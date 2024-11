Ce réseau social continue de s’imposer face à X (Twitter)

Bluesky continue de s’imposer comme une alternative solide au réseau social d’Elon Musk. Le réseau au papillon franchit désormais la barre des 15 millions d’utilisateurs.

Source : Bluesky

Les récentes prises de décision d’Elon concernant X (Twitter) et son rapprochement avec l’actuel gouvernement américain pourraient avoir raison de son réseau social. On apprend via The Verge qu’une nouvelle vague d’utilisateurs vient de rejoindre BlueSky qui continue à se présenter comme l’alternative la plus solide face à X.

Transformer l’essai

15 millions. C’est le nombre total d’utilisateurs que compte aujourd’hui le réseau social BlueSky qui a connu une augmentation suite au résultat des élections présidentielles américaine, nous rapporte The Verge. La semaine dernière uniquement, la plateforme enregistrait plus d’un million de nouveaux utilisateurs en provenance des États-Unis indique Rose Wang, la directrice opérationnelle de Bluesky.

Si le réseau n’arrive pas encore au nombre d’utilisateurs proposé par Threads, le second du micro-blogging après X, les nouvelles fonctionnalités déployées par Bluesky pourraient finir de convaincre des utilisateurs réticents à intégrer le ciel bleu.

Des départs remarqués

Après les utilisateurs, ce pourrait être au tour des médias d’effectuer leur départ. On apprend aujourd’hui que The Guardian a annoncé se retirer de X. Le média évoque le réseau social d’Elon Musk comme un lieu propice au développement de « théories du complot d’extrême droite » et de « racisme ». Ils indiquent par ailleurs « que les avantages d’être sur X sont désormais dépassés par les inconvénients » évoquant que leurs ressources pourraient être mieux utiliser pour promouvoir leurs activités journalistiques.

Ils pointent également directement du doigt la direction du réseau social, indiquant que « X est une plateforme médiatique toxique et que son propriétaire, Elon Musk, a pu utiliser son influence pour façonner le discours politique ». Reste maintenant à savoir si ce départ sera suivi par d’autres organismes d’aussi grande ampleur.