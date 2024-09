Une image avec n’importe quel angle, tellement discret qu’il peut se ranger sur une simple étagère

Lors du salon IFA 2024, Xgimi a présenté plusieurs nouveautés dont le vidéoprojecteur ultra compact et polyvalent : Elfin Flip. Prévu pour une commercialisation courant septembre, ce projecteur portable combine une image Full HD avec un design innovant et des fonctionnalités intelligentes.

Elfin Flip // Source : Xgimi

En plus des modèles Aura 2, MoGo 3 Pro et Horizon S Max, Xgimi a profité du salon IFA de Berlin pour exposer son nouveau vidéoprojecteur capable d’afficher des images sur toutes les surfaces et selon n’importe quel angle. En effet, un peu comme le MoGo 3 Pro qui propose des formes cylindriques, celui-ci est doté d’un support intégré réglable à 150 degrés. Cette fonctionnalité permet non seulement d’ajuster l’angle de projection avec une grande flexibilité, mais aussi de protéger l’objectif lorsque l’appareil est replié. Ce design innovant répond à une demande croissante de mobilité et de polyvalence.

Elfin Flip // Source : Xgimi

On peut donc très facilement transporter le Elfin Flip dans un sac à dos ou une sacoche, le rendant idéal pour des présentations professionnelles, des soirées cinéma improvisées chez des amis, ou même des projections en plein air. Effectivement, le Elfin Flip est extrêmement compact avec des dimensions de 24 cm x 22 cm x 6 cm et un poids de seulement 1,2 kg.

Une qualité d’image au rendez-vous ?

Avec sa taille réduite, le Elfin Flip propose une image avec une définition native Full HD utilisant la technologie DLP (Digital Light Processing) de Texas Instruments avec une puce DMD de 0,33 pouce comme le MoGo 3 Pro ou le Dangbei Freedo, un concurrent qui a la particularité de pouvoir fonctionner sur batterie et qui est prévu pour le début d’année prochaine. La marque annonce une luminosité de 400 lumens ISO signifiant qu’il est conseillé de faire l’obscurité pour en profiter au maximum. Xgimi promet une durée de vie estimée à 25 000 heures, ce qui représente plusieurs années d’utilisation sans nécessité de remplacement avec sa source de lumière LED.

Elfin Flip // Source : Xgimi

Des fonctionnalités intelligentes pour une utilisation simplifiée

Comme tous les autres vidéoprojecteurs de sa catégorie, le Elfin Flip intègre plusieurs technologies visant à simplifier son utilisation. On peut ainsi compter sur la correction automatique du trapèze et la mise au point automatique qui permettent d’obtenir rapidement une image parfaitement ajustée, quelle que soit la surface de projection. Il est donc aussitôt disponible et on peut ainsi en profiter en seulement quelques secondes.

Elfin Flip // Source : Xgimi

Le projecteur fonctionne sous Xgimi OS 10, offrant ainsi un accès direct à une multitude d’applications de streaming. Netflix est préinstallé. En termes de connectivité, le Elfin Flip dispose d’un port HDMI et d’un port USB, permettant de brancher des sources externes comme des ordinateurs, consoles de jeux ou clés USB. Il est aussi compatible Bluetooth et Wi-Fi. Pour le son, le projecteur est équipé de deux haut-parleurs Harman Kardon de 3W chacun. Il sera toujours possible de connecter un système sonore externe via Bluetooth ou la sortie audio.

Prix et disponibilité du vidéoprojecteur Xgimi Elfin Flip

Le nouveau vidéoprojecteur Xgimi Elfin Flip sera disponible courant septembre pour un prix de 400 euros environ.