Sans cette entreprise qui fabrique des puces, la tech serait tout autre

« La meilleure année depuis 1999 » rapporte Bloomberg. TSMC, leader mondial en semi-conducteur, continue d’approvisionner de nombreux géants de la tech tournés autour de l’IA.

En parallèle, il produit de nouvelles technologies comme la gravure de puces en 2 nm, ce qui lui permet d’accéder à une position centrale dans cette nouvelle ère technologique.

Que ce soit les nouveaux iPhone 16 Pro équipés d’Apple Intelligence ou les dernières cartes graphiques de Nvidia alimentant le supercalculateur d’Elon Musk, un acteur clé et essentiel se cache derrière ces succès : TSMC.

L’entreprise taïwanaise, en mettant son système de production à la disposition des grands acteurs de la technologie, a atteint son plus haut niveau en bourse depuis 25 ans. Un succès qui attire de nombreux investisseurs, comme le souligne Kevin Net à Bloomberg.

Ce responsable des acquisitions chez la Financière de l’Échiquier précise : « Pour nous, TSMC reste le meilleur moyen de jouer sur le thème de l’IA sans avoir à choisir un gagnant ou une technologie, à une valorisation raisonnable. »

Un succès tel que TSMC doit continuellement augmenter sa cadence de production pour répondre aux besoins toujours plus important de ces entreprises.

L’IA semble marquer un tournant majeur pour l’industrie, avec des répercussions économiques évidentes. Selon Bloomberg, les actions de TSMC ont augmenté de 82 % cette année.

Il fournit notamment Apple, AMD, Nvidia, mais aussi Qualcomm pour ses puces à destination des PC, tablettes et smartphones. Bref, sans TSMC, la cartographie de la tech serait tout autre.

Pour aller plus loin

Ces géants de la tech pourraient augmenter le prix de leurs produits

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un jeudi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !