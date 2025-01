Deux nouveaux vidéoprojecteurs compacts lancés par Yaber au CES 2025, dont un ultra courte focale

Le fabricant de projecteurs Yaber présente deux nouveaux modèles lors du Consumer Electronics Show 2025 à Las Vegas, élargissant son catalogue pour différents usages. Le K300s et le L2 Plus visent à répondre aux besoins variés des utilisateurs, du home cinéma à la projection nomade.

Yaber K300s // Source : Yaber

Lors du CES 2025, Yaber a annoncé la commercialisation de deux vidéoprojecteurs dans les prochains mois. Le premier est un modèle ultra courte focale et qui est extrêmement compact. Ses dimensions sont de 29 x 22 x 8,3 cm seulement. Baptisé K300s, il propose une image Full HD de 100 pouces en diagonale à seulement 24,8 centimètres du mur, grâce à un ratio de projection ultra-courte de 0,18:1. Yaber annonce une luminosité de 1000 lumens ANSI et d’une technologie triple laser RGB permettant une couverture colorimétrique supérieure.

Yaber K300s // Source : Yaber

Cela permettrait d’en profiter dans une pièce légèrement éclairée, même si l’obscurité est toujours conseillée pour ce type d’appareil.

En outre, on peut compter sur l’intégration de la technologie MEMC assurant une fluidité d’image à 60 Hz, particulièrement appréciable pour le sport et le gaming.

Correction automatique de l’image et Google TV aux commandes

L’appareil intègre deux haut-parleurs JBL de 15W avec support Dolby, orientés à 16 degrés vers le haut pour une diffusion sonore optimale.

Yaber K300s // Source : Yaber

Le K300s dispose également d’une mise au point automatique en trois secondes et d’une correction automatique du trapèze.

Ce modèle est doté d’un système de protection oculaire intelligent comprenant un capteur infrarouge qui réduit automatiquement la luminosité en présence de personnes ou d’animaux à proximité.

Yaber K300s // Source : Yaber

Le projecteur Yaber K300s est animé par Google TV avec plus de 7000 applications natives, dont YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ et bien d’autres. Selon Yaber, il profite d’une efficacité énergétique spécifique avec une consommation réduite de 50% par rapport aux projecteurs LED classiques, tout en maintenant un niveau sonore de seulement 27 dB. Sa durée de vie estimée atteint 20 000 heures d’utilisation, toujours d’après la marque.

Yaber K300s // Source : Yaber

Commercialisé à 999,99 dollars, il sera disponible dès le 15 janvier sur le site officiel de Yaber.

L2 Plus : l’équilibre entre performance et accessibilité

Le L2 Plus se veut être une solution polyvalente avec un ratio de projection de 1,35:1. Ce modèle Full HD offre une luminosité de 700 lumens ANSI et embarque deux haut-parleurs JBL de 8W. Son niveau sonore attendu sous les 35 dB veut assurer une expérience de visionnage paisible. Pratique, il est monté sur un support qui permet de l’incliner vers le haut ou vers le bas. Il est doté d’un système de correction automatique de l’image pour une installation des plus flexibles.

Source : Yaber

Comme le Yaber T2, il aura droit à une édition spéciale Keith Haring apportant une touche artistique à l’appareil. Le L2 Plus sera commercialisé au prix de 199 dollars à partir du deuxième trimestre 2025.