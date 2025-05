Snapdragon 7 Gen 4 : Qualcomm veut gommer la frontière entre milieu et haut de gamme sur le smartphone

Le nouveau Snapdragon 7 Gen 4 arrive avec des performances qu’on avait l’habitude de voir uniquement sur les smartphones premium. Intelligence artificielle, photo boostée, gaming fluide : tout ce qui était réservé aux modèles à 1000€ et plus descend enfin vers des prix plus abordables.

Les chiffres donnent le vertige. Le Snapdragon 7 Gen 4 bondit de 27 % en puissance brute comparé à son prédécesseur. Plus impressionnant encore : son processeur graphique gagne 30 % de vitesse, promettant des jeux plus fluides et des animations plus lisses. Mais c’est l’intelligence artificielle qui marque le coup le plus spectaculaire, avec un bond de 65 % dans les capacités de traitement IA.

Ces chiffres ne sont pas que du marketing. Ils traduisent une vraie stratégie de Qualcomm : gommer la frontière entre milieu et haut de gamme. Fini l’époque où choisir un smartphone abordable signait automatiquement accepter des compromis. Le 7 Gen 4 apporte des technologies qui étaient l’exclusivité de la série 8, celle des Snapdragon 8 Gen qui équipent les flagships.

L’IA évidemment

Première mondiale pour la série 7 : la génération d’images par IA directement sur le téléphone. Le Snapdragon 7 Gen 4 intègre la diffusion stable, cette technologie qui permet de créer des images à partir de simples descriptions textuelles. Jusqu’ici, cette magie était réservée aux processeurs les plus puissants ou nécessitait une connexion cloud.



Éditer une photo avec des retouches intelligentes, générer un texte créatif, traduire instantanément : autant de tâches qui ne nécessiteront plus un smartphone cher ni une connection permanente au cloud.

Photo, audio et gaming aussi

L’appareil photo est un argument fort lors de l’achat d’un smartphone. Qualcomm a musclé sérieusement cette partie. Le traitement d’image avancé du 7 Gen 4 promet des photos nettement améliorées, même quand la lumière se fait rare. Les algorithmes IA se chargent aussi de corriger automatiquement l’exposition, réduire le bruit numérique et optimiser la netteté.

Côté jeu, Qualcomm ouvre les portes de sa suite Elite Gaming aux smartphones milieu de gamme. Les 30 % de performances GPU en plus ne sont pas du luxe, et c’est un gros bond en avant entre deux générations.

Qualcomm n’oublie pas les détails qui améliorent l’expérience quotidienne. La technologie XPAN (Extended Personal Area Network), jusqu’ici réservée à la série 8, débarque enfin sur le milieu de gamme. Couplée à Snapdragon Sound, elle promet d’améliorer la qualité audio via Bluetooth.

Honor et Vivo ont déjà annoncé leurs premiers modèles équipés du Snapdragon 7 Gen 4. Les premiers téléphones équipés de cette puce sont attendus dans les prochains mois. Si les fabricants suivent la logique habituelle, on devrait voir des smartphones à 400-700 €.