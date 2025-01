Steam Deck va embarquer GeForce Now nativement, et ça change tout

À l’occasion du CES 2025, Nvidia dévoile une application native pour son service GeForce Now pour le Steam Deck, la console portable de Valve.

Nvidia GeForce Now va faire son arrivée sur le Steam Deck de Valve // Source : Nvidia

Valve, avec son Steam Deck, a donné un nouvel élan aux consoles portables en rendant accessible la possibilité d’emporter ses jeux PC en déplacement dans un format compact.

En plus d’une prouesse matérielle, la console de Valve s’offre le luxe d’un système d’exploitation de qualité qui séduit même les utilisateurs d’autres consoles du marché. Aujourd’hui, la console pourrait marquer de nouveaux points grâce à une annonce de Nvidia.

Après un an de tests, les équipes travaillant sur GeForce NOW s’apprêtent à lancer une version native de leur application sur le Steam Deck, ouvrant ainsi la porte à de nouveaux catalogues de jeux.

Porte ouverte au cloud gaming

Si le Steam Deck est un paradis pour les bidouilleurs, et si Nvidia avait déjà proposé un script pour lancer l’application, l’arrivée d’une application native représente une simplification bienvenue pour ceux qui souhaitent simplement utiliser leur console.

L’application native GeForce NOW offrira une qualité allant jusqu’à la 4K à 60 images par seconde pour les abonnés au service GeForce NOW Ultimate (à 21,99 euros par mois), qui leur donne accès au GPU GeForce RTX 4080. Nvidia précise sur son blog que, grâce à son service cloud, le Steam Deck utiliserait moins de puissance de traitement, ce qui prolongerait l’autonomie de sa batterie.

Pour l’instant, Nvidia n’a pas donné de date précise de déploiement de son app native, indiquant seulement qu’elle arrivera « plus tard dans l’année ». L’entreprise en profite également pour mentionner qu’elle travaille sur une version de l’application pour certains casques, notamment le Vision Pro d’Apple et les Quest 3 et Quest 3S de Meta.