Voici comment la nouvelle MSI Claw veut se frotter à la ROG Ally X

MSI présente une toute nouvelle version de sa console portable, la MSI Claw AI+, avec une fiche technique révisée, un nouvel écran et une ergonomie repensée à plusieurs égards. De quoi faire oublier les écueils de la version originale.

La nouvelle avait fuité ces derniers jours en amont de l’annonce officielle au Computex : MSI a dévoilé une nouvelle version de sa console portable, la MSI Claw AI+, qui vise à gommer les erreurs de la première itération présentée au CES en ce début d’année.

Au programme : une nouvelle puce, un écran plus grand, une meilleure batterie et une ergonomie repensée selon les retours des joueurs. Nous n’avions pas été très convaincus par la machine à sa sortie en début d’année, mais cette refonte pourrait bien changer la donne.

La première console portable sous Intel Lunar Lake

Plus qu’un simple refresh, c’est une véritable nouvelle console qu’on retrouve sous le capot de la MSI Claw AI+. Il faut dire, avec un nom pareil. La fiche technique a été mise à jour avec une nouvelle puce Intel Lunar Lake tout juste annoncée avec son GPU Intel Arc Xe2 issu de la très attendue architecture Battlemage. Selon les chiffres annoncés par Intel, Xe2 apporterait jusqu’à 50% de performance par rapport à la génération précédente. Après les errances de Meteor Lake et notamment une partie pilotes toujours perfectibles, le passage à Lunar Lake pourrait être salvateur pour la MSI Claw AI+.

L’écran gagne en taille, passant de 7 à 8 pouces, toujours en 120 Hz et rafraîchissement variable, à l’instar de la ROG Ally X. Et comme la console d’Asus, la MSI Claw AI+ exploite un stockage SSD M.2 2280 plein format, selon les informations du site Digital Trends. De quoi simplifier encore plus le processus de mise à jour.

La batterie gagne en capacité, passant à 80 Wh (contre 53 Wh sur la version précédent), assurant une bien meilleure autonomie pour le niveau de performance attendue selon MSI. Le chargeur reçoit une petite cure d’amincissement pour l’occasion.

MSI a aussi revu le design de sa console, avec un second port USB-C compatible Thunderbolt 4 ainsi que des boutons LB et RB à la « sensation tactile » améliorée (nous les avions vivement critiqués dans notre test de la machine).

Sortie à la rentrée

Toujours selon les informations du site Digital Trends, la MSI Claw AI+ est prévue pour une sortie en septembre alors qu’une baisse de prix serait attendue pour la version originale prochainement.