Le projet de voiture électrique à 25 000 dollars de Tesla n’aura jamais vu le jour, et ça ne passe pas chez tout le monde. Y compris chez l’un des fondateurs historiques de la marque.

Martin Eberhard, cofondateur de Tesla // Source : YouTube

Dans une interview accordée à la Youtubeuse américaine Kim Java sur YouTube, Martin Eberhard, cofondateur de Tesla et tout premier PDG de la firme, ne cache pas sa frustration.

L’homme, écarté du projet dès 2007, se dit « profondément déçu » par l’abandon du fameux projet « Model 2 », cette compacte électrique à bas coût qui aurait pu rendre Tesla (enfin) accessible à un public plus large.

Et il ne mâche pas ses mots : « Je suis vraiment déçu que Tesla ait annulé son programme de voitures abordables, car c’est ce dont le monde a besoin, et non un pick-up qui ressemble à une benne à ordures. », lâche-t-il au sujet du Cybertruck, qu’il juge à mille lieues de la mission initiale de Tesla comme le relaye Electrek.

Pour lui, l’entreprise semble avoir tourné le dos à son ambition fondatrice : accélérer la transition vers une mobilité durable… pour tous.

Une vision trop élitiste de l’avenir ?

À travers ce coup de gueule, Eberhard met le doigt sur un point sensible. Depuis plusieurs mois, la fameuse Model 2 (la petite Tesla à 25 000 dollars promise depuis 2020) semble avoir été purement et simplement mise au placard. Une série de révélations affirmaient en début d’année 2025 que le projet avait été abandonné en interne, remplacé par une stratégie plus spéculative autour du robotaxi, avec le nouveau Cybercab, qui roule déjà à Austin. Elon Musk avait nié, sans jamais réaffirmer clairement l’existence du projet.

Tesla Cybercab // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Le problème, selon Eberhard, c’est que Tesla s’éloigne de ce qui faisait sa force : construire des voitures électriques performantes, bien conçues… mais surtout abordables. À ses yeux, le virage intelligence artificielle, robotaxis, et véhicules autonomes est certes visionnaire, mais aussi déconnecté des réalités d’un marché encore loin d’être mature.

Une Model Y « allégée » pour faire passer la pilule

Pour ne pas laisser totalement tomber le créneau de l’entrée de gamme, Tesla prépare toutefois une nouvelle version plus abordable de la Model Y. Il ne s’agit pas d’un modèle inédit, mais d’une version simplifiée, moins chère.

On ne connaît pas encore sa fiche technique, mais elle devrait être un peu moins technologique, et surtout moins coûteuse à produire.

Plusieurs fuites et images volées permettent déjà d’en deviner les contours. Mais soyons clairs : il ne s’agit pas de la voiture à 25 000 dollars promise. C’est une adaptation industrielle, pas une révolution de conception. Et c’est précisément ce que Martin Eberhard semble regretter le plus : que Tesla ne prenne plus le risque de faire une vraie voiture populaire.

Une rancœur personnelle, ou une critique légitime ?

On pourrait balayer ce coup de sang comme un énième épisode d’un différend personnel. Eberhard et Musk ont toujours entretenu une relation conflictuelle, et le fondateur évincé ne manque jamais une occasion de rappeler à qui veut l’entendre qu’il a posé les premières briques de Tesla, bien avant l’arrivée de l’actuel patron.

Mais cette fois, la critique dépasse le simple règlement de comptes. Car elle pose une question fondamentale : à force de viser l’élite technologique, Tesla n’est-elle pas en train de perdre de vue le projet de masse qui la définissait au départ ?