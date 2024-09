Je m’étais trompé en jugeant trop vite ce PC portable

Acer a dévoilé son Project DualPlay. Première prise en main d’un 2-en-1 qui a plus d’un tour dans son sac.

Je l’avoue, j’ai été un peu sceptique à la lecture du communiqué de presse d’Acer concernant le Project DualPlay. Je ne comprendrais pas à quoi pouvait réellement servir ce gadget. Je m’étais trompé.

Pour aller plus loin

Ce concept d’Acer cherche à fusionner un PC portable et une console

Manette ou clavier ? Acer répond « les deux » avec son ingénieux Project DualPlay. J’ai pu le tester à l’IFA de Berlin, et le résultat est intéressant.

Au premier abord, le Project DualPlay ressemble à n’importe quel autre PC portable gaming de la gamme Predator d’Acer. Esthétique futuriste, lumières RGB à gogo… Rien de bien surprenant jusque-là. Mais ne vous fiez pas aux apparences : ce laptop cache bien son jeu.

Une modularité impressionnante

Il n’a fallu que deux pressions sur des boutons stratégiquement placés pour que la magie opère. En un éclair, le pavé tactile et une partie du repose-poignet se sont détachés du clavier, provoquant des « oh » et des « ah » dans les gens autour. Et pour cause : ce qui semblait être un simple pavé tactile s’est révélé être une véritable manette de jeu.

Mais Acer ne s’arrête pas là. La manette peut se diviser en deux, à la manière des Joy-Con de la Nintendo Switch. Cette onctionnalité ouvre la voie à des parties en coopération locale, directement sur l’écran du PC portable. C’est là que le Project DualPlay prend tout son sens : permettre à une deuxième personne de vous rejoindre aussi facilement que si vous détachiez la manette d’une console.

Et ce n’est pas tout ! Lorsqu’on retire la manette, deux haut-parleurs surgissent des flancs de l’ordinateur. Bien que nous n’ayons pas pu tester l’impact de ce positionnement sur la qualité sonore (l’exemplaire présenté étant un prototype), l’idée est séduisante.

La prise en main de la manette est convaincante. Solide sans être encombrante, elle offre une bonne préhension. Les deux parties se séparent d’un geste ferme et rapide, maintenues en place par de puissants aimants. Si les boutons manquaient un peu de fermeté lors de notre essai, rappelons qu’il s’agit d’un prototype et non du produit final.

L’intérêt principal du concept réside dans sa polyvalence. Pouvoir passer du clavier à la manette en quelques secondes, sans avoir à chercher un périphérique externe, est un vrai plus pour les joueurs nomades. Que vous souhaitiez jouer à Black Myth: Wukong ou enchaîner quelques combos sur Street Fighter 6, le Project DualPlay s’adapte à vos envies.

Il est encore trop tôt pour dire si le Project DualPlay verra le jour en tant que produit grand public. Cependant, même si ce concept précis ne se concrétise pas, l’idée d’une manette intégrée et détachable mérite d’être explorée. Elle pourrait représenter une réelle utilité pour les joueurs nomades et faciliter grandement le jeu en coopération locale sur PC portable.