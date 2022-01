Envie d'un maximum d'immersion dans votre salon ? On ne fait pas beaucoup mieux que Philips et son Ambilight pour entrer au cœur de l'action. Nous avons choisi pour vous les meilleures TV du constructeur.

Le TOP 3 des meilleures TV Philips

Si elles ne se distinguent pas vraiment de leurs concurrentes d’un point de vue technique, les TV Philips possèdent une particularité qui a permis à la marque de conserver un noyau fidèle d’aficionados : l’Ambilight.

Cette technologie d’éclairage permet d’élargir le champ visuel sans pour autant devoir acheter un téléviseur plus grand. Et si elle peut paraitre simpliste, on doit bien avouer que la technologie est diablement efficace.

Et si elle ne fabrique plus ses propres dalles, la marque n’en propose pas moins de nombreux modèles de qualité en particulier sur l’OLED et le mini LED. Nous avons fait pour vous un petit état des lieux des meilleures TV Philips pour vous aider à bien choisir.

Pour plus de choix, lisez donc nos guides d'achats dédiés aux téléviseurs :

La gamme des TV QLED OLED

Philips 55OLED936 La référence

La série 936 de Philips est la plus avancée de la marque, celle regroupant les dernières technologies. Cela commence aussi par celle affichant le design le plus soigné et peut être le plus surprenant, avec sa barre de son intégrée.

Pour cette version 2021 de son flagship, le constructeur est allé une nouvelle fois se fournir chez LG et n’a pas regardé à la dépense. On retrouve la même dalle EVO que sur le très bon LG G1. Celle-ci apporte donc la luminosité en hausse de 20 % par rapport à l’an dernier tout en conservant les noirs absolus de l’OLED. Rien à redire non plus sur la colorimétrie parfaitement maitrisée. Souvent négligé chez Philips, le gaming a ici été soigné puisque le temps de retard à l’affichage atteint un très honorable 11 ms ainsi qu’une compatibilité FreeSync.

La partie sonore dépote grâce à une barre de son signée Bowers & Wilkins, à laquelle il sera possible d’ajouter caisson de basses et satellites pour un effet surround intégral. Sans atteindre la qualité d’un kit home cinéma dédié, cette solution reste toutefois très correcte.

Mais c’est surtout l’Ambilight, présent sur ici 4 côtés, qui séduit une nouvelle fois. Et si vous êtes équipés en ampoules Philips Hue, ces dernières pourront même se synchroniser avec la TV.

Sans grande surprise, la facture s’avère salée, mais l’on tient là l’un des meilleurs écrans OLED du marché et un concurrent sérieux au LG G1. En attendant notre test complet, vous pouvez lire notre prise en main de la Philips OLED+986.

Philips 55OLED806 Le bon rapport qualité/prix

Votre budget est plus limité, mais vous souhaitez tout de même profiter de l’excellent combo OLED et Ambilight (on doit bien avouer que l’on fait difficilement mieux pour les films…) ? Pas de souci, Philips propose une version « light » de son OLED836 qui représentait le haut de gamme de la marque en 2020.

Le principal changement est esthétique, les finitions sont en effet en retrait, avec des pieds nettement plus basiques. Oubliée aussi l’excellente barre de son équipant son grand frère, on passe à des haut-parleurs internes bien plus classiques.

Ceci dit, la dalle est identique. On a donc droit à une excellente colorimétrie et un comportement généralement équilibré. Parmi les changements appréciables, on remarque une électronique plus soignée, avec l’adoption de l’HDMI 2.1 ainsi que d’une latence revue à la baisse dans les jeux.

En bref un téléviseur très équilibré et surtout particulièrement accessible pour les fanas de l’Ambilight. Pour en savoir plus, direction notre test du Philips 55OLED806.

La gamme des TV MiniLED

Philips MiniLED 65PML9636 Philips se lance dans le Mini LED

Jusqu’ici principalement concentré sur l’OLED pour le haut de gamme, Philips se diversifie avec une première TV utilisant une dalle Mini LED. Extérieurement, rien de très nouveau, ce modèle reprend quasiment à l’identique celui de l’OLED936 avec son pied central et la barre de son design. L’épaisseur générale est cependant plus importante.

Disponible en 65 et 75 pouces, la dalle dispose de 1024 zones de rétroéclairage. Le résultat est un excellent contraste, dépassant les 11550:1. C’est mieux que le Samsung QN95A qui conservait pour le moment la couronne de la catégorie. Pas de miracle toutefois pour ce qui est du blooming, ce dernier se fait toujours remarquer sur des éléments comme les sous-titres.

Ajoutez à cela une bonne calibration et une luminosité élevée et vous obtenez un écran très intéressant pour qui compte regarder la TV dans une pièce très lumineuse. Sans surprises, on a également droit à un support de l’HDMI 2.1.

Sans atteindre les noirs absolus de l’OLED, la première aventure Mini LED de Philips s’avère donc convaincante et nous offre un téléviseur un peu moins axé cinéma que des cousins OLED tout en étant plus pratiques à utiliser de jour. Si vous disposez déjà d’un bon système audio, une version sans barre de son existe aussi.

La gamme The One

Philips 50PUS8546 L'Ambilight abordable

Votre budget est réduit, mais vous aimez vraiment l’Ambilight. La série The One pourra vous intéresser. Composée dans nos contrées d’un unique modèle de 50 pouces. Le concept est simple : simplifier au maximum le choix en proposant un téléviseur équilibré vendu à un tarif attractif.

En pratique toutefois The One n’est pas tout à fait l’élu. L’engin est particulièrement épais et la dalle est correcte, mais fait pale figure face aux dalles QLED que la concurrence commence à offrir à ce niveau de prix. On apprécie cependant la présence d’Android TV pour la partie logicielle.

Disponible sur seulement 3 cotés (contre 4 sur les modèles plus avancés), l’Ambilight reste cependant tout à fait fonctionnel et donne une impression de grandeur que inattendue au vu de la diagonale réduite.

Un téléviseur correct donc, mais qui offre un rapport qualité/prix assez moyen.

Tout savoir sur les TV Philips

Qui est Philips ?

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la compagnie produisant les téléviseurs Philips n’est plus néerlandaise depuis un bon moment. La maison mère a en effet revendu sa branche téléviseurs au géant chinois TPV Technology en 2011.

Contrairement à nombre de rachats de ce type, la qualité des produits ne s’est pas effondrée bien au contraire. Philips demeurant un acteur majeur du marché.

Qu’est-ce que l’Ambilight ?

Cette technologie est LA grande force des téléviseurs Philips. Le principe de halo lumineux est simple et utilisé depuis bien longtemps dans le mode de l’audiovisuel. Il consiste à ajouter une source lumineuse derrière l’écran pour tromper notre œil et lui offrir une impression de contraste renforcée.

Si à l’origine cela se faisait uniquement avec de la lumière blanche, Philips a poussé le concept plus loin en utilisant des tubes lumineux (désormais remplacés par les LED RGB) qui s’accordent avec les couleurs affichées l’écran. Cela contribue à améliorer l’effet d’immersion, et ce sans avoir à acheter un écran plus grand. Selon le modèle, le nombre de côtés couverts et la « finesse » de l’éclairage seront plus ou moins importants.

Si la fonction ne fait pas l’unanimité, force est d’avouer que près de 18 ans après son lancement elle mobilise toujours derrière elle une communauté de fans fidèles.

