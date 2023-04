Je résiste à Elon Musk avec cette extension/application indispensable pour Twitter

Jour après jour, Elon Musk apporte des changements à Twitter qui font grincer des dents. Une application et extension pour navigateur se propose de personnaliser l'expérience du réseau social, et venir corriger un certain nombre de changements outranciers.

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, il ne se passe pas une semaine sans un rebondissement. Au fil des sautes d’humeur ou des caprices du milliardaire, le réseau social évolue avec des changements importants, notamment sur son interface et la présentation de l’information. Dernièrement, l’homme d’affaires a encore surpris en modifiant le logo officiel du réseau social pour un doge, probablement pour étouffer médiatiquement son affaire juridique en lien avec la cryptomonnaie dogecoin.

Reste que malgré ces changements, Twitter est toujours une plateforme populaire et pratique pour s’informer. C’est en fait toujours mon réseau social favori. Heureusement, une extension est venue sauver mon expérience du réseau social. Son nom est simple : Control Panel for Twitter.

Un Twitter à la carte

Cette extension open source est disponible les navigateurs les plus importants comme Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et Safari. Il est même possible de l’installer sur iPhone et iPad à travers une application payante pour s’intégrer à la version mobile de Safari.

Dès l’installation, vous reprenez le contrôle de votre expérience de Twitter. Vous retrouvez l’icône à l’oiseau bleu, vous pouvez désactiver la timeline « pour vous » ou encore identifier les abonnés à Twitter Blue.

Dans les paramètres de l’extension, il est possible de tout régler assez finement. On peut notamment désactiver l’affichage de certaines fonctions comme la liste des tendances. De quoi aussi éviter plus facilement les affres de Twitter et sa tendance à faire émerger du contenu pour susciter la réaction ou l’émotion.

Retrouver un Twitter qui va à l’essentiel

Malheureusement la puissance de Control Panel a des limites. L’extension ne peut pas modifier l’application officielle Twitter sur smartphone. Il faudra absolument adopter le site web comme seule solution pour utiliser le service, même sur mobile.

En activant la plupart des options permettant de nettoyer les fonctions que l’on juge inutiles, il est possible d’obtenir une interface très légère pour Twitter qui va à l’essentiel, le simple flux de vos abonnements et de vos listes.

Pour moi, il s’agit désormais tout simplement d’un indispensable que je recommande à tous les utilisateurs de Twitter.

