharger l’application et l’installer sur la console. Elle est ensuite accessible dans votre bibliothèque Steam, comme n’importe quel jeu.

Nos premières impressions concernent les performances mêmes de l’application, qui nous semble plus fluide dans sa navigation et ses temps de chargement. La différence reste mesurée face à l’ancienne version, mais elle est là.

Si les performances des jeux restent inchangées, l’expérience est clairement plus confortable. La qualité d’image en HDR sur les jeux supportés (Doom : The Dark Ages, Assassin’s Creed Shadows, Indiana Jones et le Cercle Ancien pour ne citer qu’eux) est un vrai plus sur une console comme le Steam Deck Oled. On retrouve ainsi le contraste et le pic de luminosité des jeux exploitant la technologie. Il sera cependant nécessaire de l’activer manuellement pour certains titres (Indiana Jones notamment).

À noter que la fréquence d’images par seconde est plafonnée à 60 sur Steam Deck, mais Nvidia confirme être en train de travailler sur un support des 90 FPS pour le Steam Deck Oled. Sachant que la plupart des jeux pouvaient tourner au-dessus de cette valeur via le DLSS, un tel ajout sera plus que bienvenue pour un gain de fluidité supplémentaire.

Une seule limitation subsistera sur Steam Deck : l’incompatibilité avec la technologie G-Sync de Nvidia. Le VRR n’étant pas supporté par l’écran embarqué de la console et seul le FreeSync de AMD est supporté lorsque connecté à un écran externe.

