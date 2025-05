Du haut de gamme à -50 % : le OnePlus 12 épate toujours la galerie avec son écran LTPO 120 Hz et son Snapdragon 8 Gen 3

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme au prix du milieu de gamme, vous avez aujourd’hui une chance d’avoir le OnePlus 12 pour 549,89 euros chez Rakuten. Il en valait 1 099 euros à son lancement, dans sa version avec 512 Go de stockage.

Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Beau, efficace et sur le marché depuis à peine plus d’un an : le OnePlus 12 est un smartphone assez épatant sur le papier, même s’il a été remplacé par le OnePlus 13 récemment. Un bel écran, une autonomie et une charge rapide qui envoient du lourd, une puissance à la hauteur du Snapdragon 8 Gen 3 et un bloc photo qui assure comme il faut. Peu de choses à reprocher sur ce smartphone, et certainement pas son prix, surtout quand il est en promo à moitié prix.

Les points forts du OnePlus 12

Sa charge rapide 100 W

Les performances globales

Une prise en main exceptionnelle

Lorsqu’il est sorti, le OnePlus 12 (512 Go) coûtait 1 099 euros. Avec le temps, il a bien sûr baissé de prix, mais rarement au point d’atteindre 549,89 euros, comme aujourd’hui sur Rakuten avec le code promo RAKUTEN50.

Un smartphone qui mise beaucoup sur son écran

Le OnePlus 12 a de nombreux atouts dans sa manche. L’un des plus intéressants, c’est son écran Oled LTPO de 6,82 pouces qui affiche une définition QHD+. Il propose un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz et une luminosité annoncée à 4500 cd/m² en HDR. Là, par contre, c’est un peu la déception : dans notre test, la luminosité maximale atteint 968 cd/m² en SDR et 957 cd/m² en HDR. On est loin des promesses faites, et pour plus de 1 000 euros à sa sortie, ce n’était clairement pas folichon.

Un mot quand même sur son design : vous avez un bel appareil avec un effet évoquant le marbre, à l’arrière. Ce n’est pas un smartphone très fin, en grande partie à cause de son bloc photo qui lui donne de l’épaisseur et du poids. Résultat : il fait 16,43 x 7,58 x 0,92 cm pour 220 g. On le sent dans la poche, il tient bien dans la main et vous retrouvez sur le côté l’Alert Slider, ce bouton coulissant permettant de passer du mode Sonnerie au mode Vibreur ou au mode Silencieux. Trois modes là où un iPhone n’en propose que deux.

Il dégage une très grande puissance

À l’intérieur du OnePlus 12, vous retrouvez le SoC Snapdragon 8 Gen 3. Un modèle qui est également dans le Xiaomi 14, l’Asus ROG Phone 8 Pro Edition ou encore le Samsung Galaxy S24 Ultra. Avec, vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire. Résultat, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez sans qu’il montre de signes de faiblesse. Il a tendance à chauffer rapidement en jeu, mais heureusement, il refroidit rapidement.

Côté photo, il est tout aussi bon avec ses 3 capteurs de 50, 48 et 64 Mpx permettant de filmer en 8K@24 fps. Quant au capteur à selfie, il fait 32 Mpx pour des visios de qualité.

Le point final concerne l’autonomie du smartphone qui, avec sa capacité de 5 400 mAh, peut tenir une grosse journée, voire une journée et demie si vous n’êtes pas trop gourmand. La charge rapide 100 W en filaire (50 W en sans-fil) permet de regagner une autonomie complète en une demi-heure.

