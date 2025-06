Une fuite dévoile le 15T Pro et sa batterie rabotée à la frontière

Une nouvelle fuite vient de révéler les caractéristiques techniques des très attendus Xiaomi 15T et 15T Pro. Au programme : des puces MediaTek surpuissantes, des capteurs photo de 50 Mpx et une charge toujours aussi rapide.

Redmi K80 Ultra duquel est issu le Xiaomi 15T Pro // Source : Xiaomi

Quatre mois après la sortie du Xiaomi 15, tous les regards se tournent vers ses déclinaisons plus abordables, les Xiaomi 15T et 15T Pro.

Une nouvelle fuite provenant du leaker PaperKing13.exe, vient de lever le voile sur leurs principales caractéristiques. Le portrait-robot est clair : on se dirige vers des smartphones surpuissants en photo et gavés d’énergie.

Un appareil photo hérité du Xiaomi 15

Le Xiaomi 15T Pro hériterait directement d’une partie du matériel de la série phare Xiaomi 15 :

grand-angle de 50MP (OVX9100) f/1.6, 23mm, avec stabilisation optique

téléobjectif de 50MP (JN5) x2,6, f/2.0, 60mm, avec stabilisation optique

Pour l’ultra grand-angle, ce serait un OV13B de 13 MP, soit le même capteur que sur les séries 13T et 14T. Il n’est pas mauvais, mais Xiaomi a tendance à appliquer un bon lissage dessus pour habiller la mariée, comme nous l’indiquons dans notre test du Xiaomi 14T Pro.

À l’avant, un capteur S5KKDS est mentionné. Aucune information dessus.

Le Xiaomi 15T aura la même configuration assure PaperKing13.exe. Seul le capteur principal diffèrerait, remplacé par un OVX8000. Ce capteur, on l’a déjà croisé sur le Mix Flip l’an dernier. Il produit de beaux clichés, mais souffre aussi du lissage excessif et d’un manque de luminosité.

MediaTek au coeur des 15T

Sous le capot, Xiaomi ferait à nouveau confiance à MediaTek. Le Xiaomi 15T Pro serait propulsé par le Dimensity 9400+, une variante de la puce très haut de gamme qui rivalise avec le Snapdragon 8 Elite et que l’on a beaucoup apprécié au coeur du Oppo Find X8 Pro. Le Xiaomi 15T aurait une puce plus modeste, le Dimensity 8400.

Une batterie rabotée à la frontière

C’est le point qui pourrait fâcher. Le Xiaomi 15T Pro est une copie du Redmi K80 Ultra réservé au marché asiatique. Il reprend une large partie de ses caractéristiques, mais pas sa batterie. Celle-ci est de 7410 mAh sur le modèle chinois et on aurait au maximum 5500 mAh chez nous avec le Xiaomi 15T Pro et 5000 mAh avec le 15T.

Ce sont des capacités honorables, mais il est toujours frustrant de voir certains composants rabotés lorsqu’il s’agit d’export.

La charge rapide serait identique à celles des 14T et 14T Pro sur les deux : 67 W pour le 15T et 120 W pour le 15T Pro.