La meilleure alternative à X (Twitter) prépare de gros changements pour faire oublier le réseau d’Elon Musk

Le réseau social lancé par l’un des cofondateurs de Twitter continue de séduire des utilisateurs et profite des faux pas de son concurrent pour introduire des fonctionnalités qui pourraient vous convaincre de l’adopter.

Source : Bluesky

Lancé, il y a un peu plus d’un an, Bluesky continue à être la meilleure alternative à X (Twitter). Le réseau social compte aujourd’hui plus de 13 millions d’utilisateurs et dévoile son plan pour finir de séduire les déçus de l’ancien oiseau bleu.

Bluesky est gratuit et le restera

Bluesky a connu un pic d’inscription de plus de 500 000 utilisateurs après une annonce controversée de X sur sa fonctionnalité de blocage. Une aubaine pour ces internautes en quête d’interactions plus civilisée, qui arrivent au moment où le réseau social va étendre ses fonctionnalités.

Bluesky annonce dans un communiqué avoir levé 15 millions de dollars via un investissement de Blockchain Capital. Avec cette somme, le réseau social va pouvoir développer un système d’abonnement avec des fonctionnalités comme le téléchargement de vidéos de meilleure qualité ou encore la personnalisation des cadres d’avatar. Le réseau social précise qu’il sera « toujours gratuit à utiliser » et garde en tête que les informations et conversation doivent être facilement accessibles.

Nous ne reclasserons pas les comptes simplement parce qu’ils s’abonnent à un niveau payant. L’équipe Bluesky

SI certains pourraient voir d’un mauvais œil l’arrivée d’une société spécialisée dans la blockchain et la cryptomonnaie, le réseau social se veut rassurant et indique que « l’application Bluesky et le protocole AT n’utilisent pas de blockchains ou de crypto-monnaies ». Bluesky précise également qu’ils « n’hyperfinanciariserons pas l’expérience sociale » à travers des NFT ou de la cryptomonnaie.

Un réseau pensé pour ses utilisateurs

En gardant l’approche d’une technologie ouverte, Bluesky souhaite créer tout un écosystème d’applications autour de son réseau. La plateforme évoque même sans s’étendre l’hypothèse d’une solution de paiement à destination des créateurs.

La plateforme en profite pour revenir sur son financement passé et répertorie les fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur le réseau. Vous y retrouvez de manière non exhaustive :

la possibilité de créer un flux personnalisé pour retrouver plus facilement les personnes en fonction de vos thématiques préférées.

l’introduction des messages privés, des GIF et de la vidéo.

la création de kits de démarrage pour vous aider à trouver les communautés qui peuvent vous correspondre.

Le réseau indique par ailleurs avoir investi massivement dans des outils de lutte contre le harcèlement et la sécurité. Avec ces fonctionnalités, Bluesky devient plus que jamais une alternative solide à X.