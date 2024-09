Trois nouveaux vidéoprojecteurs Xgimi pour différents usages

La marque Xgimi vient de dévoiler officiellement trois nouveaux vidéoprojecteurs lors du salon IFA à Berlin. Le MoGo 3 Pro est un modèle extrêmement compact Full HD, l’Aura 2 est un vidéoprojecteur à ultra courte focale au design léché alors que le Horizon S Max propose une très grande image en focale courte. En voici tous les détails.

Xgimi Aura 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sur le stand de Xgimi au salon IFA 2024, la marque exposait ses trois nouveaux vidéoprojecteurs. Il y en a pour tous les goûts. En effet, le fabricant propose un modèle ultra compact, le MoGo 3 Pro à utiliser n’importe où ou presque, un ultra courte focale avec une très haute luminosité au design très attrayant et un vidéoprojecteur à courte focale doté d’un support pour la projection d’une très grande image dans presque toutes les situations. De quoi satisfaire toutes les envies et les besoins.

Xgimi Aura 2 : l’ultra courte focale haut de gamme

L’Aura 2 est le nouveau fleuron de la gamme Xgimi pour la projection à ultra courte focale. Ce modèle compact impressionne tout d’abord par son design, totalement différent et bien plus léché que le Xgimi Aura. Il reprend les couleurs et finitions de l’excellent Horizon Ultra. Il propose ainsi un revêtement en tissu.

Xgimi Aura 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’une de ses particularités est le fait qu’il est équipé d’une trappe sur le dessus qui s’ouvre lorsqu’on allume l’appareil. Cela permet de protéger l’objectif et d’empêcher la poussière de s’accumuler. En outre, il se distingue également par ses performances et sa polyvalence. En effet, il est doté d’une définition Ultra HD 4K (simulée) et offre, selon la marque, une luminosité de 2300 lumens ISO. Pour cela, l’Aura 2 utilise la technologie Dual Light 2.0 (Laser) pour offrir des images éclatantes avec une couverture de 99% de l’espace colorimétrique DCI-P3. Le vidéoprojecteur est compatible Dolby Vision, IMAX Enhanced et HDR10 (mais pas HDR10+).

Son rapport de projection ultra-court de 0,177:1 lui permet de projeter une image de 100 pouces à seulement 17,8 cm du mur. L’Aura 2 intègre également la technologie ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation) qui ajuste automatiquement (et très rapidement) l’image en fonction de l’environnement.

Côté audio, l’Aura 2 ne déçoit pas avec ses quatre haut-parleurs Harman/Kardon de 15W chacun, compatibles Dolby Atmos. Le système d’exploitation Android TV 11 donne accès à de nombreuses applications de streaming. Notez toutefois qu’il ne s’agit pas de Google TV qui autorise l’utilisation de l’application de streaming Netflix, donc absente ici.

Le nouveau vidéoprojecteur Xgimi Aura 2 est disponible pour un prix de 2999 euros. Il est aussi proposé en bundle avec un écran technique ALR de 100 pouces à 3999 euros.

Xgimi MoGo 3 Pro : la portabilité réinventée ?

Le MoGo 3 Pro représente la troisième génération de projecteurs portables de Xgimi. Il succède au MoGo 2 Pro dont vous pouvez lire notre test complet. Il est en rupture totale avec son prédécesseur au niveau de son design et propose son format cylindrique innovant lui permet de pivoter à 360° pour une projection dans toutes les directions. Sa base contient le système audio. Son système audio Harman/Kardon de 2x5W assure un son immersif à 360 degrés. L’appareil peut être utilisé comme une enceinte Bluetooth autonome.

Xgimi MoGo 3 Pro // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Il pèse seulement 1,1 kg. Le MoGo 3 Pro offre une définition Full HD 1080p et une luminosité de 450 lumens ISO, selon la marque. Il peut projeter une image ayant une diagonale maximale de 120 pouces.

Ce projecteur portable intègre Google TV, avec un support natif pour Netflix et d’autres applications de streaming populaires. On peut bien entendu compter sur des fonctions de correction automatique de l’image, technologie ISA 2.0 (Intelligent Screen Adaptation), moins rapide que l’ISA 5.0 mais tout de même très efficace.

Xgimi MoGo 3 Pro // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le MoGo 3 Pro se distingue également par sa polyvalence. En effet, il doit être branché à une prise de courant pour fonctionner, mais il peut toutefois être alimenté via une batterie externe (powerbank supérieure à 65W). Notez que Xgimi propose, en accessoire, un pied intégrant une batterie. Il suffit de la recharger pour offrir jusqu’à 2 h 30 d’autonomie.

Xgimi MoGo 3 Pro // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le nouveau vidéoprojecteur Xgimi MoGo 3 Pro est disponible pour un prix de 499 euros. Un bundle est prévu pour le vidéoprojecteur avec le pied batterie qui est proposé à 579 euros. Le pied seul coûte 129 euros.

Xgimi Horizon S Max : la puissance du home cinéma en mode courte focale

Le Horizon S Max est aussi l’un des nouveaux modèles phare de Xgimi pour les amateurs de home cinéma exigeants. Il vient rejoindre le Horizon Ultra avec sa focale courte et reprend le principe de la trappe en façade qui se lève ou se baisse lorsqu’on allume ou éteint l’appareil. En outre, il est installé sur un support qui lui permet de satisfaire toutes les inclinaisons.

Xgimi Horizon S Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Il a pour principale destination la table basse du salon, mais peut aussi être placé à côté ou derrière le canapé, par exemple. Il intègre également la technologie ISA 5.0 pour une configuration automatisée de l’image en fonction de l’environnement.

Xgimi Horizon S Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Ce projecteur offrant une image d’une définition Ultra HD 4K (simulée) propose, selon la marque, une luminosité impressionnante de 3000 lumens ISO grâce à sa technologie Dual Light 2.0 (Laser et LED). Il est compatible avec les formats vidéo Dolby Vision, HDR10 et IMAX Enhanced. Il fonctionne sous Android TV avec les applications de streaming les plus populaires, mais sans Netflix. Il dispose d’une prise HDMI et de deux ports USB-A.

Xgimi Horizon S Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Côté audio, on peut compter sur la présence de deux haut-parleurs de 15W chacun.

Le nouveau vidéoprojecteur Xgimi Horizon S Max sera disponible à partir de la mi-octobre pour un prix de 1999 euros.