Jeux compatibles, performances : ce qui change avec cette mise à jour du Steam Deck

Proton, l’utilitaire de Valve permettant à Linux de lancer des jeux Windows, se dote d’une mise à jour qui améliore la compatibilité avec de nouveaux titres et les performances de SteamOS.

Avec la sortie de son Steam Deck (et Steam Deck OLED), Valve continue de marquer un tournant sur le marché des consoles portables. Au-delà de la performance matérielle, son système d’exploitation SteamOS continue de séduire de nouveaux clients et commence à se positionner comme un sérieux concurrent pour Windows sur le secteur du gaming.

Au cœur de ce système, on retrouve Proton, un utilitaire Linux permettant d’exécuter des jeux Windows parfois dans de meilleures conditions que sur Windows. Avec la sortie de sa dixième version, Proton gagne en compatibilité et corrige divers problèmes.

De nouveaux jeux à venir

Les possesseurs de Steam Deck, vont pouvoir jouer à de nouveaux jeux qui passent en version bêta grâce à Proton 10.0, rapporte VideoCardz. Parmi eux, on retrouve entre autre Batman : Arkham Asylum Game of The Year Edition, la version VR de No Man’s Sky ou encore le célèbre Microsoft Flight Simulator 2024.

De nombreux correctifs font également leur apparition corrigeant des problèmes de lecture de vidéo ou divers plantages d’installation voir des programmes d’affichages comme sur Final Fantasy XVI, Final Fantasy XIV ou encore Marvel Rivals.

Avec Proton 10.0, Proton inclut une mise à jour vers Wine 10.0 et une prise en charge du SDK Steamworks 1.62. L’ensemble des (très nombreux) correctifs sont consultables sur GitHub.