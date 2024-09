Trop chers, peu de demande… les consoles-PC ont du mal à concurrencer le Steam Deck

Acer est pessimiste quant au futur des consoles portables telles que sa Nitro Blaze 7. Un marchĂ© trop petit et des marges trop faibles conduiraient le gĂ©ant taĂŻwanais Ă chercher d’autres recettes pour concurrencer le roi de la catĂ©gorie : le Steam Deck.

Je vais ĂŞtre honnĂŞte avec vous : lorsque Valve a dĂ©voilĂ© sa première console portable il y a trois ans, je ne pensais pas qu’elle attirerait un public assez large pour avoir une belle carrière. Les expĂ©riences Steam Machines et Steam Controller ayant laissĂ© un arrière-goĂ»t amer d’Ă©chec, il n’Ă©tait pas dĂ©raisonnable de remettre en question la capacitĂ© du gĂ©ant amĂ©ricain Ă rĂ©ussir cette nouvelle quĂŞte. Pourtant, le Steam Deck s’est dĂ©jĂ vendue Ă plusieurs millions d’exemplaires, de quoi attirer l’attention d’autres constructeurs comme Asus ou Lenovo.

GĂ©ant parmi les gĂ©ants, Acer est Ă©galement entrĂ© dans la course avec sa nouvelle Nitro Blaze 7, confirmant que la console portable/PC en forme de Nintendo Switch a un bel avenir devant elle. Enfin, pas vraiment, si l’on en croit les dirigeants d’Acer. InterrogĂ© lors de l’IFA 2024 par Luke Larsen pour Digital Trends, le directeur des opĂ©rations de l’entreprise taĂŻwanaise s’est montrĂ© peu enthousiaste :

Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un marchĂ© important. Mais quand les gens pensent au gaming, Acer fait partie de leurs rĂ©fĂ©rences, donc nous ne devrions pas ĂŞtre absents. Pensons-nous pour autant que le succès sera au rendez-vous ? Jusqu’Ă prĂ©sent, mon opinion personnelle n’est pas très optimiste. Jerry Kao

Une Ă©quation difficile pour la concurrence

Dans les faits, la Nitro Blaze 7 ressemble plus Ă un produit destinĂ© Ă faire acte de prĂ©sence dans les rayons qu’Ă une console qu’on expose fièrement dans une vitrine.

Pire encore : comme le dĂ©montre la chaĂ®ne YouTube ETA PRIME, la console portable d’Acer ressemble Ă©trangement Ă la Force Handle 5 du fabricant chinois Terrans. Et pour cause : la première n’est qu’une version rebadgĂ©e et lĂ©gèrement amĂ©liorĂ©e de la seconde.

C’est une pratique assez courante dans de nombreuses industries (coucou la Mazda 2 hybride), qui permet Ă certaines entreprises d’Ă©toffer leur catalogue Ă moindre coĂ»t, en limitant les frais de recherche et dĂ©veloppement. Est-ce dommage ? Pas forcĂ©ment. Mais, cela montre qu’Acer pourrait avoir un problème majeur avec ce type de produit, en plus d’un marchĂ© qu’elle juge trop petit : le prix des appareils.

Ce que confirme Jerry Kao, qui explique que le Steam Deck a placĂ© la barre très bas avec son prix de dĂ©part d’environ 400 euros. Valve se positionne comme les autres fabricants de consoles (Sony, Microsoft, Nintendo), en compensant la faible (ou inexistante) marge sur la vente de chaque console par ses commissions sur l’achat de chaque jeu sur Steam.

Un avantage que les fabricants tiers n’ont Ă©videmment pas, les obligeant Ă faire trop peu de bĂ©nĂ©fices ou Ă proposer des produits plus chers et donc moins intĂ©ressants pour de nombreux joueurs.

Pas besoin de faire comme le Steam Deck pour répondre aux attentes des joueurs ?

Et pourtant, les consoles concurrentes continuent d’affluer. Alors que Lenovo prĂ©pare une seconde itĂ©ration de sa Legion Go, ASUS vient de lancer sa nouvelle ROG Ally X et MSI reste dans la danse avec sa Claw AI+. Et, nous ne parlons ici que des grands constructeurs, puisque d’autres produits aux origines plus obscures (🇨🇳) arrivent peu Ă peu sur le marchĂ©, complĂ©tant un rayon des consoles portables plus fourni que jamais dans l’histoire de l’HumanitĂ© (rien que ça).

Pour le plus grand bonheur des joueurs, qui peuvent accĂ©der Ă leurs jeux prĂ©fĂ©rĂ©s sur Steam et d’autres plateformes, grâce Ă des produits qui peuvent ĂŞtre de bonne facture et relativement bon marchĂ©. Parfois plus pratiques qu’un ordinateur portable pour jouer, plus polyvalentes qu’une Nintendo Switch (si cette comparaison devait vraiment ĂŞtre faite), ces consoles portables proposent de bons arguments sur le papier. Reste Ă voir si les fabricants tiers pourront rĂ©ellement tirer leur Ă©pingle du jeu, ce qui n’a jamais Ă©tĂ© le cas dans l’industrie du jeu vidĂ©o.

Pour Acer, il s’agit surtout de proposer des concepts diffĂ©rents du Steam Deck. Ă€ l’IFA, la sociĂ©tĂ© a prĂ©sentĂ© le Project DualPlay, un ordinateur portable qui abrite une manette sans fil sous son pavĂ© tactile. Cette dernière peut mĂŞme ĂŞtre sĂ©parĂ©e en deux pour jouer en multijoueur, un hĂ©ritage tout droit venu de la Nintendo Switch, bien Ă©videmment. « Les manettes sont en quelque sorte devenues un langage commun », justifie Jerry Kao auprès de Digital Trends. « C’est quelque chose que nous voulons tester et Ă©couter les retours des clients ». Et, si l’on en croit l’enthousiasme de notre cher Ulrich Rozier, qui a pu tester l’appareil, la firme taĂŻwanaise semble viser juste pour le moment.

