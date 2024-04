Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs pas chers en 2024 ?

Les vidéoprojecteurs vous font de l'œil, mais vous constatez que les prix s'envolent vite ? Frandroid est là pour vous aider : voici 5 modèles de vidéoprojecteurs à moins de 600 euros et avec un bon rapport qualité/prix.

Le top 3 des meilleurs vidéoprojecteurs pas chers en 2024

Posséder un vidéoprojecteur est un vrai confort. Ces derniers ont bien des avantages : en plus d’éviter la présence disgracieuse d’un téléviseur dans le salon, ils offrent une très grande diagonale. Vous pouvez également les déplacer plus simplement. Sauf que les vidéoprojecteurs ont un gros défaut : ils sont chers.

C’est pourquoi nous avons pensé à vous, en vous proposant une sélection de cinq vidéoprojecteurs pas chers, autour de 500-600 euros, maximum, le tout sans faire une croix sur la qualité d’image. Vous ne trouverez donc ici que des appareils supportant le Full HD. Vous constaterez assez rapidement, au fil de ce guide, que la plupart des vidéoprojecteurs à ce tarif ont la même fiche technique à quelques détails près. Nous tenterons donc de mettre en avant les points forts et faibles de chaque modèle pour vous accompagner dans votre choix.

Pour voir les meilleurs modèles de vidéoprojecteurs, sans limite de prix, rendez-vous sur notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs. Pour les projecteurs nomades, c’est par ici. Si vous cherchez spécifiquement un projecteur à ultra courte focale, nous avons aussi un guide dédié.

Formovie Xming Page One Notre recommandation

8 /10 Fiche produit Voir le test Google TV

Google TV LCD : pas d'effet arc-en-ciel

LCD : pas d'effet arc-en-ciel Un bon contraste La fidélité des couleurs

Un projecteur qui a de beaux atours. De prime abord, avec ses 20,7 cm de haut pour 19 cm de profondeur et 12,7 cm de largeur, et ses 2 kg, ce n’est certes pas le vidéoprojecteur le plus compact de cette sélection. Il est cependant livré avec une sacoche de transport bien solide. Attention, il devra fonctionner uniquement sur secteur.

Le vidéoprojecteur Xming Page One est doté de la technologie LCD et d’une résolution Full HD. L’image projetée est bien naturelle et dépourvue du fameux effet arc-en-ciel, une caractéristique courante des modèles utilisant la technologie DLP. Ainsi, si vous êtes particulièrement sujet à l’effet arc-en-ciel et que cela gâche vos visionnages, optez pour un vidéoprojecteur LCD tel que ce modèle est le bon choix.

Comme ses compères, il offre une fonctionnalité de correction automatique du trapèze et de la netteté. Petit plus : la présence d’un capteur ToF 3D qui ajuste l’image en temps réel. Il hérite en outre d’une fonction d’évitement d’obstacles, c’est-à-dire que l’image se recadre automatiquement si un objet se trouve dans le champ de projection (un tableau, une plante…). Le Page One offre tout un tas de réglages bienvenus sur la colorimétrie, mais aussi le gamma, les contrastes et la luminosité. Pour notre part, on conseillera de choisir le mode d’image « Film ».

Le Xming Page One dispose d’un port HDMI 2.1, d’un port USB-A, d’une sortie casque, et est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Il prend en charge la fonction Chromecast et intègre Google Assistant. Grâce à son intégration native de Google TV avec Netflix, il offre un accès pratique à une variété de contenus de streaming.

Mentionnons enfin que nous avons mesuré un input lag de 61,9 ms, ce qui est énorme, d’autres vidéoprojecteurs pouvant descende à 30 ms. On ne conseillera donc pas de projecteur aux gamers. Un dernier mot sur le volet audio (2×5 watts) qui sera suffisant pour une petite chambre.

Pour retrouver toutes les mesures et les détails, direction le test du Xming Page One sur Frandroid.



au meilleur prix ? Où acheter La Formovie Xming Page One au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Xgimi Mogo 2 Pro La référence

Xgimi est une marque chinoise bien connue pour ses vidéoprojecteurs. Le Mogo 2 Pro se distingue par des dimensions particulièrement compactes et un poids plume de seulement 1,1 kg, ce qui le rend parfaitement nomade — et oui, il possède une batterie, mais peut aussi être branché sur secteur. Il est souvent cité comme étant la référence des picoprojecteurs.

Grâce à la technologie Intelligent Screen Adaptation 2.0, ce vidéoprojecteur ajuste automatiquement la mise au point de l’image à l’aide d’un capteur TOF 3D. À une distance de 1 mètre de l’écran, vous pouvez obtenir une image de 85 centimètres en Full HD, avec une prise en charge des signaux Ultra HD jusqu’à 60 images par seconde.

On salue une belle netteté, pour autant, tout n’est pas parfait : les contrastes ne sont pas exceptionnels et la luminosité maximale n’est clairement pas la meilleure dans sa catégorie. Plusieurs modes de luminosité sont conseillés : choisissez le mode Cinéma, le seul vraiment pertinent. Au maximum, nous avons relevé 207 cd/m² : vous ne pourrez utiliser ce vidéoprojecteur que dans une pièce très sombre.

Les deux haut-parleurs délivrant 2×8 watts sont étonnamment bons et suffiront pour des contenus classiques (pour regarder Interstellar, optez pour une barre de son ou une enceinte). Il est de plus très discret (30 dB collé à l’appareil) : à deux mètres de distance, vous ne l’entendrez plus. Un très bon point. Sur l’interface, on tombe sur le classique Android TV, vous aurez donc accès à une variété d’applications via le Play Store, y compris Netflix.

Enfin, pour les gamers, sachez que son input lag est de 38,5 ms, un score honnête.

Vous pouvez lire le test complet du Xgimi Mogo 2 Pro sur Frandroid, pour plus de détails.



au meilleur prix ? Où acheter La Xgimi Mogo 2 Pro au meilleur prix ?

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Un bon challenger

On reste ici encore sur un format brique compact, l’appareil faisant seulement 15 cm de côté et 1,3 kg — un peu plus que le Mogo, qui est vraiment le plus compact de la sélection. Le design avec la face avant en tissu est très sympa. Il dispose d’un pied de vis pour pouvoir le placer sur un trépied.

Comme nombre de ses compères à ce tarif, il dispose d’une ampoule de projection à la luminosité limitée, ici 500 lumens ANSI, un grand classique. Cela veut dire qu’il faudra totalement faire une croix sur l’idée de l’utiliser la journée, à moins que vous ayez un système de volet et rideaux très efficace.

Comme le Mogo 2 Pro, le petit projecteur de Xiaomi est capable de projeter sur une surface maximale de 120 pouces, s’il est placé à une distance de trois mètres. Ses deux haut-parleurs de 5W chacun sont très classiques. En revanche, il ne s’agit pas du projecteur le plus discret de cette sélection, avec 28 dB annoncés par le constructeur. On conseillera logiquement de connecter une enceinte en Bluetooth ou via la sortie Jack pour pouvoir pousser le son et faire abstraction du bruit de soufflerie.

En dehors de ça, vous profiterez de la mise au point automatique ainsi que de la correction du trapèze. Le Mi Smart Projector prend en charge le HDR10, possède une connexion WiFi et Bluetooth. Android TV avec Netflix est installé, le tout se pilote avec la petite télécommande (malheureusement non rétroéclairée). Côté qualité d’image, le Xiaomi n’affiche pas une colorimétrie parfaite, comme les autres, mais peut se targuer de proposer une image plutôt nette, pleine de détails.

Attention : contrairement à d’autres vidéoprojecteurs de cette sélection, il n’intègre pas de batterie. Il ne s’agit donc pas d’un projecteur nomade, celui-ci devra être branché sur le secteur en permanence.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Mi Smart Projector 2 au meilleur prix ?

Dangbei Neo Le vidéoprojecteur pour les gamers

Dangbei prend petit à petit sa place sur le marché des vidéoprojecteurs, et pas seulement sur l’entrée de gamme. Technologie DLP, résolution Full HD, HDR 10, grande projection jusqu’à 120 pouces, Bluetooth 5, un format compact et moins de 2 kg sur la balance… vous commencez à saisir le refrain. L’autofocus et la correction automatique du trapèze sont aussi là.

Le Dangbei Neo se distingue cependant sur quelques points : d’abord un input lag annoncé à 30 ms, ce qui en fait le meilleur choix de cette sélection si vous comptez jouer aux jeux vidéo. Ensuite, une soufflerie à 24 dB maximum : il s’annonce donc très silencieux. Les deux haut-parleurs de 2×6 W sont d’ailleurs capables de projeter à 360°, un bon point pour l’immersion.

Sur le volet logiciel, il ne dispose pas directement d’Android TV mais d’un OS basé sur Linux qui possède toutes les licences officielles nécessaires pour le streaming : Netflix, YouTube, Prime Video, etc. Pas d’inquiétude donc pour la consommation de films et séries !

Le Neo a, enfin, un autre avantage : son prix. Vendu à seulement 400 euros, il devient ainsi le vidéoprojecteur le moins cher de ce comparatif. Pour une projection en Full HD, vous aurez du mal à trouver moins cher.



au meilleur prix ? Où acheter La Dangbei Neo au meilleur prix ?

BenQ GV31 : le projecteur nomade qui envoie du son

Last but not least, le BenQ GV31, qui a un design somme toute original : il ne passera pas inaperçu dans votre salon. Il s’agit du modèle plus cher de cette sélection, produit par une marque qui peut se targuer d’avoir une belle réputation sur le marché des vidéoprojecteurs depuis de nombreuses années.

Contrairement à d’autres modèles, celui-ci n’intègre pas directement Android ou Google TV mais est livré avec un dongle — c’est donc tout comme. Il possède un avantage que les autres n’ont pas : il peut pivoter et projeter au choix sur le mur ou le plafond. Il est donc le compagnon idéal d’une chambre à coucher.

Comme le Mogo, il intègre une batterie, qui lui permet de tenir environ 3 heures en lecture vidéo. Il dispose aussi d’un mode « Enceinte Bluetooth » et il pourra alors tenir plus longtemps. La partie son a d’ailleurs bien été travaillé puisqu’il dispose de deux tweeters de 4 W et un woofer de 8 W.

Léger (1,7 kg), il reste plutôt compact puisqu’il s’agit d’un cercle de 20 cm de diamètre. Il est livré avec une sacoche de transport et pourra être emmené facilement en vacances. Comme toujours, la mise au point automatique et la correction automatique du trapèze sont au menu. Il annonce une luminosité à 300 lumens, rien d’exceptionnel en somme mais cela reste utilisable.

Un bon choix pour ceux qui veulent l’utiliser de façon nomade, en vacances, pour des soirées films ou pour sonoriser l’apéritif.

Comment choisir son vidéoprojecteur pas cher ?

Quel est le meilleur vidéoprojecteur sur le rapport qualité-prix ?

Il est difficile de répondre à cette question tant les modèles ont des caractéristiques et des prix de vente proches. Selon nous, le Formovie Xming Page One et le Mogo 2 Pro sont deux références intéressantes. Il faudra cependant voir quelles sont vos priorités (un très faible encombrement, de bons hauts parleurs…) pour pouvoir choisir le modèle qui vous convient à vous.

Quel budget pour un vidéoprojecteur ?

Un bon vidéoprojecteur sera cher : comptez au moins 1000 euros. Mais tout le monde n’a pas envie de dilapider autant, surtout si votre utilisation est très ponctuelle. Vous trouverez de très nombreux modèles de picoprojecteur à 100 ou 200 euros sur des sites tels qu’Amazon. Pour notre part, nous vous conseillons de gonfler un peu le budget et de monter jusqu’à 400-500 euros : cela vous permettra de profiter d’atouts importants, tels qu’une projection en Full HD, l’intégration d’Android TV, une luminosité plus élevée, ou encore des haut-parleurs moins mauvais.

Luminosité : c’est quoi cette histoire de lumens ?

Vous l’aurez sans doute remarqué, tous les fabricants avancent des mesures de la luminosité en lumen. Ce dernier est l’unité de mesure de l’intensité lumineuse d’une ampoule. Plus la valeur est elevée, plus l’ampoule est lumineuse, et donc l’image aussi.

Malheureusement, chaque marque a sa façon (obscure) de les mesurer, vous trouverez donc tantôt des mesures en « Lumen ANSI », ou bien en « Lumen ISO » ou juste « Lumen ». Il est donc un peu difficile de prendre au sérieux et comparer les chiffres avancés par les constructeurs.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.