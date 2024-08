SteamOS sur Asus ROG Ally fait des merveilles

SteamOS, le système d’exploitation développé par Valve, fait des merveilles sur l’Asus ROG Ally.

Source : Tom’s Guide

Windows a longtemps régné en maître sur le monde des PC, y compris dans l’univers du gaming. Mais voilà que SteamOS vient bousculer cet ordre établi, du moins sur les PC portables de jeu.

Comme vous le savez peut-être, sauf si vous venez de rentrer de vacances, SteamOS a fait son apparition sur la ROG Ally.

Tom’s Guide a fait l’expérience et a installé SteamOS sur l’Asus ROG Ally X, ce qui a mis en lumière des différences très intéressantes entre les deux systèmes d’exploitation.

Le premier constat qui saute aux yeux, c’est l’autonomie. Avec SteamOS, la batterie de l’Asus ROG Ally tient 22 % plus longtemps qu’avec Windows 11. Pour les gamers nomades, c’est une bonne chose.

Mais ce n’est pas tout. Les performances pures sont également au rendez-vous. Les jeux tournent avec une fréquence d’images (ou FPS pour les intimes) 15 % plus élevée sous SteamOS que sous Windows 11. Concrètement, ça veut dire une expérience de jeu plus fluide, plus réactive, bref, plus agréable.

Comment expliquer une telle différence ? C’est assez simple en fait. SteamOS a été conçu spécifiquement pour le gaming, contrairement à Windows qui doit gérer une multitude de tâches différentes. C’est un peu comme comparer un couteau suisse à un scalpel : l’un est polyvalent mais l’autre est ultra-spécialisé et donc plus efficace dans son domaine.

Le revers de la médaille : l’installation et la compatibilité

Évidemment, tout n’est pas rose dans le monde de SteamOS. Le premier obstacle, et pas des moindres, c’est l’installation.

Actuellement, installer SteamOS sur l’Asus ROG Ally relève presque du parcours du combattant. C’est compliqué, pas toujours fiable, et ça peut même nécessiter de formater complètement le SSD de la machine.

Heureusement, Valve (la société derrière Steam et SteamOS) a promis un support officiel pour l’Asus ROG Ally dans les mois à venir. Ça devrait grandement simplifier le processus d’installation et le rendre accessible à monsieur et madame Tout-le-monde.

L’autre point noir, c’est la compatibilité. Windows 11 reste imbattable sur ce point. Tous les jeux, tous les logiciels, tout fonctionne sous Windows. Avec SteamOS, basé sur Linux, c’est une autre histoire. Certes, la compatibilité s’est grandement améliorée ces dernières années, notamment grâce à des outils comme Proton, mais il reste encore du chemin à parcourir.

C’est pourquoi beaucoup d’utilisateurs optent pour une solution de dual boot, c’est-à-dire d’avoir les deux systèmes d’exploitation installés sur la machine. Ils peuvent ainsi profiter des performances de SteamOS pour le gaming tout en gardant Windows sous le coude pour les logiciels incompatibles. Mais, avec le dual boot, il est fortement recommandé d’augmenter le stockage de la ROG Ally, sinon vous serez très vite à l’étroit.

Mais, on comprend que l’expérience donne envie : davantage d’autonomie et de performances, avec une interface qui a été pensée spécifiquement pour être utilisée sur un petit écran avec des contrôles de jeu, contrairement à Windows qui, malgré ses efforts, reste fondamentalement conçu pour un usage avec clavier et souris.

Asus a bien tenté de pallier ce problème avec Armory Crate SE, une surcouche logicielle pour Windows adaptée au ROG Ally. Mais force est de constater que c’est un pansement sur une jambe de bois. L’expérience reste moins fluide et intuitive que celle proposée par SteamOS.