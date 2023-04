Elon Musk surprend encore : un Shiba Inu devient le logo officiel de Twitter

Ce n'est pas n'importe quel Shiba Inu puisqu'il s'agit du logo du fameux mème Doge, l'icône utilisée par la célèbre cryptomonnaie Dogecoin.

Ce 3 avril 2023, Twitter a changé son logo sur le web et les applications mobiles pour le fameux mème Doge, l’icône utilisée par la célèbre cryptomonnaie Dogecoin, surnommée « memecoin ». À la suite de ce changement, le Dogecoin a connu une hausse de 20 % en seulement 30 minutes. Peu après la modification du logo de Twitter, Elon Musk a déclaré qu’il avait promis d’effectuer ce changement.

Il convient de souligner qu’Elon Musk, propriétaire et dirigeant de Twitter, est un défenseur passionné du Dogecoin depuis de nombreuses années. Ses tweets et ses apparitions dans des programmes télévisés tels que Saturday Night Live ont fréquemment eu un impact sur la valeur de cette cryptomonnaie.

Le Dogecoin est le premier memecoin, c’est-à-dire une cryptomonnaie qui n’a pas de valeur intrinsèque autre que son statut de plaisanterie. Cependant, cela ne l’a pas empêché d’attirer un grand nombre d’adeptes, avec une capitalisation boursière actuelle dépassant les 13 milliards de dollars.

Loin d’être la première excentricité d’Elon Musk

Ce changement de logo n’est pas la première excentricité d’Elon Musk sur Twitter, qui a multiplié les décisions étranges depuis qu’il est à la tête de la plateforme. Récemment, Twitter a créé la confusion en attribuant le même badge aux profils certifiés et à ceux qui ont souscrit à l’abonnement Twitter Blue.

Cette décision a semé le trouble parmi les utilisateurs et a soulevé des questions quant à la direction que prend le réseau social sous la houlette d’Elon Musk. Les initiatives audacieuses et parfois déroutantes d’Elon Musk sur Twitter témoignent de sa volonté de repousser les limites et de surprendre constamment la communauté en ligne.

Il est également important de souligner que toutes les actions d’Elon Musk à la tête de Twitter n’ont pas été controversées. En effet, il a par ailleurs pris des mesures positives, comme la mise en ligne de l’algorithme de recommandation de Twitter. Cette décision a été largement saluée, car elle permet une plus grande transparence envers les utilisateurs quant à la manière dont leurs flux sont personnalisés.

Twitter Télécharger Twitter gratuitement APK

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !