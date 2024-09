Elon Musk et Nvidia lancent le plus grand calculateur au monde et pulvérisent plusieurs records

L’équipe de xAI, la startup d’intelligence artificielle fondée par Elon Musk en charge de l’IA Grok vient d’annoncer la sortie de son supercalculateur en partenariat avec Nvidia.

Le supercalculateur né de la collaboration entre Elon Musk et Nvidia suscite à la fois étonnement et préoccupations. Présenté par Musk comme le plus grand supercalculateur au monde dédié à l’intelligence artificielle, il établirait de nouveaux records, tant sur le plan technique qu’en termes d’impact environnemental.

LE supercalculateur IA

On apprend sur X que le groupe xAI en charge de Gork, l’IA « non woke » de Musk aurait lancé son supercalculateur, Colossus, avec 100 000 GPU, en faisant selon les dire de Musk le plus grand supercalculateur IA au monde. Auparavant, Gork tournait avec un supercalculateur comprenant 15 000 GPU, ce qui en faisait déjà l’un des plus compétitifs.

À titre de comparaison, en France, le supercalculateur Jean Zay du CNRS, considéré comme le plus puissant pour l’intelligence artificielle, affiche une capacité de 36,85 millions de milliards d’opérations par seconde. Selon les dernières données, il dispose de 60 000 cœurs CPU et 3 000 GPU, bien en deçà des 100 000 GPU de Colossus.

Ce record ne semble toutefois pas convenir à Musk qui souhaiterait augmenter les compétences de Colossus, pour les faire passer à 200 000 GPU d’ici à quelques mois. Ceci l’imposant définitivement sur le marché.

Un désastre environnemental

Au-delà des prouesses techniques à venir, un point inquiète de nombreux spécialistes, c’est l’impact environnemental de ce projet. Colossus est installé à Memphis, qui comprend déjà des problèmes de pollution d’air.

Selon CNBC, xAI est accusé d’aggraver ces problèmes environnementaux. L’entreprise aurait « installé au moins 18 turbines à combustion de gaz au cours des derniers mois » et ce sans permis. Ces turbines produiraient environ 130 tonnes d’oxydes d’azote par an. CNBC rapporte que cette énergie déployée pourrait en comparaison alimenter près de 50 000 foyers.

À vouloir aller vite dans la course à l’intelligence artificielle, Musk comme d’autres entreprises pourrait provoquer plus de désastres économiques et environnementaux que de bénéfices.