Les meilleurs vidéoprojecteurs à courte focale

Si les projecteurs sont loin d’être nouveaux, ils sont longtemps restés un domaine de niche, réservé aux fanas de home cinéma. On doit en effet bien avouer que les modèles classiques ont des défauts ennuyeux, ils sont encombrants, compliqués à installer et pas idéaux pour une utilisation au quotidien.

Ces dernières années, une véritable révolution a eu lieu avec la démocratisation des projecteurs à (ultra) courte focale. Ces derniers ne nécessitent en effet que quelques centimètres de recul pour afficher une grande image au mur. Ils intègrent aussi pour la plupart une partie smart TV et des haut-parleurs, ce qui permet de les utiliser de manière autonome, sans devoir investir dans un ampli et un kit 5.1.

La majorité de ces progrès ont été portés par des marques chinoises qui innovent le plus, avec des produits au rapport qualité/prix bluffant. Seul souci : une bonne partie des produits les plus intéressants ne sont pas officiellement commercialisés en Europe. Et s’il est toujours possible de passer par le marché gris et des revendeurs AliExpress, c’est globalement un assez mauvais pari.

Outre le fait que l’on doive faire une croix sur le support technique et que, très souvent, le système d’exploitation n’est pas traduit en français (ni même en Anglais…). Les choses semblent toutefois en voie de s’améliorer puisque Xiaomi commercialise désormais officiellement une partie de sa gamme dans nos contrées.

Samsung The Premiere LSP7 Notre recommandation

S’il est leader sur la TV ou les smartphones, Samsung n’est pas exactement connu pour ses vidéoprojecteurs. Avec son éclairage laser, ce modèle à focale ultra-courte mériterait cependant d’être plus connu. Si son design est relativement classique, il a le mérite d’être passe-partout et se laissera oublier dans un salon.

Côté image, on aura donc 120 pouces de diagonale à 60 cm du mur. Le résultat est plus que convaincant, avec une forte luminosité qui n’oblige pas à être dans le noir complet pour vraiment en profiter. En revanche, la colorimétrie déçoit par son manque de justesse. L’image est loin d’être désagréable à l’œil, mais à ce prix on attendait a minima un mode cinéma bien calibré.

Côté sources, outre l’HDMI et une prise antenne, on retrouve Tizen, le système d’exploitation utilisé sur les TV du constructeur. Ce dernier est toujours aussi riche en applications, mais on regrette toutefois un petit manque de fluidité général. Ceci dit, on tient ici un appareil totalement autonome, en particulier grâce à un système sonore de 30W tout à fait correct. Le vidéoprojecteur peut être associé à un écran de projection, mais aussi être utilisé seul.

Malgré quelques imperfections et un tarif élevé, ce vidéoprojecteur ravira ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Pour rentrer plus dans les détails, vous pouvez lire notre test complet.

Samsung The Premiere LSP9T : le meilleur vidéoprojecteur à courte focale

Votre budget est peu ou prou illimité ? Craquez donc pour le LSP9T, toujours chez Samsung. S’il ressemble beaucoup à son petit frère d’un point de vue esthétique, à l’intérieur les choses sont bien différentes, à commencer par l’adoption d’une matrice mono-DLP laser.

Une nouvelle fois, on obtient une grande image, avec environ 60 cm de recul pour du 120 pouces. Il est loin d’être ridicule lorsque placé plus près de l’écran puisque l’on obtient 100 pouces à 15 cm de distance ! Le passage au laser apporte une bien meilleure luminosité, qui atteint les 2800 lumens. Une utilisation en plein jour est donc parfaitement envisageable.

Autre progrès par rapport au LSP7 : une netteté tout bonnement impressionnante. C’est de loin le meilleur appareil du marché sur ce point. Et si l’on devait chipoter un peu, on notera une colorimétrie par défaut qui aurait mérité un peu plus de soin et un contraste un peu moyen.

Pour la partie logicielle, on retrouve un Tizen très complet, qui offre toutes les apps de streaming majeures. Une prise antenne complète le tout côté contenus. Si le Samsung LSP9T est le meilleur projecteur courte focale du marché son prix reflète toutefois cette excellence : il est généralement disponible autour des 5500 €

Le Samsung LSP9T en bref

Le meilleur projecteur courte focale du marché

Une incroyable netteté

Tizen très complet

Xiaomi Mi 4K Laser Xiaomi un peu court sur pattes

Xiaomi est pour le moment le seul constructeur chinois majeur à proposer ses projecteurs en France. Malheureusement, les derniers modèles comme le Laser Cinema 2 4K ne sont pas encore disponibles chez nous et l’on doit donc se contenter de ce Mi 4K Laser Projector datant de 2019.

Malgré son âge, ce modèle n’est pas sans points forts : on apprécie beaucoup sa petite taille ainsi que le peu de recul qu’il nécessite. Vous obtiendrez une image de 90 pouces avec 20 cm de recul. L’appareil est aussi relativement silencieux malgré une bonne luminosité (1600 lumens). Bon point aussi pour le contraste très solide.

Dommage cependant que la colorimétrie n’ait pas fait l’objet de plus d’attentions, par défaut l’image est trop froide et on aurait aimé plus de possibilités de réglages. L’image manque aussi un peu de piqué.

Pour la partie logicielle, Xiaomi à choisi ici Android TV en version 9, on retrouvera donc toutes nos apps favorites. À noter qu’en l’absence de prise antenne il faudra passer par des apps pour regarder la TV.

Malgré des qualités certaines, ce Xiaomi Mi 4K Laser Projector commence à accuser son âge. Il pourra cependant être intéressant si vous le trouvez en promo.

Epson EH-LS300 : le Full HD a encore de beaux restes

Connu pour ses projecteurs classiques, Epson dispose également d’une gamme grandissante de projecteurs à courte focale. La marque est aussi l’une des rares à concevoir elle-même ses appareils et à produire elle-même ses lampes.

L’EH-LS3000 est un des modèles milieu de gamme de la marque, promettant de bonnes performances, mais se contenant du Full HD pour maitriser les prix. Maitrise cependant toute relative vu que l’appareil est proposé à un tarif catalogue de 2900 €.

À ce prix, il offre cependant des prestations de premier ordre, à commencer par une luminosité de 3600 lumens. On vous conseille toutefois de baisser un peu la luminosité. Poussée au max elle fait en effet chauffer le projecteur et le rend bruyant, forçant le ventilateur à tourner à plein régime. On vous conseille d’activer le contraste dynamique pour compenser un contraste natif un peu léger.

Si l’affichage est limité au Full HD le rendu est particulièrement propre, avec une image très agréable en mode cinéma. La partie sonore intégrée surprend également par sa qualité. Parmi les faiblesses de l’appareil, on notera un recul nécessaire relativement important, de l’ordre d’une trentaine de cm pour une diagonale de 110 pouces.

Si vous êtes prêt à faire l’impasse sur la 4K, cet EG-LS300W est sans nul doute l’un des meilleurs choix du moment.

L’Epson EH-LS300 en bref

Très bonne image malgré le Full HD

Incroyablement lumineux

Qualité du son

Bien choisir son vidéoprojecteur à courte focale

Quelles sources pour mes contenus ?

La plupart des projecteurs disposent au moins d’un lecteur multimédia basique et un nombre croissant embarquent des fonctions connectées similaires à celles d’une TV. Si vous voulez quelque chose de plus avancé il faudra passer par un lecteur multimédia haut de gamme comme la Nvidia Shield TV ou l’Apple TV 4 K. Une console de dernière génération sera aussi une bonne option. Pour la TV, tout dépendra de votre projecteur, certains étant dotés d’une prise antenne.

Comment profiter d’un bon son ?

La grande majorité des modèles à courte focale disposent d’une partie son intégrée. Si elles suffisent généralement pour une émission de TV on vous conseille cependant de passer par des enceintes dédiées pour vraiment profiter de vos films. Deux solutions s’offrent donc à vous. Le plus simple est de passer par une barre de son qui sera branchée en HDMI au projecteur. Pour un maximum de qualité, on ne fera toutefois pas mieux qu’un kit ampli et home cinéma complet.

Un mur suffit-il pour projeter son image ?

La qualité de l’image dépendra bien évidemment du support sur lequel vous projetterez l’image. Pour beaucoup d’entre vous, cela sera un mur. Si cela peut faire l’affaire, il est préférable que ce dernier soit bien lisse et bien blanc, les irrégularités étant particulièrement visibles. A minima, lessivez donc votre mur, mais on recommande de passer une couche de peinture blanche mate spécial projecteur. Cela ne vous coutera qu’une trentaine d’euros. L’idéal étant évidemment un écran de projection. Fixe ou déroulable, motorisé ou non, il y en a pour tous les gouts et pour tous les budgets. C’est avec eux que vous obtiendrez la meilleure qualité d’image.

Quelle distance entre le mur et le projecteur ?

Pour les projecteurs à courte focale, la question est vite répondue : au pied du mur. Selon les modèles, il faudra compter entre 15 et 50 cm pour avoir une grande image.

Quelle est la durée de vie d’une lampe de projecteur à courte focale ?

Historiquement, les projecteurs utilisaient des lampes très puissantes qu’il fallait remplacer relativement régulièrement. Si leur durée de vie se comptait en centaines d’heures il y a une dizaine d’années, cette dernière se situe généralement autour des 3000 heures. Il vous en coutera quelques centaines d’euros pour la remplacer. Pour les projecteurs LED ou laser, la lampe n’est pas remplaçable, mais la durée de vie est bien plus longue, autour de 20 000 heures.

