Test du Xgimi Aura 2 : le cinéma grand écran sans contrainte

Ce vidéoprojecteur laser UST offre une image 4K HDR d'une précision et d'une luminosité remarquables, sublimée par un son Harman Kardon enveloppant. Son design soigné et ses fonctionnalités intelligentes complètent un ensemble prometteur. Et il ne fait presqu’aucun bruit.

Le Xgimi Aura 2 représente la nouvelle génération de vidéoprojecteur laser à ultra-courte focale (UST) de la marque. Ce type de projecteur, capable de créer une grande image en étant placé très près du mur ou de l’écran, offre une flexibilité d’installation appréciable dans les espaces restreints. Le modèle Aura 2 introduit plusieurs modifications par rapport à son prédécesseur, le Aura, tant sur le plan technique qu’esthétique.

La principale évolution technique concerne la source lumineuse. L’Aura 2 adopte une technologie laser double, combinant un laser à large spectre RVB et un laser à spectre étroit, en remplacement de la source laser simple du Aura, afin d’optimiser la colorimétrie. Avec 2300 Lumens annoncés, ce vidéoprojecteur devrait pouvoir afficher des images convenablement lumineuses jusqu’à 150’’. Nous avons vérifié.

Xgimi Aura 2 Caractéristiques techniques

Ce test a été réalisé avec un vidéoprojecteur prêté par Xgimi.

Xgimi Aura 2 Un look soigné

Le Xgimi Aura 2 ne ressemble pas à un vidéoprojecteur et bien des visiteurs l’apercevant dans un salon le confondront avec une enceinte. Il est vrai que le bloc optique n’apparaît qu’à la mise sous tension, lorsque le volet électrique se déploie au-dessus de l’appareil. Soulignons là la très bonne idée de la marque de proposer un élément qui vient protéger l’objectif et notamment éviter que la poussière vienne s’accumuler.

Éteint, l’Aura 2 n’offre à la vue que sa robe en tissu beige clair et ses flancs perforés en aluminium brossé. Plus petit que le premier Aura, il est donc bien plus élégant.

Robe en tissu pour le Xgimi Aura 2 // Source : Tristan Jacquel

C’est à l’évidence un appareil raffiné et soigné tant dans sa réalisation que le choix des matériaux et des couleurs. L’ensemble de la connectique est logé à l’arrière.

Xgimi Aura 2 Des nombreuses connexions possibles

Xgimi n’a pas lésiné et le Aura 2 est équipé d’une myriade de connecteurs. On trouve trois entrées HDMI dont une compatible avec le retour audio eARC, qui permettent de brancher trois sources ou bien deux et une barre de son ou un amplificateur Home Cinéma. Deux autres sorties audio sont présentes, l’une optique au format Toslink et l’autre ligne analogique mini-jack 3,5 mm.

La connectique du Xgimi Aura 2 est généreuse // Source : Tristan Jacquel

Trois ports USB-A sont présents pour connecter des périphériques de stockage et lire les fichiers vidéo ou des images. Ils peuvent également être utilisés pour alimenter un mini lecteur vidéo HDMI (Chromecast, Fire TV stick…).

Le Aura dispose de contrôleurs Wi-Fi 6, Bluetooth, ainsi que d’un Ethernet Gigabit. Les performances en Wi-Fi sont excellentes et j’ai pu lire des fichiers vidéo de grande taille sans la moindre interruption.

Xgimi Aura 2 Une adaptation automatique à la surface de projection

Le Xgimi Aura 2 est vendu sans écran et le fabricant a intégré à son appareil un système d’adaptation à la surface de projection. Outre la mise au point et la correction de trapèze automatique, le Aura 2 analyse la couleur du mur sur lequel l’image est projetée et peut adapter sa colorimétrie en fonction. Ce choix est, au final, laissé à l’utilisateur. Autre bon point, on peut utiliser son smartphone et une app spécifique pour corriger d’éventuelles irrégularités de surface.

Le Xgimi Aura 2 capot ouvert // Source : Tristan Jacquel

Cette capacité d’adaptation évite d’avoir à recourir à un écran technique optimisé pour les vidéoprojecteurs UST, par nature très coûteux puisque tensionné et composé de milliers de lamelles redirigeant la lumière vers le spectateur. En outre, la puissance du laser du Aura 2 est telle (on y reviendra) qu’un mur blanc permet d’obtenir une image très lumineuse.

Rien n’empêche d’associer l’Aura 2 à un écran ALR (Ambient Light Rejecting) pour pouvoir l’utiliser dans une pièce (faiblement) éclairée et malgré tout bénéficier d’un noir profond.

Xgimi Aura 2 Installation

Comme tous les vidéoprojecteurs UST, le Xgimi Aura 2 doit être positionné très près de la surface de projection. Son ratio de 0,17:1 permet d’obtenir de très grandes images avec très peu de recul.

Diagonale (pouces) Largeur (cm) Hauteur (cm) Distance de projection (cm) Hauteur de la base (cm) 90’’ 199 cm 112 cm 13,6 cm 34 cm 100’’ 221 cm 124 cm 15,1 cm 37,8 cm 110’’ 243 cm 137 cm 16,6 cm 41,6 cm 120’’ 265 cm 149 cm 18,1 cm 45,3 cm 130’’ 287 cm 162 cm 19,6 cm 49,1 cm 150’’ 332 cm 187 cm 22,6 cm 56,7 cm Tailles et hauteurs de base d’image selon la distance pour le Xgimi Aura 2

En revanche, le Aura 2 tire un peu haut et la base de l’image s’élève de 34 à 56 cm au-dessus de l’appareil. Dans ces conditions, il faudra prendre en considération la hauteur du meuble sur lequel il sera installé, ainsi que la hauteur sous plafond. Au-delà de 120’’ de diagonale d’image (2m65 de largeur), il faudra poser l’appareil au sol pour éviter que l’image n’atteigne le plafond.

Le Aura 2 est équipé de pieds à vis, pour ajuster son horizontalité, un point essentiel pour limiter les déformations d’image dues à un meuble mal calé ou un mur non droit.

Xgimi Aura 2 Android TV sans Netflix

C’est Android TV qui anime le Xgimi Aura 2, avec toutes les certifications nécessaires pour regarder les services de streaming en HD ou en 4K HDR. Cependant, l’appareil n’est pas certifié par Netflix et l’application n’est donc pas proposée dans le Play Store. Il faudra donc utiliser un lecteur externe, comme un Google TV avec Chromecast, un Apple TV 4K ou un Fire TV stick 4K Max, par exemple, pour regarder les contenus de la plateforme américaine.

L’interface Android TV 11 du Xgimi Aura 2 // Source : Tristan Jacquel

Le SoC en charge d’animer l’OS n’est pas un foudre de guerre et l’interface subit quelques ralentissements fréquents, mais cela ne pénalise pas le fonctionnement de l’appareil. Si l’on est sensible à cet aspect, on peut utiliser une Apple TV 4K dont l’interface est elle parfaitement fluide.

Bon point, il ne faut que 15 secondes au vidéoprojecteur pour sortir de sa veille et afficher son interface, la majeure partie de ce temps étant consacrée à l’ouverture du volet supérieur de l’appareil.

D’une pression sur la télécommande, on affiche le menu spécifique aux réglages du vidéoprojecteur et à la sélection d’entrée. Les ajustements proposés sont très poussés, mais les réglages par défaut très valables. Tout au plus peut-on désactiver pour chaque mode (film, jeux…) la compensation de mouvements, le contraste dynamique et l’amélioration des couleurs.

Le menu de réglage image du Xgimi Aura 2 // Source : Tristan Jacquel

Le Aura 2 bascule automatiquement en affichage HDR (Dolby Vision, HDR10 mais pas HDR10+) selon le contenu visionné depuis Android TV ou l’une des entrées HDMI. Il existe peu de réglages pour l’affichage HDR10 et davantage pour les contenus en Dolby Vision, pour lesquels un profil clair et un profil sombre sont disponibles, aux côtés d’un mode personnalisé où l’on peut paramétrer l’image aux petits oignons. Là aussi, les réglages par défaut sont très bons.

L’affichage en HDR Dolby Vision peut être personnalisé // Source : Tristan Jacquel

Le menu image offre une latitude de réglages poussés, avec un vrai CMS (Color Management System) qui permet éventuellement de le calibrer pour une colorimétrie encore plus précise.

Xgimi Aura 2 Une image 4K séduisante

Le Xgimi Aura 2 affiche une image 4K grâce à la technologie XPR (eXtended Pixel Resolution). La puce utilisée est un modèle Texas Instruments DMD HD 1080p de 0,47’’, combinée à une pièce de verre oscillante pour afficher quatre fois plus de pixels par micro-décalages. La technologie est bien rodée et l’image perçue très détaillée, même aux plus grandes diagonales (120’’ et plus).

La source lumineuse combine deux lasers, l’un à large spectre RVB et l’autre à spectre étroit (rouge et bleu), pour élargir l’espace colorimétrique et augmenter la luminosité globale. Ainsi, Xgimi annonce pour le Aura 2 une couverture quasi parfaite de l’espace colorimétrique P3 — nous aborderons sa fidélité plus loin — et une luminosité de 2300 Lumens.

Le Xgimi Aura 2 // Source : Tristan Jacquel

Est-ce suffisant pour utiliser l’Aura 2 dans une pièce éclairée ? Oui si l’éclairage est artificiel et non si la pièce est baignée d’une lumière naturelle estivale. Dans tous les cas, il faudra faire l’impasse sur la profondeur du noir, sauf à utiliser un écran ALR (Ambiant Light Rejecting), qui coûtera au minimum la moitié du prix de ce vidéoprojecteur.

Ce test s’est étalé sur plusieurs semaines et à chaque visionnage, j’ai été impressionné par la capacité du Aura 2 à afficher des images naturelles, crédibles. En désactivant la réduction du bruit vidéo et tout autre traitement d’amélioration, l’image est de toute beauté. C’est avec ce type d’appareil que l’on prend plaisir à revoir des films noir, à en apprécier le grain et la variété des contrastes. Aux antipodes, Furiosa en 4K Dolby Vision est une expérience saisissante, avec des images d’une netteté surprenante. John Wick 3 est une orgie de couleurs et de contrastes tonitruants qui flattent la rétine. À tous les coups, on est absorbé par ce que l’on regarde.

Le capot du Xgimi Aura 2 en cours de déploiement // Source : Tristan Jacquel

Le Aura 2 intègre une bonne gestion dynamique des métadonnées HDR. Les contenus HDR10 ou Dolby Vision en streaming sont parfaitement gérés et aucun n’apparaît trop sombre ou délavé (je n’ai pas pu vérifier avec un Blu-ray masterisé à 1000 cd/m²). Attention tout de même à l’option contraste dynamique, activée par défaut et qui provoque parfois quelques effets de pompage. Elle n’apporte d’ailleurs pas grand chose.

Le Xgimi Aura 2 est en outre compatible IMAX Enhanced. Cette certification garantit que l’appareil répond à certaines normes de qualité d’image et de son définies par IMAX et DTS. Elle vise à offrir une expérience de visionnage à domicile qui se rapproche le plus possible de celle d’une salle IMAX. Lorsqu’un contenu IMAX Enhanced est détecté, le vidéo projecteur bascule automatiquement dans un mode d’image optimisé, avec des contrastes renforcés. Top Gun Maverick filmé en IMAX est une expérience vertigineuse avec l’Aura 2.

Enfin, l’affichage s’effectue à 60 Hz systématiquement, avec modification de la cadence des contenus. Les films et séries (24/25 Hz) sont convertis à 60 Hz, sans que cela ne provoque toutefois de saccade, ni ne semble artificiel. Le Aura 2 intègre un système d’amélioration de la fluidité, qui peut être utile pour certains programmes (sport notamment), mais nuit lorsqu’il est actif au naturel des films.

Xgimi Aura 2 Une belle justesse des couleurs

À l’épreuve de la sonde, le Xgimi Aura 2 s’en sort particulièrement bien. Ce n’est pas tout de couvrir à plus de 100 % l’espace colorimétrique SDR ou à 99 % le HDR, encore faut-il le faire avec justesse. Bonne nouvelle, le mode Film est très bien réglé et le mode Précision des couleurs professionnelle encore mieux, avec une dérive colorimétrique moyenne de 1,7, soit bien en dessous de ce que l’œil peut déceler d’anomalies (dérive >3). C’est parfait et suffisamment rare pour être souligné.

La très bonne colorimétrie de l’Aura 2 se retrouve en HDR // Source : Tristan Jacquel

La température du blanc en mode Film s’établit à 6602 Kelvins, proche de la valeur de référence pour le cinéma (6500 K). La courbe gamma est bien respectée, avec un éclairement homogène des scènes les plus sombres aux plus claires.

Une image très lumineuse

Xgimi annonce une luminosité de 2300 Lumens, théoriquement archi-suffisante pour afficher une image de 150 pouces de diagonale (3m32) en HDR. Comme souvent, la luminosité annoncée n’est obtenue qu’avec une teinte verdâtre et, en conservant une colorimétrie valable, j’ai mesuré jusqu’à 2005 Lumens — dans le mode haute puissance qui affole les ventilateurs. Ce mode est vraiment inconfortable pour les oreilles et doit donc être délaissé à moins de ne vouloir profiter que de l’image et d’avoir un bruit de fond particulièrement fort pour couvrir celui du système de refroidissement.

Le mode de fonctionnement normal permet d’obtenir plus de 1600 Lumens, soit une luminosité amplement suffisante pour de belles images jusqu’à 150’’ de diagonale. De plus, l’utilisateur peut ajuster finement la puissance des lasers grâce aux 11 modes disponibles. Quel que soit votre écran ou la taille de votre mur, il existe un mode adapté pour que l’image soit idéalement lumineuse.

Modes Lumens cd/m² ou nits pour diagonale de 100’’ 10 plus 1654 192 10 1548 180 9 1421 165 8 1341 156 7 1250 145 6 1164 135 5 1066 124 4 980 114 3 881 102 2 810 94 1 711 83 Lumens mesurés en fonction du mode de puissance laser du Xgimi Aura 2.

Dans mon salon où le mur permet d’afficher une image de 120 pouces, le mode de puissance 7 était adapté pour les films et séries en Dolby Vision ou HDR10, avec un noir profond et des pics lumineux convaincants, sans être éblouissants. Pour obtenir la même impression avec une image de 150 pouces, il suffit d’enclencher le mode de puissance 10 ou le 10+.

En somme, les promesses du fabricant d’une image de 150 pouces de diagonale sont tenues, même si l’expérience HDR n’est pas comparable à celle offerte par un téléviseur qui peut délivrer (bien) plus que 1000 cd/m².

Le bouton de mise sous tension du Xgimi Aura 2 // Source : Tristan Jacquel

Le contraste mesuré est de 1760:1 à pleine puissance laser (puissance 10+) dans une pièce plongée dans l’obscurité avec pour seul mur blanc celui de projection. Pour donner du contexte à ce chiffre, on obtient des noirs gris foncés avec des contrastes inférieurs à 500:1, des noirs décemment sombres dès 1000:1 et profonds dès 1500:1. Le Xgimi Aura 2 est donc très performant de ce point de vue.

Xgimi Aura 2 60 Hz maximum pour les jeux

Traitement XPR oblige, les signaux vidéo entrant sont limités à 60 Hz et il faut donc se « contenter » de 60 images/sec. Le vidéoprojecteur n’est pas compatible avec la technologie VRR des consoles les plus récentes. Bon point, le temps de retard à l’affichage est seulement de 20 ms (60 Hz). On peut donc dire que le vidéoprojecteur offre une bonne expérience pour le jeu. On profitera d’une image immense, ultra définie et aux couleurs explosives (et justes).

Xgimi Aura 2 Un son exceptionnel pour un vidéoprojecteur

Le Xgimi Aura 2 arbore le logo « Sound by Harman Kardon », qui laisse à penser que la marque américaine a supervisé le développement de la partie acoustique du vidéoprojecteur. Très clairement, Harman n’a pas vendu son logo et le son produit par le Aura 2 est excellent — pour un vidéoprojecteur — et bien des barres de son devraient s’en inspirer.

Première qualité, la signature sonore est douce et équilibrée, avec un grave certes pas étourdissant, mais homogène et suffisamment profond pour convaincre. Le médium est précis et les voix sont particulièrement intelligibles, même en visionnant des vieux films. Mélodie en sous-sol, les Vieux de la vieille, Boudu sauvé des eaux par exemple, peuvent être écoutés dans de bonnes conditions. L’aigu est également doux et précis.

Seconde qualité, la compression dynamique est efficace et permet de regarder des films ou série d’action sans devoir se jeter sans cesse sur la télécommande pour baisser le volume. Saving Private Ryan, par exemple, souvent assourdissant lors de la scène d’ouverture, est restitué de façon crédible, sans agresser les tympans.

La spatialisation du son est également convaincante, bien que la largeur de l’appareil et l’écartement des transducteurs ne permette pas d’établir une scène très large, tout du moins à partir de pistes en Dolby Digital ou DTS classique. Avec des contenus dotés de pistes en Dolby Atmos ou DTS:X, la scène s’élargit nettement et gagne en verticalité, avec mêmes certains sons placés de part et d’autre de l’auditeur.

Ce système Harman Kardon peut-il remplacer une barre de son ? Oh que oui, en terme de résolution, d’équilibre et de volume. Moins si l’on cherche un grave physique, qui reste l’apanage des grandes barres avec caisson de basses, par ailleurs plus immersives pour les modèles haut de gamme.

La télécommande

La télécommande est un modèle Bluetooth, déjà proposée avec d’autres vidéoprojecteurs du fabricant. Son ergonomie est bonne mais à l’usage, on peut regretter qu’elle ne soit pas rétroéclairée. Il est tout de même bien plus pratique de voir sur quel bouton on appuie dans l’obscurité, plutôt que de le deviner.

La télécommande du Test Xgimi Aura 2 // Source : Tristan Jacquel

Xgimi Aura 2 Consommation et bruit de fonctionnement

Le bruit de fonctionnement des vidéoprojecteurs est un point sensible et un appareil bruyant peut gêner sinon ruiner une séance ciné ou série. Entre le refroidissement de la source lumineuse et les dispositifs optiques vibrant pour afficher une image 4K, de nombreux vidéoprojecteurs génèrent un bruit pénible.

Excellente nouvelle, le Xgimi Aura 2 est très discret. Certes, il est équipé de ventilateurs, mais ceux-ci tournent paisiblement et ne s’affolent pas. Autre aspect, l’actuateur optique de la puce DMD est inaudible. C’est d’autant plus admirable que la luminosité produite atteint des sommets. Bref, cet Aura 2 offre un confort acoustique de premier plan. On peut ainsi plonger dans son film ou sa série sans jamais n’être distrait.

Passé à la sonde, il ne produit que 30 dB à 50 cm. C’est l’un des modèles UST les plus discrets du marché.

La consommation maximum du Xgimi Aura 2 est de 180 W et en mode Film comprise entre 100 et 130 W selon la puissance lumineuse choisie. Au regard de la luminosité des images, cette consommation est très raisonnable. En regardant un film de 2 h chaque jour toute l’année, on parvient à un coût de fonctionnement annuel de 20 € environ.

Le Xgimi Aura 2 est disponible au prix de 1899 euros. Il est ainsi moins onéreux que le premier Aura, proposé fréquemment à 2000 euros et s’avère un bien meilleur produit.