Ce concept d’une grande marque cherche à fusionner un PC portable et une console

Le concept d’Acer à l’IFA : Project DualPlay. Son ambition ? Fusionner PC portable et console de jeu dans un seul appareil.

Acer Project DualPlay // Source : Acer

Acer a dévoilé son Project DualPlay à l’IFA de Berlin. Un concept censé révolutionner le gaming sur PC portable, mais qui risque surtout de donner des maux de tête aux joueurs.

A pemière vue, on dirait qu’il intègre des gadgets superflus et fonctionnalités alambiquées, le géant taïwanais semble avoir perdu de vue l’essentiel : la simplicité d’utilisation. Mais ici, on est un peu dans la surenchère pour faire de la communication.

Un design qui en fait beaucoup

Commençons par l’aspect visuel du Project DualPlay. Acer n’y est clairement pas allé avec le dos de la cuillère. Éclairage RGB à 360 degrés, barre lumineuse à « miroir infini », haut-parleurs rétractables…

Acer Project DualPlay // Source : Acer

Au cœur du concept DualPlay, on trouve cette fameuse manette détachable intégrée au pavé tactile. Sur le papier, l’idée peut sembler séduisante.

En pratique, on peine à voir l’intérêt réel pour les joueurs. Les PC portables gaming actuels offrent déjà la possibilité de brancher une manette externe. Alors, pourquoi s’embêter avec un système de verrouillage électromagnétique probablement fragile et une manette aux dimensions forcément limitées par la taille du pavé tactile ?

Acer met en avant la possibilité de diviser la manette en deux pour permettre le jeu à deux joueurs. Intéressant

L’un des principaux problèmes du Project DualPlay est sa complexité apparente. Entre les haut-parleurs qui surgissent, la manette qui se détache et se divise, et les multiples configurations possibles, on se demande si Acer n’a pas confondu innovation et complication. Les joueurs cherchent généralement des solutions simples et efficaces, pas un PC portable qui se transforme comme un Rubik’s Cube à chaque partie.

Il est difficile de ne pas être sceptique quant à l’avenir commercial du Project DualPlay. Certes, Acer pourra probablement compter sur quelques early adopters et amateurs de gadgets pour s’y intéresser. Mais pour le grand public des joueurs, l’intérêt semble limité. Peu probable de le voir sur les étales commerciales.