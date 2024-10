SteamOS franchit un pas de plus vers sa compatibilité avec les consoles PC, et c’est une bonne nouvelle pour tout le monde

L’OS qui équipe les consoles portables de Valve sera bientôt pleinement compatible avec les appareils de la concurrence. Et la première marque à en bénéficier pourrait bien être Asus.

La ROG Ally X d’Asus, grande concurrente du Steam Deck // Source : Robin Wycke – Frandroid

Valve a apporté un vent de fraîcheur dans le monde du jeu vidéo en lançant son Steam Deck. Avec ses millions d’exemplaires vendus, cette console portable a su attirer l’attention d’un public plus large qu’on aurait pu le penser, mais aussi d’autres fabricants qui cherchent à lui ravir des parts de marché. Cependant, le Steam Deck reste pour le moment difficile à égaler dans sa catégorie, du moins sur le plan du rapport qualité/prix.

Parmi les clés de son succès, il y a bien entendu SteamOS, son système d’exploitation optimisé pour le jeu vidéo. Et bonne nouvelle pour les joueurs, il ne devrait bientôt plus être confiné à l’écosystème de Valve. Si l’entreprise américaine avance doucement, mais sûrement, depuis plusieurs semaines vers la compatibilité avec les consoles concurrentes, elle a récemment franchi une étape significative.

Certains tentent de porter SteamOS sur d’autres consoles, à l’image des projets Bazzite ou encore Chimera, mais tout n’est pas parfait avec cette approche.

Pour aller plus loin

SteamOS sur Asus ROG Ally fait des merveilles

Un des contributeurs de Gamescope, un élément essentiel de SteamOS, vient de publier sur GitHub des modifications promettant une meilleure compatibilité avec certains des principaux concurrents du Steam Deck : les ROG Ally et ROG Ally X d’Asus.

L’accent est mis sur les taux de rafraîchissement de leurs écrans, désormais paramétrables dans les options du système d’exploitation, au même titre que leur VRR (variable refresh rate).

SteamOS : une plateforme pour console portable bientôt universelle ?

Bien que l’on soit encore loin d’un déploiement stable de SteamOS sur ROG Ally, cette mise à jour s’ajoute à la prise en charge des boutons spécifiques des consoles d’Asus. L’installation du système de Valve ne gagne pas en simplicité, mais elle devient plus complète, permettant de profiter encore plus de ses atouts et de ses gains de performance.

En effet, SteamOS présente plusieurs avantages par rapport à Windows, utilisé sur les consoles de constructeurs tiers. Outre son interface mieux adaptée au gaming, il est surtout spécialisé dans une mission bien spécifique : celle de faire tourner une bonne partie des très nombreux titres présents sur Steam.

C’est une chose que l’OS de Microsoft, orienté vers la versatilité, ne peut évidemment pas accomplir, ne permettant pas aux ROG Ally et autres Legion Go de tirer pleinement parti de leurs fiches techniques, pourtant plus musclées que celle du Steam Deck.

Reste à voir quand Valve pourra rendre SteamOS accessible à tous. Pour le moment, aucune date précise n’a été fixée.