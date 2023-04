Elon Musk a supprimé Twitter et l’a remplacé par X Corp

La société Twitter n'existe plus comme telle. Elle a désormais été fusionnée dans X Corp, nouvelle étape d'une pseudo-stratégie.

Nouveau petit rebondissement dans la vie de Twitter depuis son rachat par le milliardaire Elon Musk. Cette fois, l’homme d’affaires ne semble pas essayer de cacher une affaire judiciaire le concernant dans la presse en remplaçant l’icône du réseau social.

Il s’agit plutôt de mettre fin à l’existence de Twitter en tant qu’entreprise autonome. C’est Slate qui a repéré ce changement plutôt significatif pour l’avenir du réseau social.

Une stratégie pour Twitter ou pour gagner de l’argent ?

On apprend donc que depuis le 4 avril 2023, Twitter Inc. n’existe plus comme entreprise et a été fusionnée au sein de l’entreprise X Corp appartenant à Elon Musk. Derrière ce nom se cache un projet ambitieux de la part du milliardaire. Il aimerait émuler le concept des « super apps » à l’instar de WeChat en Chine. C’est-à-dire une application réunissant plusieurs services comme le paiement et la communication. C’est aussi le sens de la nouvelle version de Twitter Blue qui vérifie surtout un moyen de paiement plutôt qu’une identité.

Cela signifie que Twitter comme entreprise n’existe plus à ce jour. Il s’agit d’une information surtout importante sur le plan juridique, mais cela a aussi peut-être un sens pour l’avenir du réseau social. Cela semble exclure l’idée d’une revente du réseau social de la part d’Elon Musk à moyen terme.

Il s’agit aussi pour Elon Musk de permettre à son entreprise d’exercer sous la législation du Delaware plutôt que la Californie. En effet, X Corp est une société basée dans le Delaware, un État connu pour la faiblesse de ses taxes notamment.

Reste à voir où Elon Musk entraînera Twitter dans cette stratégie. En attendant, une extension permet de résister efficacement aux changements du réseau social.

