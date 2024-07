Amazon contourne les règles pour rester dans la course à l’IA

Pour rattraper son retard dans la course à l'intelligence artificielle, Amazon embauche les équipes de startups dans le secteur et en profite pour contourner les règles de l'antitrust.

Pour ne pas manquer le train de l’intelligence artificielle, les grandes entreprises comme Amazon se lancent dans le rachat d’équipe de startups pour bénéficier d’un savoir-faire, mais également outrepasser des règles anticoncurrentielles.

Un modèle d’acquisition

Dans un article publié par The Verge, l’équipe dessine ce qui pourrait être le nouveau cadre d’acquisition des startups dans l’intelligence artificielle par de grands groupes. Créer une intelligence artificielle, et plus précisément un LLM, Large Language Model, demande énormément de données et coûte cher. Le 28 juin 2024, Amazon a annoncé recruter près de 66 % des équipes de l’entreprise Adept. La startup continue cependant à fonctionner comme une entreprise indépendante avec des effectifs réduits tout en fournissant à Amazon un accès à sa technologie dans le cadre d’une licence non exclusive. Un modèle économique qui ne semble pas pérenne. Malgré une levée de fonds de 400 millions, l’entreprise doit réorienter ses priorités. Dans un billet de blog, Adept déclare :

« Poursuivre le plan initial d’Adept consistant à créer à la fois une intelligence générale utile et un produit d’assistant d’entreprise aurait nécessité de consacrer une attention particulière à la collecte de fonds pour consolider nos modèles de fondation »

Vidée de ses équipes et dépourvu de capitaux, l’entreprise cherche aujourd’hui à se vendre, déclare The Verge.

Contourner la régulation

Cette pratique n’est pas propre à Amazon, le site nous révélant par ailleurs que Microsoft a fait de même avec une entreprise concurrente à OpenAI nommée Inflection. Le tout repose sur une stratégie dite d’acquisition inversée qui vise à embaucher la quasi-totalité des personnes d’une entreprise, d’obtenir un accord de licence pour dissimuler son acquisition.

Les grandes entreprises de la Tech doivent aujourd’hui respecter certaines règles pour répondre à l’antitrust, une loi qui vise à réglementer les monopoles que pourraient acquérir certaines entreprises et laisser place à une libre concurrence. Avec cette nouvelle méthode, en n’acquérant pas directement les entreprises, les GAFAM ont, semble-t-il, trouvé une parade pour continuer d’avancer et à faire fi des règles.