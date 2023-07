xAI : Elon Musk lance son IA « non Woke », moins de 6 mois après avoir demandé une pause de 6 mois sur l’IA

L'homme d'affaires et milliardaire Elon Musk a annoncé sur Twitter la création de xAI, une nouvelle équipe qui doit créer une « intelligence artificielle » capable de rivaliser avec GPT d'OpenAI.

En mars 2023, Elon Musk se joignait à des centaines d’experts pour demander une pause de 6 mois dans le développement de l’IA poussé par OpenAI et MidJourney. Seulement 4 mois après cette date, l’homme d’affaires dévoile xAI, son concurrent pour OpenAI et MidJourney.

Oubliez les problèmes de Twitter, ou le succès insolant du rival Threads, Elon Musk a un nouveau projet à présenter. Un Twitter Space est déjà organisé ce vendredi 14 juillet pour dévoiler les détails de xAI.

L’objectif de xAI est de comprendre la véritable nature de l’univers.

Déjà des failles dans le système

On connait très peu de choses sur xAI pour le moment. Le projet est dirigé par Elon Musk et l’équipe regroupe pour le moment 12 hommes. Compte tenu de certains profils de l’équipe, d’aucuns diraient que l’absence de femmes dans l’équipe est peut-être une bonne chose. En effet, le média Insider rappelle Igor Babuschkin, numéro 2 de l’organigramme xAI et ex-employé de DeepMind (Alphabet/Google), a été arrêté pour violences conjugales en mars 2023. Tout un programme.

Les autres hommes du projet ont déjà travaillé dans le domaine en participant au développement de plusieurs briques de l’intelligence artificielle moderne comme les Transformers. La page officielle du projet nous indique une proximité avec X Corp, le nouveau nom de Twitter, et Tesla.

Depuis plusieurs semaines, Elon Musk évoque le besoin d’un concurrent pour OpenAI et ChatGPT qu’il juge «trop woke ». Un nouvel appel du pied à peine voilé vers l’extrême droite américaine que le milliardaire côtoie de plus en plus.

L’effet d’annonce est réussi, maintenant, il faut en apprendre plus. Rendez-vous le 14 juillet.

