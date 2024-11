Elon Musk a-t-il fini par tuer Twitter / X ? Le nouvel exode est là

Cette fois, l’exode au départ de X (anciennement Twitter) semble massif. L’élection américaine et les décisions d’Elon Musk semblent pousser de plus en plus d’utilisateurs vers Blue Sky.

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en 2022, l’avenir du réseau social de référence pour le microblogging fait débat. En deux ans, les actes du milliardaire ont transformé le fonctionnement de Twitter, devenu X depuis.

Pendant deux ans, d’autres réseaux se sont présentés en alternative à Twitter sans pouvoir remettre en question son hégémonie. Depuis l’élection américaine toutefois, quelque chose semble avoir changé. Le réseau Bluesky semble depuis quelques jours réussir à tirer son épingle du jeu.

Les grands changements de X

Voici un résumé non exhaustif des grands changements apportés par Elon Musk en deux ans et qui ont fait grincer des dents :

il a licencié 80% du personnel, ce qui a mis un énorme frein à la modération ;

la fonction Bloquer ne bloque plus vraiment ;

depuis le 15 novembre, les publications sont utilisées pour nourrir l’IA « anti woke » Grok ;

il a supprimé le système de vérification des badges bleu, facilitant l’usurpation d’identité ;

il a fait fermer arbitrairement certains comptes tout en réouvrant d’autres (Kanye West, Donald Trump, etc) ;

il a transformé l’algorithme pour favoriser les contenus clivants, toxiques et les publications des abonnés X Premium ;

il a invisibilisé les publications en intégrant des liens vers d’autres plateformes, comme Twitch ou des médias, affaiblissant le web par la même occasion.

Bluesky est-il en train de réussir son pari ?

Depuis les élections américaines et la nomination d’Elon Musk à un poste de l’administration de Donald Trump, un nouvel exode plus massif parait s’être déclenché.

L’application Bluesky est en tête des classements sur les boutiques d’applications et enregistre chaque jour un nouveau million d’utilisateurs.

Le 15 novembre, nous en étions à 15 millions d’utilisateurs, et trois jours plus tard, la plateforme en compte plus de 18 millions.

La plateforme a aussi vu l’arrivée de comptes importants comme NPR, React.dev, Xbox.com, ou le journal anglais The Guardian. Des comptes qui ont parfois annoncé leur départ et l’arrêt des publications sur X, comme Stephen King.

En France, on peut mentionner l’arrivée du journal Libération, mais aussi d’influenceurs comme Antoine Daniel, Fibretigre, ou encore Gautoz.

Pourquoi Bluesky ?

Bluesky n’est pas le seul réseau social à s’être présenté comme une alternative à X. On compte aussi Threads, qui a toute la puissance de Meta et Instagram, ou Mastodon, le concurrent historique de Twitter.

Alors pourquoi la recette de Bluesky semble fonctionner ? On a plusieurs idées pour répondre à cette question :

l’inscription sur le réseau social est très simple et reprend les fonctionnalités de base du vieux Twitter. L’interface est très simple et fluide ;

Bluesky ne propose aucune publicité et met en avant un flux sans algorithme par défaut, ce qui permet de reconnecter les utilisateurs dans leur communautés ;

Bluesky propose des outils de modération puissants pour bloquer ou masquer la toxicité et éviter de renouveler l’expérience de X ;

la communauté déjà présente semble généralement accueillante ;

le système de kits de démarrage permet de trouver facilement des personnes à suivre.

le réseau se développe vite, avec de nouvelles fonctions régulièrement

Il est trop tôt pour trancher

L’accroissement de l’activité sur Bluesky permet à des utilisateurs de se passer complètement de X et de faire de Bluesky leur plateforme principale. À cet égard, Bluesky semble réussir là où Threads et Mastodon n’ont pas réussi à transformer l’essai.

Le réseau social semble avoir passé ce plafond de verre qui lui permet une certaine autonomie, et d’éviter de redevenir une ville déserte. « Semble », car par définition, la vivacité d’un réseau social dépend de ses utilisateurs. Si la sauce retombe, X pourrait retrouver de sa vigueur.

De plus, il manque encore à BlueSky bon nombre de comptes institutionnels. On n’y trouve pas encore les comptes officiels du personnel politique. Emmanuel Macron n’a, par exemple, pas son compte Bluesky. De même que les comptes officiels des ministères en France comme à l’étranger.

Il sera intéressant de voir, si le réseau social parvient à garder son momentum, quand ces comptes arriveront sur Bluesky. C’est seulement à ce moment que l’on pourrait véritablement présenter le réseau social comme une alternative complète à X.