Avec sa batterie XXL, ce smartphone Xiaomi est imbattable sur l’autonomie

Le Redmi K80 Ultra, c’est un smartphone qui mise tout sur la performance et l’autonomie avec un processeur ultrapuissant et une énorme batterie de 7140 mAh.

À l’occasion de sa conférence estivale, Xiaomi annonce le Mix Flip 2, son nouveau téléphone à clapet. Mais ce n’est pas le seul smartphone à être présenté. S’il a la vedette, il est suivi par le Redmi K80 Ultra.

Sous cette dénomination que l’on ne connaît pas en France se cacherait en réalité le Xiaomi 15T Pro attendu chez nous pour la fin de l’année et reprenant la philosophie du Xiaomi 15.

La meilleure puce de MediaTek et un refroidissement optimisé

À l’intérieur, on trouve le Dimensity 9400+ de MediaTek. C’est une puce haut de gamme, concurrente du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm que l’on trouve dans les Galaxy S25, notamment.

Petite différence tout de même, on est ici sur une version « Plus ». Il partage la même architecture de base que le 9400, mais le 9400+ propose des optimisations qui le rendent plus performant et polyvalent pour les usages avancés avec des améliorations ciblées sur la fréquence du cœur principal, sur les performances IA (NPU 20% plus rapide) et sur quelques fonctionnalités de connectivité.

Pour garder ce petit monstre au frais, Xiaomi a peaufiné son système de refroidissement avec une chambre à vapeur étalée sur 6500 mm2 ainsi qu’une plate-forme à double conduction thermique. L’ensemble permet une baisse de température additionnelle de -3°C.

Les améliorations apportées permettent de garantir un confort de jeu accru avec une température et une consommation réduite pour un même niveau de performances ou même des performances augmentées dans certains scénarii.

Le smartphone le plus autonome du moment

Avec le K80 Ultra, Xiaomi veut créer le smartphone avec les meilleures performantes et la meilleure autonomie. Et sur ce point également le constructeur chinois s’en donne les moyens. Il insère pas moins de 7140 mAh dans son smartphone, une capacité énorme qui dépasse même celle du Realme GT 7 que nous avons récemment testé et grandement apprécié sur ce point.

D’ailleurs, Xiaomi a fait conduire un comparatif avec les smartphones aux plus grosses batteries auprès du laboratoire WhyLab. Résultat, le K80 Ultra arrive premier devant même un smartphone avec 8000 mAh. Et la charge est à l’avenant avec 100 W en filaire.

Un écran agrandi

L’écran du K80 Ultra a été agrandi par rapport au K70 Ultra. Il passe à 6,83 pouces. Sa définition est toujours en 1,5K avec un rafraîchissement à 144 Hz et une luminosité maximale annoncée à 3200 nits. Une panoplie d’options permettent d’optimiser l’affichage comme une réduction de la lumière bleue ou encore un soin oculaire nommé Xiaomi Quigshan 2.0.

On a aussi un capteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran ainsi qu’une double certification IP68 et IP69.

Le design de l’appareil, parlons-en, évolue beaucoup. L’ensemble est plat sur toutes ses faces. Seuls les quatre angles du cadre en aluminium sont arrondis. Il est plus fin que son prédécesseur, mais un peu plus grand et quelques grammes plus lourd : 163.1 x 77.9 x 8.2 mm pour 219 g.

La photo, parent pauvre de ce K80 Ultra

Au dos, le module photo passe d’une forme rectangulaire à un cercle. Il n’est pas fixé au centre comme sur le Xiaomi 15 Ultra, mais flanqué sur le côté.

Il embarque deux capteurs photo ainsi qu’un flash :

un grand-angle de 50 MP

un ultra grand-angle de 8 MP

Aucun téléobjectif sur ce modèle. Un manque pour nous européens, mais le marché asiatique n’a pas les mêmes besoins. Logiquement, quand il arrivera en France sous l’appelation 15T Pro, il sera pourvu d’un zoom x2,6, comme nous avons pu l’écrire plus tôt.

Un nouveau vibreur en 2025

Un autre point qu’il faut aborder, c’est le vibreur. Pièce lambda, Xiaomi a voulu la dépoussiérer en boostant ses performances. Le moteur a été agrandi et d’après les démos présentées, il semble totalement supérieur à ce que l’on connaît.

Une bonne chose je trouve, je suis le premier à ne pas sentir un appel quand mon téléphone est dans ma poche. Le son est à l’avenant avec des haut-parleurs coaxiaux symétriques. Logiquement, il n’y a plus de parent pauvre sur ce K80 Ultra.

Le Xiaomi Redmi K80 Ultra sera disponible en vert, bleu, blanc et gris. Son prix de lancement est de 2599 yuans (310 euros) pour sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est exactement le même prix que pour le K70 Ultra en 2024. Xiaomi gèle donc ses tarifs, en Chine tout du moins.