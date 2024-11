Bluesky continue son ascension fulgurante avec plus d’un million d’utilisateurs supplémentaires en 24h

La success story continue pour Bluesky. Après avoir dépassé les 15 millions d’utilisateurs il y a quelques jours, le réseau annonce avoir gagné plus d’un million de personnes ces dernières 24h.

Source : Bluesky

Les récentes prises de position d’Elon Musk font le bonheur de ses concurrents : entre sa modification du système de blocage et son attrait à la désinformation, de nombreux utilisateurs souhaitent se détourner de X/Twitter et aller vers des réseaux alternatifs avec plus de sécurité et de modération.

Des critères que semble remplir Bluesky qui continue de voir son nombre d’utilisateurs augmenter de jour en jour pour atteindre les 16 millions aujourd’hui.

Une plateforme qui séduit

Le réseau social Bluesky a indiqué le 14 novembre que plus d’un million de personnes se sont inscrites sur la plateforme en moins de 24h. Cumulant aujourd’hui plus de 16 millions d’utilisateurs au total, le réseau va devoir faire évoluer son infrastructure pour accueillir tout ce petit monde. En effet, le réseau a expérimenté une panne ce jeudi soir en raison d’un problème de câbles de la part de leur FAI (fournisseur d’accès à internet) ainsi que divers problèmes réseau, rapport l’un de leurs développeurs.

Un exode qui se poursuit

Si Adam Mosseri, le directeur d’Instagram, s’est vanté d’avoir enregistré plus de 15 millions d’inscriptions sur Threads en novembre, Jay Graber, la directrice de Bluesky, peut se vanter d’avoir un taux d’engagement bien plus élevé sur sa plateforme malgré un nombre d’utilisateurs plus restreints.

Du côté de X (Twitter) les départs continuent, après The Guardian ce sont des communautés toute entière qui semblent prêtes à s’envoler pour le ciel bleu à commencer par les Swifites dont le nombre d’inscrits avec le nom de domaine « swifties.social » s’est accru après l’élection de Donald Trump nous rapporte TechCrunch.