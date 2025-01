Que faire avec Elon Musk ?

Accusé d’avoir effectué un salut nazi, Elon Musk suscite encore de vives réactions. Frandroid n’a pas vocation à s’épancher sur cette polémique, mais c’est l’occasion de clarifier la position de notre média vis-à-vis des sujets éminemment politiques.

Peut-il se passer encore une semaine, voire une journée, sans qu’Elon Musk choque, provoque ou divise ? L’homme le plus riche de l’histoire moderne a déclenché un torrent de réactions sur le web et dans la presse après son discours lors de l’investiture du président des États-Unis, Donald Trump, ce 20 janvier 2025.

À deux reprises, l’homme d’affaires a salué la foule en ramenant sa main droite sur son cœur avant de lever le bras, bien tendu. Un geste qui est ô combien semblable au salut nazi. Et Elon Musk l’a répété une deuxième fois, comme pour dire qu’il ne s’agissait pas d’une erreur.

um — Aaron Rupar (@atrupar.com) 2025-01-20T19:58:05.706Z Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Bluesky Social.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Bluesky Social avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pléthore de personnalités, journalistes, militants et internautes ont exprimé leur indignation. En face, certains défendent Elon Musk ou minimisent son action en plaidant une maladresse. La théorie bancale d’un salut romain a aussi été avancée. Le geste a nonobstant été célébré dans les groupuscules néofascistes américains, selon Wired. De son côté, le milliardaire dénonce toutefois de « mauvais tours » de la part de ses détracteurs.

Le rapport avec Frandroid ?

Mais quel rapport avec Frandroid ? Nous sommes un média tech dédié aux nouvelles technologies et aux innovations. Avec nos tests, guides d’achats, bons plans, dossiers explicatifs et notre traitement de l’actualité, nous avons une approche qui se veut au plus près des consommateurs et des consommatrices. De fait, et c’est assumé, notre ligne éditoriale nous éloigne des grandes conversations politiques, mais il serait absolument faux de dire qu’elles ne nous concernent pas.

Frandroid ne commentera pas davantage le geste d’Elon Musk accusé d’être un salut nazi, ce n’est pas notre place, pas notre rôle auprès de notre public. En revanche, il s’agit là d’un moment opportun pour tenter de clarifier notre approche et notre traitement du secteur des nouvelles technologies alors que celui-ci semble plus que jamais lié aux séquences politiques récentes et futures.

Nous continuerons de parler des entreprises d’Elon Musk : Tesla, Starlink (qui dépend de SpaceX) et X/Twitter. Ce n’est un secret pour personne que Frandroid s’intéresse de près aux voitures électriques, aux fournisseurs d’accès à Internet et aux réseaux sociaux.

Tesla Model 3 Performance // Source : Naël Fontaine – Frandroid

Dans cette optique, nous nous engageons à cultiver une honnêteté intellectuelle en exposant des faits ou des raisonnements que nous estimons dûment argumentés. En revanche, ne confondons pas arguments honnêtes et neutralité absolue. Chaque article publié sur notre site est marqué par la plume, la personnalité, la sensibilité et les réflexions de la personne qui le signe. Prétendre à la neutralité serait renier cette richesse qui participe à la pluralité des avis au sein de Frandroid et du paysage médiatique français.

Elon Musk n’est pas un simple homme d’affaires

Dès lors, nous ne prétendrons jamais qu’Elon Musk est un simple homme d’affaires prenant des décisions dans l’unique intérêt des utilisateurs de X, Tesla et Starlink. Jamais un milliardaire n’avait activé autant de leviers financiers et de communication pour influencer une campagne présidentielle américaine. Ce n’est pas tout : il a aussi affiché son soutien à des mouvements d’extrême droite européens (Fratelli d’Italia en Italie, AfD en Allemagne) tout en étant très virulent à l’égard du Premier ministre britannique travailliste Keir Starmer pour exiger sa démission.

Autrement dit, Elon Musk ne fait pas qu’exprimer ses opinions, il assume volontiers son ambition d’orienter les sphères politiques aux États-Unis et à l’international dans la direction qu’il souhaite. L’homme d’affaires a même de nouveaux pouvoirs puisqu’il va diriger le Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE). Cela ne vaut pas une place à proprement parler dans le gouvernement de Donald Trump. Cependant, il sera intéressant de voir comment Elon Musk exploitera sa position dans cette commission consultative pour infuser son idéologie libertarienne. Tesla et SpaceX ayant des contrats avec le gouvernement américain, la question des conflits d’intérêt sera par ailleurs centrale.

Emmanuel Macron et Elon Musk, le 15 mai 2023, au Palais de l’Élysée // Source : Présidence de la République – Twitter

Quand ce sera pertinent, et ça risque de souvent l’être, nous tâcherons de rappeler ces éléments pour une meilleure compréhension des sujets que nous traitons. Afin de proposer une grille de lecture exhaustive. Nous y croyons dur comme fer : les produits tech grand public qui nous passionnent sont fortement influencés par la géopolitique. Un choix de produit avisé est un choix informé.

L’affaire de l’embargo Huawei, les tensions autour de Taïwan et leurs impacts sur les puces de nos appareils, les conséquences de la guerre en Ukraine sur l’inflation et notamment des factures énergétiques, le rôle central de l’Union européenne dans l’intégration du port USB-C sur les iPhone ou du DMA dans l’ouverture récente d’iOS, les débats houleux autour de l’intelligence artificielle… Voici autant de situations éminemment politiques aux répercussions directes sur la vie quotidienne. Elon Musk n’en est qu’un exemple de plus.

Mark Zuckerberg à la Meta Connect 2024 // Source : Meta

Ce que nous disons ici vaut particulièrement pour Elon Musk, mais nous pensons aussi à Mark Zuckerberg, patron de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) devenu particulièrement conciliant avec Donald Trump quitte à changer les règles de modération de ses réseaux sociaux pour lui donner raison. Dans une moindre mesure, plusieurs autres grands décideurs de la tech aux États-Unis se sont empressés d’annoncer leur pleine collaboration avec le nouveau chef d’État.

Notre promesse

Comment faire semblant alors de séparer strictement la politique du secteur des nouvelles technologies et du numérique ? Chez Frandroid, nous ne prétendrons jamais avoir la science infuse ni à vous faire la leçon. Nous disons simplement que nous refuserons de porter des œillères et qu’il serait irresponsable de notre part de dépolitiser ces sujets qui nous passionnent tant.

Comment traiter les informations concernant Elon Musk ? Nous ne savons pas exactement et nous aviserons sans doute au cas par cas. Mettons-nous toutefois d’accord sur le fait que le caractère hautement clivant de cette personnalité publique peut avoir des conséquences massives et directes, à la fois sur nos usages, mais aussi sur les personnes qui conçoivent les technologies dont on discute dans nos colonnes.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Il est certes très pompeux de citer l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Il s’agit pourtant d’un rappel important.

Même si on ne fait que parler de produits technologiques, l’échange libre d’idées dans le respect absolu des droits d’autrui est primordial pour un débat apaisé et constructif. Sans diffamation et sans discrimination établie sur l’opinion, la nationalité, la couleur de peau, la religion, l’orientation sexuelle ou le genre.

Nous avons et nous aurons cette conviction chevillée au corps pour tous nos articles, qu’ils concernent Elon Musk ou non.