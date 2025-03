Donald Trump annonce acheter une Tesla pour soutenir Elon Musk, un « véritable grand Américain »

Donald Trump sort son chéquier : une nouvelle Tesla pour défendre son allié Elon Musk, en plein chaos.

Donald Trump a décidé de mettre la main à la poche pour soutenir Elon Musk. Dans un message publié sur Truth Social ce 11 mars, le président américain a annoncé qu’il achèterait une « toute nouvelle Tesla » dès le lendemain, un geste symbolique pour montrer sa confiance en Musk.

« Il met tout en œuvre pour aider notre pays et fait un boulot fantastique », a écrit Donald Trump, qualifiant le patron de Tesla de « véritable grand Américain ». Mais derrière ce coup de pub, c’est une tempête qui secoue l’empire Musk, entre manifestations anti-Tesla et une dégringolade boursière.

Depuis qu’Elon Musk a pris les rênes du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), une initiative de Trump pour tailler dans les dépenses fédérales, les ennuis s’accumulent. Ce rôle, qui l’a vu orchestrer des coupes massives dans les effectifs publics, lui vaut une vague de colère.

Aux États-Unis, les manifestations « Tesla Takedown » se multiplient : 350 personnes ont défilé devant un concessionnaire Tesla à Portland la semaine dernière, tandis que neuf arrestations ont eu lieu lors d’un rassemblement mouvementé à New York début mars. Les pancartes « Elon doit partir » et les slogans anti-Musk fusent, signe d’un ras-le-bol grandissant. En Europe, même ambiance, il y a un vrai climat anti-Musk.

Tesla : une chute vertigineuse

Côté finances, Tesla n’est pas au mieux non plus. Après avoir atteint un pic de 1 500 milliards de dollars en décembre 2024, la valorisation du constructeur a fondu de plus de moitié, retombant à environ 715 milliards. La faute à des ventes en berne – la première baisse annuelle en dix ans en 2024 – et à une image ternie par les choix politiques de Elon Musk. Les investisseurs s’inquiètent : entre DOGE et ses autres projets (SpaceX, X, xAI), le milliardaire semble avoir la tête ailleurs. Résultat, l’action Tesla a perdu presque tous les gains engrangés après la victoire de Trump, que Musk avait financée en partie.

Pourtant, Donald Trump ne lâche pas son acolyte. Cet achat d’une Tesla, au-delà du symbole, est une façon de rappeler leur alliance. Elon Musk, de son côté, a répondu sur X avec un simple merci, sans s’étendre. Mais le message est clair : face aux critiques, il peut compter sur le président. Néanmoins, c’est ironique : Donald Trump est un anti-voiture électrique assumé, il a même fait démonter les bornes de charges dédiées aux fonctionnaires et chercher à supprimer toutes les aides à l’achat.

DOGE : un pari risqué pour Musk et Trump

Le Département de l’efficacité gouvernementale, ou DOGE, est au cœur de cette polémique. Censé traquer le gaspillage, il a surtout semé le chaos avec des licenciements massifs et des méthodes jugées brutales.

Donald Trump a beau vanter les mérites de Musk, certains dans son propre camp commencent à grincer des dents, plaidant pour un « scalpel » plutôt qu’une « hache ».

Pendant ce temps, les accusations pleuvent : Elon Musk utiliserait DOGE pour alléger les contraintes sur ses entreprises, comme Tesla, visée par des enquêtes sur ses technologies de conduite assistée.

Et puis, il y a le risque personnel. La fortune d’Elon Musk, estimée à 300 milliards de dollars, repose en grande partie sur Tesla. Une chute prolongée de l’action pourrait le mettre dans une position délicate, lui qui garantit des prêts colossaux avec ses parts.

Donald Trump, avec son achat, veut peut-être aussi rassurer les marchés. Mais pour l’instant, le pari reste incertain. Tesla, autrefois chouchou des progressistes, est aujourd’hui un symbole clivant, pris entre les ambitions de Elon Musk et les colères qu’il suscite.