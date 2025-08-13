Oura Ring : comment la bague connectée de référence va enfin aider les femmes enceintes

Connues notamment pour leur suivi du sommeil, les bagues connectées Oura Ring se tournent, au travers de fonctionnalités désormais plus étoffées, vers deux publics pas toujours très bien ciblés par ce type d’accessoires : les femmes enceintes et celles en préménopause.

Entre deux passes d’armes juridiques avec Samsung ou d’autres concurrents, et après s’être intéressée au taux de sucre dans notre sang, l’entreprise finlandaise Oura Health, pionnière sur le marché des bagues connectées, se tourne désormais vers deux publics bien particuliers pour étoffer sa proposition logicielle : les femmes enceintes et en préménopause.

Au travers d’une fonctionnalité qui assistait déjà les femmes durant leur grossesse, mais qui est désormais renforcée, l’Oura Ring s’améliore donc dans son suivi des étapes de la grossesse. Elle peut à présent synthétiser des tendances liées à la température, à la fréquence cardiaque au repos, ou encore à la variabilité de la fréquence cardiaque — entre autres.

L’Oura Ring veille encore mieux sur les femmes enceintes

Les femmes enceintes peuvent aussi renseigner d’éventuels symptômes, comme des crampes, des nausées ou des envies alimentaires subites pour enrichir le suivi ; tandis qu’Oura leur donnera désormais accès à des informations sur leur cycle, tout en tenant compte de leur grossesse.

Parmi ces informations, leurs antécédents en matière de santé reproductive, afin de les aider à mieux comprendre comment les données ont évolué avant, pendant, et après leur grossesse.

Comme le souligne Cnet, ces données peuvent s’avérer très utiles aux femmes désireuses de retomber enceintes à l’avenir, par exemple si elles souhaitent comparer leurs expériences de grossesse et de post-partum.

La ménopause désormais mieux prise en compte

Au travers cette fois d’une nouvelle fonction intégrée aux Cycle Insights de l’application Oura, les bagues connectées du groupe scandinave peuvent enfin apporter un suivi plus efficace et adapté aux femmes en situation de préménopause. L’idée ? Aider les personnes concernées à mieux déterminer si elles sont sur le point d’entrer en phase de ménopause ou non.

Pour ce faire, Cycle Insights propose une évaluation en 12 questions qui permet de quantifier les symptômes en vue d’établir un score « d’impact sur la qualité de vie ». À partir des données fournies par l’utilisatrice, et collectées par sa bague, Oura peut ensuite générer un rapport PDF qui pourra être partagé à un médecin.

On apprend enfin qu’Oura s’est associé (aux États-Unis dans l’immédiat) à des entreprises et applications spécialisées dans l’accompagnement des femmes durant leur ménopause, pour leur fournir une aide personnalisée, voire leur proposer d’éventuels traitements et / ou thérapies hormonales.