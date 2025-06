Audience web : Google reste ultra majoritaire en France malgré une belle progression pour ChatGPT

L’IA générative est définitivement à la mode, mais ChatGPT est encore loin de détrôner Google dans les sites Internet les plus consultés en France, selon le dernier classement Médiamétrie.

Les vieilles habitudes ont la vie dure. Malgré un battage médiatique conséquent, l’intelligence artificielle ne semble pas prête à détrôner nos bons vieux moteurs de recherche pour le moment. C’est en tout cas ce que reflète le dernier rapport Médiamétrie sur les audiences web en France.

Comme l’a remarqué Le Figaro, ChatGPT fait une percée remarquée dans le classement des marques les plus visitées en France en mai, mais il reste très loin derrière tous les grands pontes du secteur.

ChatGPT progresse…

Sans surprise, dans le top 50 des marques les plus visitées dans l’Hexagone, les trois premières marches du podium sont squattées respectivement par Google (55,3 millions de visiteurs uniques/mois), Facebook (50,5 millions) et YouTube (49,9 millions). Viennent ensuite WhatsApp, Instagram, Amazon, Facebook Messenger Le Bon Coin, Wikipedia et Microsoft qui ferme la marche du top 10.

Le robot conversationnel d’OpenAI arrive quant à lui en 34e place du classement avec 18,3 millions de visiteurs uniques par mois (et 4,2 millions par jour). Si la progression est impressionnante par rapport à mai 2024, note Le Figaro (x3 en audience), le site reste derrière des indéboulonnables comme Netflix, France Info, Doctolib ou le portail Orange.

Crédit : Mediamétrie

Malgré tout, L’IA générative qui concentre tous les fantasmes, se paie le luxe de dépasser des sites comme Marmiton, Le Parisien ou Service-Public.fr. Ironique quand on sait que la machine a allégrement pioché dans les contenus de ces sites pour construire son audience. Néanmoins, si la dynamique est bonne pour ChatGPT, notons tout de même que la route est longue avant de réussir à dépasser les tenants de l’ancien web.

…et X s’effondre

En parallèle de ce bonhomme de chemin fait par OpenAI, X (ex-Twitter) s’effondre dans le classement des marques. Le réseau social pointe à la 49e place du classement, à deux doigts de la sortie du top. Il fait jeu égal avec le site des Pages jaunes et DailyMotion (15 millions de visiteurs uniques).

Pour aller plus loin

Elon Musk a-t-il fini par tuer Twitter / X ? Le nouvel exode est là

Un an plus tôt, le site affichait aune audience de 19 millions d’internautes uniques par mois et était confortablement installé à la 29e place du classement devant BFM TV et Apple. Les frasques d’Elon Musk ont manifestement convaincu les Françaises et les Français de déserter petit à petit la plateforme.